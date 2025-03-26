https://crimea.ria.ru/20250326/situatsiya-v-kurskoy-oblasti-svodka-minoborony-1145244113.html

Ситуация в Курской области: сводка Минобороны

Ситуация в Курской области: сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Ситуация в Курской области: сводка Минобороны

На Курском направлении за сутки украинские формирования потеряли больше 230 боевиков, станцию РЭБ и пункт управления беспилотниками. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T15:42

2025-03-26T15:42

2025-03-26T15:42

новости

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. На Курском направлении за сутки украинские формирования потеряли больше 230 боевиков, станцию РЭБ и пункт управления беспилотниками. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Группировка "Север" во время наступления разбила формирования ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.Также оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике противника в нескольких населенных пунктах Сумской области.Всего на Курском направлении противник потерял больше 70 тысяч боевиков, 402 танка и сотни единиц полевой техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250326/armiya-rossii-vybivaet-vsu-iz-sel-i-dereven-po-vsem-frontam-1145242532.html

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу