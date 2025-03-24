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Число погибших в столкновении автобуса и фуры в Крыму увеличилось до 6 - РИА Новости Крым, 24.03.2025
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Число погибших в столкновении автобуса и фуры в Крыму увеличилось до 6
Число погибших в столкновении автобуса и фуры в Крыму увеличилось до 6 - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Число погибших в столкновении автобуса и фуры в Крыму увеличилось до 6
В результате столкновения рейсового автобуса и грузовика в Симферопольском районе Крыма погибли шесть и пострадали 13 человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T09:37
2025-03-24T09:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В результате столкновения рейсового автобуса и грузовика в Симферопольском районе Крыма погибли шесть и пострадали 13 человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве республики.Страшная авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших. В автобусе находились 32 человека. Предварительно сообщалось, что пострадали 18 человек, из них 5 погибли. Сейчас количество жертв выросло.Движение на автодороге затруднено. Разлива топлива нет. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.И.о. руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения. На месте происшествия в целях координации действий правоохранителей находится исполняющий обязанности прокурора Крыма Дмитрий Егоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Число погибших в столкновении автобуса и фуры в Крыму увеличилось до 6

Число жертв ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком в Крыму увеличилось до 6

09:37 24.03.2025 (обновлено: 09:59 24.03.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымCпасатели МЧС России оказывают помощь пострадавшим в ДТП
Cпасатели МЧС России оказывают помощь пострадавшим в ДТП
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В результате столкновения рейсового автобуса и грузовика в Симферопольском районе Крыма погибли шесть и пострадали 13 человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве республики.
Страшная авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших. В автобусе находились 32 человека. Предварительно сообщалось, что пострадали 18 человек, из них 5 погибли. Сейчас количество жертв выросло.
"По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 19 человек, из них шесть человек погибли. Среди пострадавших имеется одна несовершеннолетняя. В настоящее время бригадами скорой медицинской помощи обеспечивается оказание медицинской помощи пострадавшим и транспортировка в медорганизацию", - говорится в сообщении.
Движение на автодороге затруднено. Разлива топлива нет. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.
И.о. руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения. На месте происшествия в целях координации действий правоохранителей находится исполняющий обязанности прокурора Крыма Дмитрий Егоров.
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