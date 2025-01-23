https://crimea.ria.ru/20250123/spokoyno-ne-budet-naryshkin-dal-prognoz-na-2025-god-1143583386.html

Спокойно не будет: Нарышкин дал прогноз на 2025 год

Спокойно не будет: Нарышкин дал прогноз на 2025 год - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Спокойно не будет: Нарышкин дал прогноз на 2025 год

Обстановка в мире в 2025 году спокойной не будет, поскольку мир перестраивается в сторону многополярности вопреки желанию Запада. Такой прогноз дал директор... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T06:36

2025-01-23T06:36

2025-01-23T06:39

сергей нарышкин

в мире

россия

служба внешней разведки (свр)

мнения

общество

политика

коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Обстановка в мире в 2025 году спокойной не будет, поскольку мир перестраивается в сторону многополярности вопреки желанию Запада. Такой прогноз дал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.Нарышкин пояснил, что в настоящее время идет процесс перехода от однополярного миропорядка к "новому, справедливому". "И этот процесс, конечно, имеет свои риски, и очень непростой", — добавил он.При этом глава СВР убежден, что будущий многополярный мир должен включать в себя и США, и Европу, но при условии, что у них будут равные права с другими странами.В декабре Нарышкин заявил, что стратегический расчет Запада в украинском кризисе состоит в навязывании России затяжной борьбы на истощение в целях раскола российского общества и создания условий для "цветной революции". При этом, когда у Украины не останется армии, Запад намерен бросить на борьбу с Россией прибалтов, восточноевропейцев и в перспективе – немцев.При этом директор СВР подчеркивал, что формирование евразийской архитектуры безопасности – наиболее осмысленный выход из тупика ядерной войны, к которому подталкивают мир евро-атлантические элиты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп призвал немедленно закончить СВО и пригрозил России санкциямиЛидеры ЕС хотят загнать конфликт с Россией в необратимую фазу - МедведевПутин обозначил главную миссию России

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сергей нарышкин, в мире, россия, служба внешней разведки (свр), мнения, общество, политика, коллективный запад