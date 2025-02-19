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Удары по Украине: взрывы прогремели в Киеве
Удары по Украине: взрывы прогремели в Киеве - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Удары по Украине: взрывы прогремели в Киеве
В столице Украины - Киеве - в ночь на среду прогремела серия взрывов. Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T07:03
2025-02-19T07:03
2025-02-19T07:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В столице Украины - Киеве - в ночь на среду прогремела серия взрывов. Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко.По его данным. силы ПВО работали над городом дважды - около полуночи и затем в районе двух часов ночи.Ранее о серии массированных ударов сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов. По его данным, в городе в жилых домах и социальных объектах отсутствует отопление, электричество и вода.12 февраля Кличко также сообщал о серии взрывов в Киеве. По его данным, тогда в столице Украины вспыхнули пожары в Голосеевском, Подольском, Оболонском и Святошинском районах. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по цехам оборонных предприятий на УкраинеУдар нанесен по газо-энергетической инфраструктуре Украины - МинобороныНа Украине массово выключают свет
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Удары по Украине: взрывы прогремели в Киеве
В Киеве прогремела серия взрывов