https://crimea.ria.ru/20250125/v-krymu-vo-vremya-ucheniy-teroborony-sbili-ukrainskiy-bpla---aksenov-1143651650.html
В Крыму во время учений теробороны сбили "украинский" БПЛА - Аксенов
В Крыму во время учений теробороны сбили "украинский" БПЛА - Аксенов - РИА Новости Крым, 25.01.2025
В Крыму во время учений теробороны сбили "украинский" БПЛА - Аксенов
Подразделения территориальной обороны "Барс-Крым" в ходе состоявшегося на западе полуострова учения полностью выполнили все задачи, включая блокировку района и... РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T13:07
2025-01-25T13:07
2025-01-25T13:45
сергей аксенов
учения
"барс - крым"
евпатория
сакский район
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безопасность республики крым и севастополя
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Подразделения территориальной обороны "Барс-Крым" в ходе состоявшегося на западе полуострова учения полностью выполнили все задачи, включая блокировку района и уничтожение беспилотника противника. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В субботу в Сакском районе и Евпатории прошли учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны РФ и других силовых и правоохранительных структур. Одна из главных целей тренировки – проверка связи и взаимодействия между подразделениями. В ходе следующих учений подразделения "Барс-Крым" отработают действия в условиях полного подавления мобильной связи, чтобы максимально приблизить обстановку к боевой, добавил глава республики и поблагодарил всех бойцов за четкие и слаженные действия по обеспечению безопасности крымчан и гостей полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму во время учений теробороны сбили "украинский" БПЛА - Аксенов
В ходе учений теробороны "Барс-Крым" из стрелкового оружия сбили украинский БПЛА – Аксенов
13:07 25.01.2025 (обновлено: 13:45 25.01.2025)