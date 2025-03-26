Используют приемы Третьего рейха: Нарышкин о русофобском плане Европы
В сознание европейцев намерено внедряют русофобские нарративы – Нарышкин
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Руководство Евросоюза имеет большой план по внедрению устойчивых русофобских нарративов среди населения европейских стран и использует для его реализации приемы Третьего рейха. Об этом пишет пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина.
"По поступающей информации, руководство Евросоюза взяло на вооружение пропагандистские приемы Третьего рейха для запугивания европейского обывателя российской "угрозой". Подобно геббельсовскому министерству народного просвещения и пропаганды Гендиректорат Еврокомиссии по связям с общественностью составил план централизованной кампании по внедрению в общественное сознание устойчивых русофобских нарративов", – сообщил Нарышкин.
По данным разведки, европейцев предполагается уверить в исходящей от России "экзистенциальной опасности", предупредить которую якобы можно только разрушением российской государственности. Обеспечивать "правильную подачу русского вопроса" Гендиректорат планирует за счет ручных "европейских" СМИ.
"Методички" предусматривают распространение идеи "второсортности" России. В соответствии с этой установкой предполагается распространять идеи о том, что Москва якобы "не была победительницей нацизма во Второй мировой войне".
"Складывается впечатление, что в Брюсселе утомились от собственной вязкой риторики о демократии и свободе слова и, не таясь, взяли на вооружение нацистские методы массовой манипуляции сознанием. По-видимому, известный принцип И.Геббельса "чем больше ложь, тем скорее в нее поверят" прочно засел в головах евробюрократов", – подытожил глава СВР.
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