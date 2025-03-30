Морские трамвайчики будут ходить в городах-курортах Крыма
Внутри городов-портов Крыма будут ходить морские трамвайчики для туристов
07:10 30.03.2025 (обновлено: 07:49 30.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В приморских городах Крыма будут запущены морские трамвайчики, которые смогут перевозить туристов из одной точки населенного пункта в другую. А между самими портами запустят паромы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель комитета Госсовета Крыма комитета по курортам и туризму Роман Тихончук.
"Я верю в то, что ближайшие годы все наладится и развитие морского сообщения в том числе", – сказал Тихончук.
По его словам, в перспективе этому направлению развития Крыму "будет дан толчок".
"Города Крыма надо соединить, все наши порты такие, как Евпатория – Севастополь – Ялта. Сейчас мне сложно сказать о том времени, как будут реализованы проекты. Но концепция развития портов существует, и уже не просто на бумаге", – сказал Тихончук.
Кроме того, есть не только инвесторы, но и проекты реконструкции гидротехнических сооружений для швартовки маломерных судов, которые позволят запускать внутри туристических городов-портов Крыма так называемые морские трамвайчики как транспортную альтернативу в курортный сезон, добавил он.
"То есть внутри городов сделать такие маршруты, как морской трамвайчик, на которых могли бы наши гости перемещаться из одной точки города в другую. Есть проекты сделать причалы", – сказал Тихочнук.
Ранее директо научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский рассказывал, где можно было бы запустить водные трамвайчики в Крыму, и в частности Симферополе, как это было в советское время.
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