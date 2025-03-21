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Зеленский заявил о "смерти туризма в Крыму" - ответ Минэкономразвития РФ - РИА Новости Крым, 21.03.2025
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Зеленский заявил о "смерти туризма в Крыму" - ответ Минэкономразвития РФ
Зеленский заявил о "смерти туризма в Крыму" - ответ Минэкономразвития РФ - РИА Новости Крым, 21.03.2025
Зеленский заявил о "смерти туризма в Крыму" - ответ Минэкономразвития РФ
Крым — одно из самых популярных туристических направлений в России, только в 2024 году в гостиницах Крыма были размещены 2,4 миллиона туристов, регион активно... РИА Новости Крым, 21.03.2025
2025-03-21T06:35
2025-03-21T06:43
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Крым — одно из самых популярных туристических направлений в России, только в 2024 году в гостиницах Крыма были размещены 2,4 миллиона туристов, регион активно пользуется мерами господдержки, так в Минэкономразвития отреагировали на слова Владимира Зеленского о том, что на полуострове отсутствует туризм.Ранее Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". Глава киевского режима также назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у крымчан "нет заработных плат, умирает вся природа".Реальное число туристов, посетивших регион, значительно выше официальных данных, добавили в ведомстве. Всего за десять лет после воссоединения с Россией крымские гостиницы приняли более 20 миллионов постояльцев, еще два миллиона приняли севастопольские отели, уточнили в министерстве.Доходы средств размещения республики в 2024 году, по данным Минэкономразвития, составили более 40 миллиардов рублей, с 2014 года этот показатель вырос в 6,7 раза.Кроме того, напомнили в ведомстве, в Крыму запланировано строительство курорта в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал", инициированного президентом. После запуска он сможет ежегодно привлекать дополнительно 1,1 миллиона туристов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что регион за годы нахождения в составе России посетили 67 миллионов туристов. По его словам, полуостров остается одним из самых востребованных направлений для отдыха, а в ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тысяч новых номеров, что позволит принимать свыше 10 миллионов туристов ежегодно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, владимир зеленский, новости, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, украина
Зеленский заявил о "смерти туризма в Крыму" - ответ Минэкономразвития РФ

Минэкономразвития прокомментировало слова Зеленского про "смерть туризма в Крыму"

06:35 21.03.2025 (обновлено: 06:43 21.03.2025)
 
© AP Photo Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Крым — одно из самых популярных туристических направлений в России, только в 2024 году в гостиницах Крыма были размещены 2,4 миллиона туристов, регион активно пользуется мерами господдержки, так в Минэкономразвития отреагировали на слова Владимира Зеленского о том, что на полуострове отсутствует туризм.
Ранее Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". Глава киевского режима также назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у крымчан "нет заработных плат, умирает вся природа".
"Сегодня Крым – одно из самых популярных туристических направлений России. В 2024 году, по оперативным данным Росстата, число туристов, размещенных в гостиницах Крыма, составило 2,4 миллиона человек. Причем этот показатель не учитывает отдыхающих, которые предпочитают останавливаться в частном секторе", — отметили в МЭР.
Реальное число туристов, посетивших регион, значительно выше официальных данных, добавили в ведомстве. Всего за десять лет после воссоединения с Россией крымские гостиницы приняли более 20 миллионов постояльцев, еще два миллиона приняли севастопольские отели, уточнили в министерстве.
Доходы средств размещения республики в 2024 году, по данным Минэкономразвития, составили более 40 миллиардов рублей, с 2014 года этот показатель вырос в 6,7 раза.
"Крым активно пользуется государственными мерами поддержки. По программе льготного кредитования в Крыму поддержано семь проектов крупных отелей (пять проектов – в Крыму, два – в Севастополе). Это свыше трех тысяч новых гостиничных номеров", — сообщили также в МЭР.
Кроме того, напомнили в ведомстве, в Крыму запланировано строительство курорта в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал", инициированного президентом. После запуска он сможет ежегодно привлекать дополнительно 1,1 миллиона туристов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что регион за годы нахождения в составе России посетили 67 миллионов туристов. По его словам, полуостров остается одним из самых востребованных направлений для отдыха, а в ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тысяч новых номеров, что позволит принимать свыше 10 миллионов туристов ежегодно.
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