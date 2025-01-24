https://crimea.ria.ru/20250124/2025-god-budet-sudbonosnym-dlya-rossii-i-mira--mnenie-1143589859.html

2025 год будет судьбоносным для России и мира – мнение

2025 год будет судьбоносным для России и мира – мнение - РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025 год будет судьбоносным для России и мира – мнение

2025 год станет судьбоносным как минимум для Европы из-за ультимативных позиций России и США по вопросу окончания спецоперации на Украине. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T06:10

2025-01-24T06:10

2025-01-24T06:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. 2025 год станет судьбоносным как минимум для Европы из-за ультимативных позиций России и США по вопросу окончания спецоперации на Украине. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал председатель Совета и куратор Лаборатории аналитики Института актуальны международных проблем Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.Он подчеркнул, что позиция России относительно разрешения конфликта на Украине и обеспечения гарантий своей безопасности хорошо известна. А теперь 47-й президент США Дональд Трамп озвучил свою, "и мы можем наблюдать их нестыковку", заметил эксперт."Мы видим, что обе они фактически ультимативные", – заметил политолог.Одновременно можно наблюдать, как со сменой американского президента меняются позиции лидеров в Европе, добавил он."Очевидно, что Трамп их смещает. И так будет происходить в ближайшее время", – считает эксперт.Учитывая все это, он делает вывод, что события в геополитической плоскости в наступившем году станут захватывающими и будут происходить резко и порой драматично.Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предупредил, что 2025 год спокойным не будет, поскольку мир перестраивается в сторону многополярности вопреки желанию Запада.22 января президент США Дональд Трамп призвал Россию заключить "сделку" и немедленно закончить СВО, пригрозив в случае отказа новыми санкциями.В Совете Федерации, комментируя ультиматум, заявили, что Трамп показывает этим полное отсутствие у него понимания причин и перспектив разрешения украинского кризиса, какое он точно так же демонстрирует в своей риторике о ходе и итогах Второй мировой войны. Также на угрозы Трампа отреагировали в Кремле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заявил о готовности Украины к сделке по урегулированию конфликтаВ НАТО предвидят свою неудачу в украинском конфликтеЭпатаж и фигуры речи: в Крыму оценили ультиматум Трампа России

https://crimea.ria.ru/20250123/lomka-zelenskogo-pochemu-on-ne-vklyuchil-krym-v-usloviya-peregovorov-s-rf-1143589299.html

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в мире, мнения, вадим козюлин, россия, украина, сша