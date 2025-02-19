Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине: взрывы прогремели в Киеве - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250219/udary-po-ukraine-vzryvy-progremeli-v-kieve-1144294651.html
Удары по Украине: взрывы прогремели в Киеве
Удары по Украине: взрывы прогремели в Киеве - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Удары по Украине: взрывы прогремели в Киеве
В столице Украины - Киеве - в ночь на среду прогремела серия взрывов. Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T07:03
2025-02-19T07:03
украина
киев
взрыв
удары по украине
виталий кличко
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1b/1142975034_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1d600d7c50d6f5acb2b08d257d01b2bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В столице Украины - Киеве - в ночь на среду прогремела серия взрывов. Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко.По его данным. силы ПВО работали над городом дважды - около полуночи и затем в районе двух часов ночи.Ранее о серии массированных ударов сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов. По его данным, в городе в жилых домах и социальных объектах отсутствует отопление, электричество и вода.12 февраля Кличко также сообщал о серии взрывов в Киеве. По его данным, тогда в столице Украины вспыхнули пожары в Голосеевском, Подольском, Оболонском и Святошинском районах. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по цехам оборонных предприятий на УкраинеУдар нанесен по газо-энергетической инфраструктуре Украины - МинобороныНа Украине массово выключают свет
украина
киев
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1b/1142975034_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ddf9ed76b4f0b7a21d984c225faddc38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, киев, взрыв, удары по украине, виталий кличко, в мире, новости
Удары по Украине: взрывы прогремели в Киеве

В Киеве прогремела серия взрывов

07:03 19.02.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВзрывы на Украине
Взрывы на Украине
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В столице Украины - Киеве - в ночь на среду прогремела серия взрывов. Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко.
По его данным. силы ПВО работали над городом дважды - около полуночи и затем в районе двух часов ночи.
"Взрывы в столице. Работают силы ПВО", - сообщал он в Telegram.
Ранее о серии массированных ударов сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов. По его данным, в городе в жилых домах и социальных объектах отсутствует отопление, электричество и вода.
12 февраля Кличко также сообщал о серии взрывов в Киеве. По его данным, тогда в столице Украины вспыхнули пожары в Голосеевском, Подольском, Оболонском и Святошинском районах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Групповой удар нанесен по цехам оборонных предприятий на Украине
Удар нанесен по газо-энергетической инфраструктуре Украины - Минобороны
На Украине массово выключают свет
 
УкраинаКиевВзрывУдары по УкраинеВиталий КличкоВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:13В Крыму предлагают ввести образование в детдомах для особенных детей
08:56ВСУ атаковали "Бабой Ягой" заправку в Новой Каховке
08:39Как Юрий Антонов спел 40 километров Симферополя
08:12Трамп обвинил Зеленского в разрушениях на Украине и отмене выборов
07:51Крым бьет свадебные рекорды
07:42Четыре беспилотника сбиты над Черным морем
07:39Некоторые деревья "легли": что с парками в Симферополе после снегопада
07:03Удары по Украине: взрывы прогремели в Киеве
06:27Нефтезавод атакован в Самарской области – что известно
06:15Серия взрывов оставила Одессу без света, воды и тепла
06:03Тектонический сдвиг: как в мире отреагировали на переговоры России и США
00:01Мороз и сильный ветер ожидаются в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 19 февраля
23:11Над Крымом уничтожили пятый за вечер беспилотник
22:58Переговоры с США и связь завода "Крым" со спецслужбами: главное за день
22:16Крымские сумоисты привезли 40 медалей из Сочи
22:11Над Крымом уничтожен еще один беспилотник
21:52Две девочки и четверо взрослых ранены при атаке по центру Горловки
21:26В Форосе из-за оползня треснула многоэтажка
21:10Над Крымом сбили три беспилотника за 10 минут
Лента новостейМолния