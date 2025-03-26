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Используют приемы Третьего рейха: Нарышкин о русофобском плане Европы - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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Используют приемы Третьего рейха: Нарышкин о русофобском плане Европы
Используют приемы Третьего рейха: Нарышкин о русофобском плане Европы - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Используют приемы Третьего рейха: Нарышкин о русофобском плане Европы
Руководство Евросоюза имеет большой план по внедрению устойчивых русофобских нарративов среди населения европейских стран и использует для его реализации приемы РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T16:52
2025-03-26T16:52
сергей нарышкин
служба внешней разведки (свр)
новости
россия
мнения
общество
европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Руководство Евросоюза имеет большой план по внедрению устойчивых русофобских нарративов среди населения европейских стран и использует для его реализации приемы Третьего рейха. Об этом пишет пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина.По данным разведки, европейцев предполагается уверить в исходящей от России "экзистенциальной опасности", предупредить которую якобы можно только разрушением российской государственности. Обеспечивать "правильную подачу русского вопроса" Гендиректорат планирует за счет ручных "европейских" СМИ."Методички" предусматривают распространение идеи "второсортности" России. В соответствии с этой установкой предполагается распространять идеи о том, что Москва якобы "не была победительницей нацизма во Второй мировой войне".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евразии создается новая архитектура безопасности - Нарышкин2025 год будет судьбоносным для России и мира – мнениеСпокойно не будет: Нарышкин дал прогноз на 2025 год
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сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), новости, россия, мнения, общество, европа
Используют приемы Третьего рейха: Нарышкин о русофобском плане Европы

В сознание европейцев намерено внедряют русофобские нарративы – Нарышкин

16:52 26.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип ЕС
Логотип ЕС - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Руководство Евросоюза имеет большой план по внедрению устойчивых русофобских нарративов среди населения европейских стран и использует для его реализации приемы Третьего рейха. Об этом пишет пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина.
"По поступающей информации, руководство Евросоюза взяло на вооружение пропагандистские приемы Третьего рейха для запугивания европейского обывателя российской "угрозой". Подобно геббельсовскому министерству народного просвещения и пропаганды Гендиректорат Еврокомиссии по связям с общественностью составил план централизованной кампании по внедрению в общественное сознание устойчивых русофобских нарративов", – сообщил Нарышкин.
По данным разведки, европейцев предполагается уверить в исходящей от России "экзистенциальной опасности", предупредить которую якобы можно только разрушением российской государственности. Обеспечивать "правильную подачу русского вопроса" Гендиректорат планирует за счет ручных "европейских" СМИ.
"Методички" предусматривают распространение идеи "второсортности" России. В соответствии с этой установкой предполагается распространять идеи о том, что Москва якобы "не была победительницей нацизма во Второй мировой войне".
"Складывается впечатление, что в Брюсселе утомились от собственной вязкой риторики о демократии и свободе слова и, не таясь, взяли на вооружение нацистские методы массовой манипуляции сознанием. По-видимому, известный принцип И.Геббельса "чем больше ложь, тем скорее в нее поверят" прочно засел в головах евробюрократов", – подытожил глава СВР.
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