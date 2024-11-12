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Лидеры ЕС хотят загнать конфликт с Россией в необратимую фазу - Медведев - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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Лидеры ЕС хотят загнать конфликт с Россией в необратимую фазу - Медведев
Лидеры ЕС хотят загнать конфликт с Россией в необратимую фазу - Медведев - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Лидеры ЕС хотят загнать конфликт с Россией в необратимую фазу - Медведев
Нынешние европейские лидеры стремятся загнать конфликт с Россией в необратимую фазу вопреки пожеланиям своих собственных народов. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T10:49
2024-11-12T11:00
дмитрий медведев
политика
россия
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германия
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мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Нынешние европейские лидеры стремятся загнать конфликт с Россией в необратимую фазу вопреки пожеланиям своих собственных народов. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.По его словам, у некоторых руководителей стран Европы после победы Дональда Трампа на выборах президента США началось "осеннее обострение". В частности кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что в случае избрания он готов выдвинуть России ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украине в течение 24 часов. В противном случае он пригрозил поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.По его словам, цель всех таких заявлений – загнать конфликт с Россией в необратимую фазу. Удары вглубь России: какие страны дали добро Украине &gt;&gt;"Вообще говоря, просто удивительно, до какой степени нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию. Причем к явной радости американцев и вопреки пожеланиям своих собственных народов. Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать", - констатировал политик. Он отметил, что опытные и просто умные лидеры Европы ушли в историю, "а значит, плохой сценарий остается самым вероятным".Как ранее заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Запад во главе с США и Британией готовят континентальную Европу к самоубийственной авантюре в виде прямого вооруженного конфликта с Россией. По его словам, нынешние правящие элиты многих европейских стран явно не видят для себя будущего в многополярном мире и ищут для себя спасения у заокеанского гегемона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главную проблему в отношениях России и ЕвропыКак западные страны могли предотвратить СВОМедведев спрогнозировал курс Трампа по Украине
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дмитрий медведев, политика, россия, европа, европейский союз (ес), германия, украина, мнения
Лидеры ЕС хотят загнать конфликт с Россией в необратимую фазу - Медведев

Европейские политики хотят затащить войну на свою территорию к радости США - Медведев

10:49 12.11.2024 (обновлено: 11:00 12.11.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Нынешние европейские лидеры стремятся загнать конфликт с Россией в необратимую фазу вопреки пожеланиям своих собственных народов. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, у некоторых руководителей стран Европы после победы Дональда Трампа на выборах президента США началось "осеннее обострение". В частности кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что в случае избрания он готов выдвинуть России ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украине в течение 24 часов. В противном случае он пригрозил поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
"Понятно, что такие "ультиматумы" носят предвыборный характер. Понятно, что эти ракеты ничего существенно не способны поменять в ходе боевых действий. Их поставка – лишь способ продлить агонию бандеровского режима. Но вот риск перехода конфликта в самую опасную стадию удары крылатыми ракетами увеличивают многократно. Об этом предупреждал и наш президент", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, цель всех таких заявлений – загнать конфликт с Россией в необратимую фазу.
Удары вглубь России: какие страны дали добро Украине >>
"Вообще говоря, просто удивительно, до какой степени нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию. Причем к явной радости американцев и вопреки пожеланиям своих собственных народов. Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать", - констатировал политик.
Он отметил, что опытные и просто умные лидеры Европы ушли в историю, "а значит, плохой сценарий остается самым вероятным".
Как ранее заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Запад во главе с США и Британией готовят континентальную Европу к самоубийственной авантюре в виде прямого вооруженного конфликта с Россией. По его словам, нынешние правящие элиты многих европейских стран явно не видят для себя будущего в многополярном мире и ищут для себя спасения у заокеанского гегемона.
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