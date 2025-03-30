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Морские трамвайчики будут ходить в городах-курортах Крыма - РИА Новости Крым, 30.03.2025
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Морские трамвайчики будут ходить в городах-курортах Крыма
Морские трамвайчики будут ходить в городах-курортах Крыма - РИА Новости Крым, 30.03.2025
Морские трамвайчики будут ходить в городах-курортах Крыма
В приморских городах Крыма будут запущены морские трамвайчики, которые смогут перевозить туристов из одной точки населенного пункта в другую. А между самими... РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T07:10
2025-03-30T07:49
роман тихончук
радио "спутник в крыму"
новости
новости крыма
государственный совет рк (госсовет)
транспорт
туризм
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В приморских городах Крыма будут запущены морские трамвайчики, которые смогут перевозить туристов из одной точки населенного пункта в другую. А между самими портами запустят паромы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель комитета Госсовета Крыма комитета по курортам и туризму Роман Тихончук.По его словам, в перспективе этому направлению развития Крыму "будет дан толчок"."Города Крыма надо соединить, все наши порты такие, как Евпатория – Севастополь – Ялта. Сейчас мне сложно сказать о том времени, как будут реализованы проекты. Но концепция развития портов существует, и уже не просто на бумаге", – сказал Тихончук.Кроме того, есть не только инвесторы, но и проекты реконструкции гидротехнических сооружений для швартовки маломерных судов, которые позволят запускать внутри туристических городов-портов Крыма так называемые морские трамвайчики как транспортную альтернативу в курортный сезон, добавил он.Ранее директо научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский рассказывал, где можно было бы запустить водные трамвайчики в Крыму, и в частности Симферополе, как это было в советское время.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит 770 млн на восстановление берегоукреплений после шторма века Враньем о Крыме Зеленский дискредитировал себя в глазах украинцевВ Крыму продлили меры поддержки турбизнеса
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роман тихончук, новости, новости крыма, государственный совет рк (госсовет), транспорт, туризм, туризм в крыму
Морские трамвайчики будут ходить в городах-курортах Крыма

Внутри городов-портов Крыма будут ходить морские трамвайчики для туристов

07:10 30.03.2025 (обновлено: 07:49 30.03.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКурортный сезон в Крыму
Курортный сезон в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В приморских городах Крыма будут запущены морские трамвайчики, которые смогут перевозить туристов из одной точки населенного пункта в другую. А между самими портами запустят паромы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель комитета Госсовета Крыма комитета по курортам и туризму Роман Тихончук.

"Я верю в то, что ближайшие годы все наладится и развитие морского сообщения в том числе", – сказал Тихончук.

По его словам, в перспективе этому направлению развития Крыму "будет дан толчок".
"Города Крыма надо соединить, все наши порты такие, как Евпатория – Севастополь – Ялта. Сейчас мне сложно сказать о том времени, как будут реализованы проекты. Но концепция развития портов существует, и уже не просто на бумаге", – сказал Тихончук.
Кроме того, есть не только инвесторы, но и проекты реконструкции гидротехнических сооружений для швартовки маломерных судов, которые позволят запускать внутри туристических городов-портов Крыма так называемые морские трамвайчики как транспортную альтернативу в курортный сезон, добавил он.
"То есть внутри городов сделать такие маршруты, как морской трамвайчик, на которых могли бы наши гости перемещаться из одной точки города в другую. Есть проекты сделать причалы", – сказал Тихочнук.
Ранее директо научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский рассказывал, где можно было бы запустить водные трамвайчики в Крыму, и в частности Симферополе, как это было в советское время.
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