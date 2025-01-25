https://crimea.ria.ru/20250125/v-krymu-vo-vremya-ucheniy-teroborony-sbili-ukrainskiy-bpla---aksenov-1143651650.html

В Крыму во время учений теробороны сбили "украинский" БПЛА - Аксенов

В Крыму во время учений теробороны сбили "украинский" БПЛА - Аксенов - РИА Новости Крым, 25.01.2025

В Крыму во время учений теробороны сбили "украинский" БПЛА - Аксенов

Подразделения территориальной обороны "Барс-Крым" в ходе состоявшегося на западе полуострова учения полностью выполнили все задачи, включая блокировку района и... РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T13:07

2025-01-25T13:07

2025-01-25T13:45

сергей аксенов

учения

"барс - крым"

евпатория

сакский район

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Подразделения территориальной обороны "Барс-Крым" в ходе состоявшегося на западе полуострова учения полностью выполнили все задачи, включая блокировку района и уничтожение беспилотника противника. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В субботу в Сакском районе и Евпатории прошли учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны РФ и других силовых и правоохранительных структур. Одна из главных целей тренировки – проверка связи и взаимодействия между подразделениями. В ходе следующих учений подразделения "Барс-Крым" отработают действия в условиях полного подавления мобильной связи, чтобы максимально приблизить обстановку к боевой, добавил глава республики и поблагодарил всех бойцов за четкие и слаженные действия по обеспечению безопасности крымчан и гостей полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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евпатория

сакский район

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, учения, "барс - крым", евпатория, сакский район, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым