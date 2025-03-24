Рейтинг@Mail.ru
Враньем о Крыме Зеленский дискредитировал себя в глазах украинцев - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250324/vranem-o-kryme-zelenskiy-diskreditiroval-sebya-v-glazakh-ukraintsev-1145180829.html
Враньем о Крыме Зеленский дискредитировал себя в глазах украинцев
Враньем о Крыме Зеленский дискредитировал себя в глазах украинцев - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Враньем о Крыме Зеленский дискредитировал себя в глазах украинцев
Лживыми словами об отсутствии туризма в Крыму и развития полуострова глава киевского режима Владимир Зеленский дискредитировал себя прежде всего в глазах... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T11:53
2025-03-24T12:03
радио "спутник в крыму"
владимир зеленский
мнения
роман тихончук
крым
украина
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/18/1145180715_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_5120aaa26c1ff983b55384e6c679b325.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Лживыми словами об отсутствии туризма в Крыму и развития полуострова глава киевского режима Владимир Зеленский дискредитировал себя прежде всего в глазах украинцев. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.Он подчеркнул, что туристический поток в Крым продолжает расти, чего невозможно не замечать. Так, например, в 2024 году его рост составил 30%, республику посетили более 6 млн 60 тысяч туристов, и все говорит о том, что в 2025 году этот показатель меньше не будет."Крым востребован. Вы посмотрите, сколько сейчас объектов строится именно в туристической отрасли и санаторно-курортной сфере. И, я думаю, что 10 миллионов туристов – планка вполне реальная, и это совсем ближайшая перспектива. В 2025 году, я думаю, пока еще нет: логистика нас держит. Но в ближайшие 3−4 года", – заключил Тихончук.Зеленский заявил о "смерти туризма в Крыму" - ответ Минэкономразвития РA &gt;&gt;&gt;Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский нагло и публично врет о жизни в Крыму не только для того, чтобы убедить Запад в необходимости "спасать" от россиян полуостров, принадлежность которого Украине все чаще ставится под сомнение, но и для того, чтобы продать его США как часть Украины, и подороже.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Врет, как Геббельс": в Крыму оценили слова Зеленского о полуострове Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в Крыму
https://crimea.ria.ru/20241202/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-o-kryme-1142291334.html
крым
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/18/1145180715_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_0f69e44260323dee685c74fd4729b7aa.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, мнения, роман тихончук, крым, украина, россия, политика
Враньем о Крыме Зеленский дискредитировал себя в глазах украинцев

Ложью о туризме в Крыму Зеленский дискредитировал себя в глазах украинцев – мнение

11:53 24.03.2025 (обновлено: 12:03 24.03.2025)
 
© AP Photo Efrem Lukatsky Владимир Зеленский
 Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo Efrem Lukatsky
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Лживыми словами об отсутствии туризма в Крыму и развития полуострова глава киевского режима Владимир Зеленский дискредитировал себя прежде всего в глазах украинцев. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.

"Говорить, что Крым – пустыня и в Крыму нет отдыхающих, при тех средствах массовых коммуникаций, которые мы имеем – интернет-ресурсах, Telegram-каналах, – это просто смешно. Плюс на Украине живет много родственников, в том числе и крымчан. Поэтому Зеленский себя в первую очередь дискредитировал в глазах народа Украины", – сказал Тихончук.

Он подчеркнул, что туристический поток в Крым продолжает расти, чего невозможно не замечать. Так, например, в 2024 году его рост составил 30%, республику посетили более 6 млн 60 тысяч туристов, и все говорит о том, что в 2025 году этот показатель меньше не будет.
"Крым востребован. Вы посмотрите, сколько сейчас объектов строится именно в туристической отрасли и санаторно-курортной сфере. И, я думаю, что 10 миллионов туристов – планка вполне реальная, и это совсем ближайшая перспектива. В 2025 году, я думаю, пока еще нет: логистика нас держит. Но в ближайшие 3−4 года", – заключил Тихончук.
Зеленский заявил о "смерти туризма в Крыму" - ответ Минэкономразвития РA >>>
Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский нагло и публично врет о жизни в Крыму не только для того, чтобы убедить Запад в необходимости "спасать" от россиян полуостров, принадлежность которого Украине все чаще ставится под сомнение, но и для того, чтобы продать его США как часть Украины, и подороже.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Врет, как Геббельс": в Крыму оценили слова Зеленского о полуострове
Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в Крыму
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
2 декабря 2024, 07:18
Зеленский сделал заявление о Крыме
 
Радио "Спутник в Крыму"Владимир ЗеленскийМненияРоман ТихончукКрымУкраинаРоссияПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:41В центре Москвы полыхает кровля жилого комплекса
13:37Киев несет громадные потери – данные за сутки
13:21В Крыму госпитализировали 16 пострадавших в ДТП с автобусом
12:58Россия продолжит добиваться денацификации Украины – Лавров
12:42ВСУ снова ударили по объекту энергетики России
12:28Раненую туристку спасли в курортном поселке в Крыму
11:598 пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Крыму - тяжелые
11:53Враньем о Крыме Зеленский дискредитировал себя в глазах украинцев
11:36В аварии под Симферополем с автобусом и грузовиком пострадали 8 детей
11:29Крымский мост - проезда ждут 105 автомобилей
11:11Новый парк в Бахчисарае планируют сдать досрочно
11:04Земля за рубль: инвесторам в Крыму предоставят новые меры поддержки
10:42В Крыму продлили меры поддержки турбизнеса
10:33Автомобиль МЧС попал в аварию по дороге к месту ДТП под Симферополем
10:22Авария в Симферополе с автобусом и фурой - все о ситуации к этому часу
10:16Стала известна причина ДТП с шестью погибшими под Симферополем
10:11На Крымском мосту растет очередь
10:07Мощная магнитная буря накроет Землю
09:37Число погибших в столкновении автобуса и фуры в Крыму увеличилось до 6
09:34ДТП под Симферополем - рейсовый автобус врезался в стоящий грузовик
Лента новостейМолния