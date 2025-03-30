https://crimea.ria.ru/20250330/morskie-tramvaychiki-budut-khodit-v-gorodakh-kurortakh-kryma-1145186035.html

Морские трамвайчики будут ходить в городах-курортах Крыма

Морские трамвайчики будут ходить в городах-курортах Крыма - РИА Новости Крым, 30.03.2025

Морские трамвайчики будут ходить в городах-курортах Крыма

В приморских городах Крыма будут запущены морские трамвайчики, которые смогут перевозить туристов из одной точки населенного пункта в другую. А между самими... РИА Новости Крым, 30.03.2025

2025-03-30T07:10

2025-03-30T07:10

2025-03-30T07:49

роман тихончук

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туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В приморских городах Крыма будут запущены морские трамвайчики, которые смогут перевозить туристов из одной точки населенного пункта в другую. А между самими портами запустят паромы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель комитета Госсовета Крыма комитета по курортам и туризму Роман Тихончук.По его словам, в перспективе этому направлению развития Крыму "будет дан толчок"."Города Крыма надо соединить, все наши порты такие, как Евпатория – Севастополь – Ялта. Сейчас мне сложно сказать о том времени, как будут реализованы проекты. Но концепция развития портов существует, и уже не просто на бумаге", – сказал Тихончук.Кроме того, есть не только инвесторы, но и проекты реконструкции гидротехнических сооружений для швартовки маломерных судов, которые позволят запускать внутри туристических городов-портов Крыма так называемые морские трамвайчики как транспортную альтернативу в курортный сезон, добавил он.Ранее директо научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский рассказывал, где можно было бы запустить водные трамвайчики в Крыму, и в частности Симферополе, как это было в советское время.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит 770 млн на восстановление берегоукреплений после шторма века Враньем о Крыме Зеленский дискредитировал себя в глазах украинцевВ Крыму продлили меры поддержки турбизнеса

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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