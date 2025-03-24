https://crimea.ria.ru/20250324/chislo-pogibshikh-v-stolknovenii-avtobusa-i-fury-v-krymu-uvelichilos-do-6-1145176573.html

Число погибших в столкновении автобуса и фуры в Крыму увеличилось до 6

Число погибших в столкновении автобуса и фуры в Крыму увеличилось до 6 - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Число погибших в столкновении автобуса и фуры в Крыму увеличилось до 6

В результате столкновения рейсового автобуса и грузовика в Симферопольском районе Крыма погибли шесть и пострадали 13 человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T09:37

2025-03-24T09:37

2025-03-24T09:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В результате столкновения рейсового автобуса и грузовика в Симферопольском районе Крыма погибли шесть и пострадали 13 человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве республики.Страшная авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших. В автобусе находились 32 человека. Предварительно сообщалось, что пострадали 18 человек, из них 5 погибли. Сейчас количество жертв выросло.Движение на автодороге затруднено. Разлива топлива нет. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.И.о. руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения. На месте происшествия в целях координации действий правоохранителей находится исполняющий обязанности прокурора Крыма Дмитрий Егоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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