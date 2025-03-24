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Авария в Симферополе сегодня: число пострадавших выросло до 43 - РИА Новости Крым, 24.03.2025
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Авария в Симферополе сегодня: число пострадавших выросло до 43
Авария в Симферополе сегодня: число пострадавших выросло до 43 - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Авария в Симферополе сегодня: число пострадавших выросло до 43
По уточненным данным, в результате ДТП с автобусом в Симферопольском районе Крыма пострадали всего 43 человека, из них 6 человек погибли. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T18:52
2025-03-24T19:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. По уточненным данным, в результате ДТП с автобусом в Симферопольском районе Крыма пострадали всего 43 человека, из них 6 человек погибли. Об этом сообщили в минздраве Крыма.В медицинские организации были доставлены 37 человек, включая восемь несовершеннолетних, уточнили в ведомстве.15 пострадавшим с травмами легкой степени тяжести оказана амбулаторная медицинская помощь.Страшная авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Рейсовый автобус "Аркадьевка – Симферополь" врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. Изначально сообщалось, что в автобусе было 30 человек. Из них шестеро погибли.Водитель автобуса рассказал правоохранителям, что его ослепило солнце, поэтому он не заметил стоящее впереди транспортное средство. Проверка показала, что водитель был трезв.Авария под Симферополем с рейсовым автобусом и грузовиком&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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минздрав крыма, авария под симферополем с рейсовым автобусом и грузовиком, новости крыма, симферопольский район, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе
Авария в Симферополе сегодня: число пострадавших выросло до 43

В аварии с автобусом под Симферополем пострадали 43 человека – минздрав

18:52 24.03.2025 (обновлено: 19:03 24.03.2025)
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. По уточненным данным, в результате ДТП с автобусом в Симферопольском районе Крыма пострадали всего 43 человека, из них 6 человек погибли. Об этом сообщили в минздраве Крыма.
В медицинские организации были доставлены 37 человек, включая восемь несовершеннолетних, уточнили в ведомстве.
"По итогам обследования 22 пострадавших, в том числе один ребенок, госпитализированы. Среди госпитализированных четыре пациента в тяжелом состоянии, 18 – в состоянии средней степени тяжести", – говорится в сообщении минздрава.
15 пострадавшим с травмами легкой степени тяжести оказана амбулаторная медицинская помощь.
Страшная авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Рейсовый автобус "Аркадьевка – Симферополь" врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. Изначально сообщалось, что в автобусе было 30 человек. Из них шестеро погибли.
Водитель автобуса рассказал правоохранителям, что его ослепило солнце, поэтому он не заметил стоящее впереди транспортное средство. Проверка показала, что водитель был трезв.
Авария под Симферополем с рейсовым автобусом и грузовиком>>
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