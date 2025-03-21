https://crimea.ria.ru/20250321/zelenskiy-zayavil-o-smerti-turizma-v-krymu---otvet-minekonomrazvitiya-rf-1145116417.html

Зеленский заявил о "смерти туризма в Крыму" - ответ Минэкономразвития РФ

Зеленский заявил о "смерти туризма в Крыму" - ответ Минэкономразвития РФ - РИА Новости Крым, 21.03.2025

Зеленский заявил о "смерти туризма в Крыму" - ответ Минэкономразвития РФ

Крым — одно из самых популярных туристических направлений в России, только в 2024 году в гостиницах Крыма были размещены 2,4 миллиона туристов, регион активно... РИА Новости Крым, 21.03.2025

2025-03-21T06:35

2025-03-21T06:35

2025-03-21T06:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Крым — одно из самых популярных туристических направлений в России, только в 2024 году в гостиницах Крыма были размещены 2,4 миллиона туристов, регион активно пользуется мерами господдержки, так в Минэкономразвития отреагировали на слова Владимира Зеленского о том, что на полуострове отсутствует туризм.Ранее Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". Глава киевского режима также назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у крымчан "нет заработных плат, умирает вся природа".Реальное число туристов, посетивших регион, значительно выше официальных данных, добавили в ведомстве. Всего за десять лет после воссоединения с Россией крымские гостиницы приняли более 20 миллионов постояльцев, еще два миллиона приняли севастопольские отели, уточнили в министерстве.Доходы средств размещения республики в 2024 году, по данным Минэкономразвития, составили более 40 миллиардов рублей, с 2014 года этот показатель вырос в 6,7 раза.Кроме того, напомнили в ведомстве, в Крыму запланировано строительство курорта в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал", инициированного президентом. После запуска он сможет ежегодно привлекать дополнительно 1,1 миллиона туристов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что регион за годы нахождения в составе России посетили 67 миллионов туристов. По его словам, полуостров остается одним из самых востребованных направлений для отдыха, а в ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тысяч новых номеров, что позволит принимать свыше 10 миллионов туристов ежегодно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир зеленский, новости, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, украина