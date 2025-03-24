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Пять человек погибли в ДТП с автобусом и фурой под Симферополем

Пять человек погибли в ДТП с автобусом и фурой под Симферополем - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Пять человек погибли в ДТП с автобусом и фурой под Симферополем

В столкновении рейсового автобуса с грузовиком в Симферопольском районе Крыма, по предварительным данным, погибли пять человек. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T08:43

2025-03-24T08:43

2025-03-24T09:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В столкновении рейсового автобуса с грузовиком в Симферопольском районе Крыма, по предварительным данным, погибли пять человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по республике.Исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе ведомства. На место выехали опытные следователи для проведения следственных действий.Утром в понедельник в районе села Укромное под Симферополем на автодороге Симферополь – Евпатория рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. По факту ДТП, в котором есть погибшие и пострадавшие, прокуратура организовала проверку. На место происшествия в целях координации действий правоохранителей выехал исполняющий обязанности прокурора Крыма Дмитрий Егоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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