https://crimea.ria.ru/20241112/lidery-es-khotyat-zagnat-konflikt-s-rossiey-v-neobratimuyu-fazu---medvedev-1141784187.html

Лидеры ЕС хотят загнать конфликт с Россией в необратимую фазу - Медведев

Лидеры ЕС хотят загнать конфликт с Россией в необратимую фазу - Медведев - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Лидеры ЕС хотят загнать конфликт с Россией в необратимую фазу - Медведев

Нынешние европейские лидеры стремятся загнать конфликт с Россией в необратимую фазу вопреки пожеланиям своих собственных народов. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T10:49

2024-11-12T10:49

2024-11-12T11:00

дмитрий медведев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Нынешние европейские лидеры стремятся загнать конфликт с Россией в необратимую фазу вопреки пожеланиям своих собственных народов. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.По его словам, у некоторых руководителей стран Европы после победы Дональда Трампа на выборах президента США началось "осеннее обострение". В частности кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что в случае избрания он готов выдвинуть России ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украине в течение 24 часов. В противном случае он пригрозил поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.По его словам, цель всех таких заявлений – загнать конфликт с Россией в необратимую фазу. Удары вглубь России: какие страны дали добро Украине >>"Вообще говоря, просто удивительно, до какой степени нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию. Причем к явной радости американцев и вопреки пожеланиям своих собственных народов. Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать", - констатировал политик. Он отметил, что опытные и просто умные лидеры Европы ушли в историю, "а значит, плохой сценарий остается самым вероятным".Как ранее заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Запад во главе с США и Британией готовят континентальную Европу к самоубийственной авантюре в виде прямого вооруженного конфликта с Россией. По его словам, нынешние правящие элиты многих европейских стран явно не видят для себя будущего в многополярном мире и ищут для себя спасения у заокеанского гегемона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главную проблему в отношениях России и ЕвропыКак западные страны могли предотвратить СВОМедведев спрогнозировал курс Трампа по Украине

https://crimea.ria.ru/20241106/rossiya-dolzhna-stat-ostrovom-spaseniya-dlya-normalnykh-evropeytsev--mnenie-1141660406.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, политика, россия, европа, европейский союз (ес), германия, украина, мнения