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Ситуация в Курской области: сводка Минобороны
Ситуация в Курской области: сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Ситуация в Курской области: сводка Минобороны
На Курском направлении за сутки украинские формирования потеряли больше 230 боевиков, станцию РЭБ и пункт управления беспилотниками. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T15:42
2025-03-26T15:42
2025-03-26T15:42
новости
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. На Курском направлении за сутки украинские формирования потеряли больше 230 боевиков, станцию РЭБ и пункт управления беспилотниками. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Группировка "Север" во время наступления разбила формирования ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.Также оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике противника в нескольких населенных пунктах Сумской области.Всего на Курском направлении противник потерял больше 70 тысяч боевиков, 402 танка и сотни единиц полевой техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Ситуация в Курской области: сводка Минобороны
В Курском приграничье за сутки ликвидировано больше 230 боевиков ВСУ и западная техника