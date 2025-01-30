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В Евпатории будут стрелять - жителей просят сохранять спокойствие
В Евпатории будут стрелять - жителей просят сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 30.01.2025
В Евпатории будут стрелять - жителей просят сохранять спокойствие
В евпаторийском поселке Заозерное в четверг проходят учения военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T09:30
2025-01-30T09:30
2025-01-30T09:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В евпаторийском поселке Заозерное в четверг проходят учения военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Власти Евпатории призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Учения военных проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. Об их проведении предупреждают заранее в официальных источниках информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Люди относятся с пониманием": как проходили учения "Барс-Крым"В Крыму во время учений теробороны сбили "украинский" БПЛА - АксеновСтрельбы в Анапе - горожан просят сохранять спокойствие
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РИА Новости Крым
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евпатория, крым, новости крыма, учения, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя
В Евпатории будут стрелять - жителей просят сохранять спокойствие
В евпаторийском поселке Заозерное в четверг пройдут учения военных