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В Крыму во время учений теробороны сбили "украинский" БПЛА - Аксенов - РИА Новости Крым, 25.01.2025
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В Крыму во время учений теробороны сбили "украинский" БПЛА - Аксенов
В Крыму во время учений теробороны сбили "украинский" БПЛА - Аксенов - РИА Новости Крым, 25.01.2025
В Крыму во время учений теробороны сбили "украинский" БПЛА - Аксенов
Подразделения территориальной обороны "Барс-Крым" в ходе состоявшегося на западе полуострова учения полностью выполнили все задачи, включая блокировку района и... РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T13:07
2025-01-25T13:45
сергей аксенов
учения
"барс - крым"
евпатория
сакский район
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Подразделения территориальной обороны "Барс-Крым" в ходе состоявшегося на западе полуострова учения полностью выполнили все задачи, включая блокировку района и уничтожение беспилотника противника. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В субботу в Сакском районе и Евпатории прошли учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны РФ и других силовых и правоохранительных структур. Одна из главных целей тренировки – проверка связи и взаимодействия между подразделениями. В ходе следующих учений подразделения "Барс-Крым" отработают действия в условиях полного подавления мобильной связи, чтобы максимально приблизить обстановку к боевой, добавил глава республики и поблагодарил всех бойцов за четкие и слаженные действия по обеспечению безопасности крымчан и гостей полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей аксенов, учения, "барс - крым", евпатория, сакский район, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым
В Крыму во время учений теробороны сбили "украинский" БПЛА - Аксенов

В ходе учений теробороны "Барс-Крым" из стрелкового оружия сбили украинский БПЛА – Аксенов

13:07 25.01.2025 (обновлено: 13:45 25.01.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваУчения территориальной обороны в Крыму
Учения территориальной обороны в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Подразделения территориальной обороны "Барс-Крым" в ходе состоявшегося на западе полуострова учения полностью выполнили все задачи, включая блокировку района и уничтожение беспилотника противника. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
В субботу в Сакском районе и Евпатории прошли учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны РФ и других силовых и правоохранительных структур. Одна из главных целей тренировки – проверка связи и взаимодействия между подразделениями.
"Все поставленные задачи учений по блокировке района и противодействию проникновению диверсионных групп на территорию Республики Крым были выполнены в полном объеме. В том числе при попытке атаки на территорию Крыма из стрелкового оружия был сбит БПЛА противника", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
В ходе следующих учений подразделения "Барс-Крым" отработают действия в условиях полного подавления мобильной связи, чтобы максимально приблизить обстановку к боевой, добавил глава республики и поблагодарил всех бойцов за четкие и слаженные действия по обеспечению безопасности крымчан и гостей полуострова.
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Сергей АксеновУчения"Барс - Крым"ЕвпаторияСакский районНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьКрым
 
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