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Пять человек погибли в ДТП с автобусом и фурой под Симферополем
Пять человек погибли в ДТП с автобусом и фурой под Симферополем - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Пять человек погибли в ДТП с автобусом и фурой под Симферополем
В столкновении рейсового автобуса с грузовиком в Симферопольском районе Крыма, по предварительным данным, погибли пять человек. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T08:43
2025-03-24T08:43
2025-03-24T09:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В столкновении рейсового автобуса с грузовиком в Симферопольском районе Крыма, по предварительным данным, погибли пять человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по республике.Исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе ведомства. На место выехали опытные следователи для проведения следственных действий.Утром в понедельник в районе села Укромное под Симферополем на автодороге Симферополь – Евпатория рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. По факту ДТП, в котором есть погибшие и пострадавшие, прокуратура организовала проверку. На место происшествия в целях координации действий правоохранителей выехал исполняющий обязанности прокурора Крыма Дмитрий Егоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Пять человек погибли в ДТП с автобусом и фурой под Симферополем
В Крыму при столкновении автобуса и грузовика погибли пять человек – МВД
08:43 24.03.2025 (обновлено: 09:58 24.03.2025)