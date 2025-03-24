Враньем о Крыме Зеленский дискредитировал себя в глазах украинцев
Ложью о туризме в Крыму Зеленский дискредитировал себя в глазах украинцев – мнение
11:53 24.03.2025 (обновлено: 12:03 24.03.2025)
© AP Photo Efrem Lukatsky Владимир Зеленский
© AP Photo Efrem Lukatsky
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Лживыми словами об отсутствии туризма в Крыму и развития полуострова глава киевского режима Владимир Зеленский дискредитировал себя прежде всего в глазах украинцев. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.
"Говорить, что Крым – пустыня и в Крыму нет отдыхающих, при тех средствах массовых коммуникаций, которые мы имеем – интернет-ресурсах, Telegram-каналах, – это просто смешно. Плюс на Украине живет много родственников, в том числе и крымчан. Поэтому Зеленский себя в первую очередь дискредитировал в глазах народа Украины", – сказал Тихончук.
Он подчеркнул, что туристический поток в Крым продолжает расти, чего невозможно не замечать. Так, например, в 2024 году его рост составил 30%, республику посетили более 6 млн 60 тысяч туристов, и все говорит о том, что в 2025 году этот показатель меньше не будет.
"Крым востребован. Вы посмотрите, сколько сейчас объектов строится именно в туристической отрасли и санаторно-курортной сфере. И, я думаю, что 10 миллионов туристов – планка вполне реальная, и это совсем ближайшая перспектива. В 2025 году, я думаю, пока еще нет: логистика нас держит. Но в ближайшие 3−4 года", – заключил Тихончук.
Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский нагло и публично врет о жизни в Крыму не только для того, чтобы убедить Запад в необходимости "спасать" от россиян полуостров, принадлежность которого Украине все чаще ставится под сомнение, но и для того, чтобы продать его США как часть Украины, и подороже.
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