Спокойно не будет: Нарышкин дал прогноз на 2025 год
Для мира 2025 год не будет спокойным – глава Службы внешней разведки России
06:36 23.01.2025 (обновлено: 06:39 23.01.2025)
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Обстановка в мире в 2025 году спокойной не будет, поскольку мир перестраивается в сторону многополярности вопреки желанию Запада. Такой прогноз дал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Уже сегодня понятно, что 2025 год не будет спокойным. Многое зависит от того, насколько региональным и глобальным игрокам хватит и здравого смысла, и выдержки", — сказал он в интервью РИА Новости.
Нарышкин пояснил, что в настоящее время идет процесс перехода от однополярного миропорядка к "новому, справедливому".
"И этот процесс, конечно, имеет свои риски, и очень непростой", — добавил он.
При этом глава СВР убежден, что будущий многополярный мир должен включать в себя и США, и Европу, но при условии, что у них будут равные права с другими странами.
В декабре Нарышкин заявил, что стратегический расчет Запада в украинском кризисе состоит в навязывании России затяжной борьбы на истощение в целях раскола российского общества и создания условий для "цветной революции". При этом, когда у Украины не останется армии, Запад намерен бросить на борьбу с Россией прибалтов, восточноевропейцев и в перспективе – немцев.
При этом директор СВР подчеркивал, что формирование евразийской архитектуры безопасности – наиболее осмысленный выход из тупика ядерной войны, к которому подталкивают мир евро-атлантические элиты.
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