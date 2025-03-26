https://crimea.ria.ru/20250326/ispolzuyut-priemy-tretego-reykha-naryshkin-o-rusofobskom-plane-evropy-1145249164.html

Используют приемы Третьего рейха: Нарышкин о русофобском плане Европы

Используют приемы Третьего рейха: Нарышкин о русофобском плане Европы - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Используют приемы Третьего рейха: Нарышкин о русофобском плане Европы

Руководство Евросоюза имеет большой план по внедрению устойчивых русофобских нарративов среди населения европейских стран и использует для его реализации приемы РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T16:52

2025-03-26T16:52

2025-03-26T16:52

сергей нарышкин

служба внешней разведки (свр)

новости

россия

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Руководство Евросоюза имеет большой план по внедрению устойчивых русофобских нарративов среди населения европейских стран и использует для его реализации приемы Третьего рейха. Об этом пишет пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина.По данным разведки, европейцев предполагается уверить в исходящей от России "экзистенциальной опасности", предупредить которую якобы можно только разрушением российской государственности. Обеспечивать "правильную подачу русского вопроса" Гендиректорат планирует за счет ручных "европейских" СМИ."Методички" предусматривают распространение идеи "второсортности" России. В соответствии с этой установкой предполагается распространять идеи о том, что Москва якобы "не была победительницей нацизма во Второй мировой войне".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евразии создается новая архитектура безопасности - Нарышкин2025 год будет судьбоносным для России и мира – мнениеСпокойно не будет: Нарышкин дал прогноз на 2025 год

https://crimea.ria.ru/20250127/zapad-pytaetsya-sorvat-priezd-glav-raznykh-stran-v-rf-na-80-letie-pobedy-1143680895.html

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сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), новости, россия, мнения, общество, европа