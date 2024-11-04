https://crimea.ria.ru/20241104/ssha-gotovyat-evropu-k-samoubiystvennoy-voyne-s-rossiey--lavrov-1141601274.html

США готовят Европу к самоубийственной войне с Россией – Лавров

США готовят Европу к самоубийственной войне с Россией – Лавров - РИА Новости Крым, 04.11.2024

США готовят Европу к самоубийственной войне с Россией – Лавров

Запад во главе с США и Британией готовят континентальную Европу к самоубийственной авантюре в виде прямого вооруженного конфликта с Россией. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 04.11.2024

2024-11-04T10:55

2024-11-04T10:55

2024-11-04T10:56

политика

европа

сша

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей лавров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Запад во главе с США и Британией готовят континентальную Европу к самоубийственной авантюре в виде прямого вооруженного конфликта с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на международном симпозиуме "Создавая будущее"."Сегодня англосаксы рассчитывают победить нашу страну руками киевского режима, так же, как и Гитлер, собрав под нацистские знамена большинство стран Европы. И как запасной вариант, на случай если режим (Владимира) Зеленского не справится, они готовят континентальную Европу к тому, чтобы она бросилась в самоубийственную авантюру и вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией", - сказал глава МИД России.По словам Лаврова, "печально что нынешние правящие элиты многих европейских стран явно не видят для себя будущего в многополярном мире и ищут для себя спасения у заокеанского гегемона".Как отметил глава МИД, сама идея воевать до победы с Россией бессмысленна и "как минимум резко понизит шансы потенциальных участников такой войны на какую-либо роль в многополярном будущем".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО - ответ ПутинаПобедить Россию на поле боя невозможно – ПутинПутин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войне

европа

сша

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, европа, сша, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров