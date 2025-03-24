https://crimea.ria.ru/20250324/avariya-v-simferopole-segodnya-chislo-postradavshikh-vyroslo-do-43-1145196850.html

Авария в Симферополе сегодня: число пострадавших выросло до 43

Авария в Симферополе сегодня: число пострадавших выросло до 43 - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Авария в Симферополе сегодня: число пострадавших выросло до 43

По уточненным данным, в результате ДТП с автобусом в Симферопольском районе Крыма пострадали всего 43 человека, из них 6 человек погибли. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T18:52

2025-03-24T18:52

2025-03-24T19:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. По уточненным данным, в результате ДТП с автобусом в Симферопольском районе Крыма пострадали всего 43 человека, из них 6 человек погибли. Об этом сообщили в минздраве Крыма.В медицинские организации были доставлены 37 человек, включая восемь несовершеннолетних, уточнили в ведомстве.15 пострадавшим с травмами легкой степени тяжести оказана амбулаторная медицинская помощь.Страшная авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Рейсовый автобус "Аркадьевка – Симферополь" врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. Изначально сообщалось, что в автобусе было 30 человек. Из них шестеро погибли.Водитель автобуса рассказал правоохранителям, что его ослепило солнце, поэтому он не заметил стоящее впереди транспортное средство. Проверка показала, что водитель был трезв.Авария под Симферополем с рейсовым автобусом и грузовиком>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферопольский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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