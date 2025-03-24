https://crimea.ria.ru/20250324/vranem-o-kryme-zelenskiy-diskreditiroval-sebya-v-glazakh-ukraintsev-1145180829.html

Враньем о Крыме Зеленский дискредитировал себя в глазах украинцев

Враньем о Крыме Зеленский дискредитировал себя в глазах украинцев - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Враньем о Крыме Зеленский дискредитировал себя в глазах украинцев

Лживыми словами об отсутствии туризма в Крыму и развития полуострова глава киевского режима Владимир Зеленский дискредитировал себя прежде всего в глазах... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T11:53

2025-03-24T11:53

2025-03-24T12:03

радио "спутник в крыму"

владимир зеленский

мнения

роман тихончук

крым

украина

россия

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Лживыми словами об отсутствии туризма в Крыму и развития полуострова глава киевского режима Владимир Зеленский дискредитировал себя прежде всего в глазах украинцев. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.Он подчеркнул, что туристический поток в Крым продолжает расти, чего невозможно не замечать. Так, например, в 2024 году его рост составил 30%, республику посетили более 6 млн 60 тысяч туристов, и все говорит о том, что в 2025 году этот показатель меньше не будет."Крым востребован. Вы посмотрите, сколько сейчас объектов строится именно в туристической отрасли и санаторно-курортной сфере. И, я думаю, что 10 миллионов туристов – планка вполне реальная, и это совсем ближайшая перспектива. В 2025 году, я думаю, пока еще нет: логистика нас держит. Но в ближайшие 3−4 года", – заключил Тихончук.Зеленский заявил о "смерти туризма в Крыму" - ответ Минэкономразвития РA >>>Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский нагло и публично врет о жизни в Крыму не только для того, чтобы убедить Запад в необходимости "спасать" от россиян полуостров, принадлежность которого Украине все чаще ставится под сомнение, но и для того, чтобы продать его США как часть Украины, и подороже.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Врет, как Геббельс": в Крыму оценили слова Зеленского о полуострове Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в Крыму

https://crimea.ria.ru/20241202/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-o-kryme-1142291334.html

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владимир зеленский, мнения, роман тихончук, крым, украина, россия, политика