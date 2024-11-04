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США готовят Европу к самоубийственной войне с Россией – Лавров - РИА Новости Крым, 04.11.2024
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США готовят Европу к самоубийственной войне с Россией – Лавров
США готовят Европу к самоубийственной войне с Россией – Лавров - РИА Новости Крым, 04.11.2024
США готовят Европу к самоубийственной войне с Россией – Лавров
Запад во главе с США и Британией готовят континентальную Европу к самоубийственной авантюре в виде прямого вооруженного конфликта с Россией. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T10:55
2024-11-04T10:56
политика
европа
сша
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Запад во главе с США и Британией готовят континентальную Европу к самоубийственной авантюре в виде прямого вооруженного конфликта с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на международном симпозиуме "Создавая будущее"."Сегодня англосаксы рассчитывают победить нашу страну руками киевского режима, так же, как и Гитлер, собрав под нацистские знамена большинство стран Европы. И как запасной вариант, на случай если режим (Владимира) Зеленского не справится, они готовят континентальную Европу к тому, чтобы она бросилась в самоубийственную авантюру и вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией", - сказал глава МИД России.По словам Лаврова, "печально что нынешние правящие элиты многих европейских стран явно не видят для себя будущего в многополярном мире и ищут для себя спасения у заокеанского гегемона".Как отметил глава МИД, сама идея воевать до победы с Россией бессмысленна и "как минимум резко понизит шансы потенциальных участников такой войны на какую-либо роль в многополярном будущем".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО - ответ ПутинаПобедить Россию на поле боя невозможно – ПутинПутин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войне
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РИА Новости Крым
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96
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60
политика, европа, сша, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров
США готовят Европу к самоубийственной войне с Россией – Лавров

США готовят Европу к самоубийственному прямому военному конфликту с РФ – Лавров

10:55 04.11.2024 (обновлено: 10:56 04.11.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Запад во главе с США и Британией готовят континентальную Европу к самоубийственной авантюре в виде прямого вооруженного конфликта с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на международном симпозиуме "Создавая будущее".
"Сегодня англосаксы рассчитывают победить нашу страну руками киевского режима, так же, как и Гитлер, собрав под нацистские знамена большинство стран Европы. И как запасной вариант, на случай если режим (Владимира) Зеленского не справится, они готовят континентальную Европу к тому, чтобы она бросилась в самоубийственную авантюру и вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией", - сказал глава МИД России.
По словам Лаврова, "печально что нынешние правящие элиты многих европейских стран явно не видят для себя будущего в многополярном мире и ищут для себя спасения у заокеанского гегемона".
Как отметил глава МИД, сама идея воевать до победы с Россией бессмысленна и "как минимум резко понизит шансы потенциальных участников такой войны на какую-либо роль в многополярном будущем".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ПолитикаЕвропаСШАРоссияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Сергей Лавров
 
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