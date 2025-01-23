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Спокойно не будет: Нарышкин дал прогноз на 2025 год - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Спокойно не будет: Нарышкин дал прогноз на 2025 год
Спокойно не будет: Нарышкин дал прогноз на 2025 год - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Спокойно не будет: Нарышкин дал прогноз на 2025 год
Обстановка в мире в 2025 году спокойной не будет, поскольку мир перестраивается в сторону многополярности вопреки желанию Запада. Такой прогноз дал директор... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T06:36
2025-01-23T06:39
сергей нарышкин
в мире
россия
служба внешней разведки (свр)
мнения
общество
политика
коллективный запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Обстановка в мире в 2025 году спокойной не будет, поскольку мир перестраивается в сторону многополярности вопреки желанию Запада. Такой прогноз дал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.Нарышкин пояснил, что в настоящее время идет процесс перехода от однополярного миропорядка к "новому, справедливому". "И этот процесс, конечно, имеет свои риски, и очень непростой", — добавил он.При этом глава СВР убежден, что будущий многополярный мир должен включать в себя и США, и Европу, но при условии, что у них будут равные права с другими странами.В декабре Нарышкин заявил, что стратегический расчет Запада в украинском кризисе состоит в навязывании России затяжной борьбы на истощение в целях раскола российского общества и создания условий для "цветной революции". При этом, когда у Украины не останется армии, Запад намерен бросить на борьбу с Россией прибалтов, восточноевропейцев и в перспективе – немцев.При этом директор СВР подчеркивал, что формирование евразийской архитектуры безопасности – наиболее осмысленный выход из тупика ядерной войны, к которому подталкивают мир евро-атлантические элиты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп призвал немедленно закончить СВО и пригрозил России санкциямиЛидеры ЕС хотят загнать конфликт с Россией в необратимую фазу - МедведевПутин обозначил главную миссию России
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сергей нарышкин, в мире, россия, служба внешней разведки (свр), мнения, общество, политика, коллективный запад
Спокойно не будет: Нарышкин дал прогноз на 2025 год

Для мира 2025 год не будет спокойным – глава Службы внешней разведки России

06:36 23.01.2025 (обновлено: 06:39 23.01.2025)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда История Отечества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Обстановка в мире в 2025 году спокойной не будет, поскольку мир перестраивается в сторону многополярности вопреки желанию Запада. Такой прогноз дал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Уже сегодня понятно, что 2025 год не будет спокойным. Многое зависит от того, насколько региональным и глобальным игрокам хватит и здравого смысла, и выдержки", — сказал он в интервью РИА Новости.
Нарышкин пояснил, что в настоящее время идет процесс перехода от однополярного миропорядка к "новому, справедливому".
"И этот процесс, конечно, имеет свои риски, и очень непростой", — добавил он.
При этом глава СВР убежден, что будущий многополярный мир должен включать в себя и США, и Европу, но при условии, что у них будут равные права с другими странами.
В декабре Нарышкин заявил, что стратегический расчет Запада в украинском кризисе состоит в навязывании России затяжной борьбы на истощение в целях раскола российского общества и создания условий для "цветной революции". При этом, когда у Украины не останется армии, Запад намерен бросить на борьбу с Россией прибалтов, восточноевропейцев и в перспективе – немцев.
При этом директор СВР подчеркивал, что формирование евразийской архитектуры безопасности – наиболее осмысленный выход из тупика ядерной войны, к которому подталкивают мир евро-атлантические элиты.
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Сергей НарышкинВ миреРоссияСлужба внешней разведки (СВР)МненияОбществоПолитикаКоллективный Запад
 
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