https://crimea.ria.ru/20250130/v-evpatorii-budut-strelyat---zhiteley-prosyat-sokhranyat-spokoystvie-1143795041.html

В Евпатории будут стрелять - жителей просят сохранять спокойствие

В Евпатории будут стрелять - жителей просят сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 30.01.2025

В Евпатории будут стрелять - жителей просят сохранять спокойствие

В евпаторийском поселке Заозерное в четверг проходят учения военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T09:30

2025-01-30T09:30

2025-01-30T09:30

евпатория

крым

новости крыма

учения

вооруженные силы россии

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В евпаторийском поселке Заозерное в четверг проходят учения военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Власти Евпатории призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Учения военных проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. Об их проведении предупреждают заранее в официальных источниках информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Люди относятся с пониманием": как проходили учения "Барс-Крым"В Крыму во время учений теробороны сбили "украинский" БПЛА - АксеновСтрельбы в Анапе - горожан просят сохранять спокойствие

евпатория

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, крым, новости крыма, учения, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя