Рейтинг@Mail.ru
Удар нанесен по газо-энергетической инфраструктуре Украины - Минобороны - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250211/udar-nanesen-po-gazo-energeticheskoy-infrastrukture-ukrainy---minoborony-1144087587.html
Удар нанесен по газо-энергетической инфраструктуре Украины - Минобороны
Удар нанесен по газо-энергетической инфраструктуре Украины - Минобороны - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Удар нанесен по газо-энергетической инфраструктуре Украины - Минобороны
Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Об этом РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T12:21
2025-02-11T12:32
россия
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/07/1141667626_299:0:1280:552_1920x0_80_0_0_b233dc36940e4eab499cacdecf75de0b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также поражена инфраструктура военных аэродромов, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотников.Во вторник утром главы украинских военно-гражданских администраций сообщили о воздушной тревоге и звуках взрывов в Одессе и Киеве. Украинские СМИ рассказали о прилетах в Полтаве. Ночью взрывы гремели также в Харьковской и Днепропетровской областях. После этого на Украине ввели меры экстренных ограничений электроэнергии из-за массового повреждения объектов энергетической и газовой инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: поражены промышленные и военные объектыНа Украине массово выключают светДроны атакуют Украину: взрывы прогремели в Киеве и Харькове
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/07/1141667626_301:0:1280:734_1920x0_80_0_0_b638aaf5ae177b809c75259344e99aee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина
Удар нанесен по газо-энергетической инфраструктуре Украины - Минобороны

Минобороны: ВС России нанесли удар по ключевой газо-энергетической инфраструктуре Украины

12:21 11.02.2025 (обновлено: 12:32 11.02.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которого поражены объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК", - говорится в сообщении.
Также поражена инфраструктура военных аэродромов, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотников.

"Цели удара достигнуты", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Во вторник утром главы украинских военно-гражданских администраций сообщили о воздушной тревоге и звуках взрывов в Одессе и Киеве. Украинские СМИ рассказали о прилетах в Полтаве. Ночью взрывы гремели также в Харьковской и Днепропетровской областях. После этого на Украине ввели меры экстренных ограничений электроэнергии из-за массового повреждения объектов энергетической и газовой инфраструктуры.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Украине: поражены промышленные и военные объекты
На Украине массово выключают свет
Дроны атакуют Украину: взрывы прогремели в Киеве и Харькове
 
РоссияНовости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Украина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:56Путин наградил коллектив "Артека" орденом Почета
14:32В аэропорту Сочи задержали контрабандистку с драгоценностями на 56 млн
14:13Армия РФ наступает в Курской области – разбиты формирования 14 бригад ВСУ
14:06Жителя Евпатории будут судить за покушение на убийство
13:48Украина станет частью России – на что намекает Трамп
13:37Потери Киева на передовой - новые данные Минобороны
13:28Госдума приняла закон о защите россиян от мошенников
13:12Бортников: Киев наращивает интенсивность диверсий и вербовки граждан в РФ
12:40Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам
12:27Украина может стать частью России: в Кремле ответили на слова Трампа
12:21Удар нанесен по газо-энергетической инфраструктуре Украины - Минобороны
12:14Еще один населенный пункт в Донбассе взят под контроль российской армией
11:53Новая опция: на Госуслугах появились чаты для автовладельцев
11:34В двух районах Крыма установят блокпосты и отключат мобильную связь
11:12Россиянин из Херсонской области проведет в колонии 11 лет за шпионаж
11:00ВСУ обстреляли город в Херсонской области - есть раненые
10:43Рассекречено: во время Ялтинской конференции задержали агента-парашютиста
10:17ВСУ обстреляли Парк Славы и картинную галерею в Новой Каховке
09:57Строитель из Севастополя заплатит штраф за дискредитацию армии России
09:39В России из-за роста ОРВИ закрыты 180 школ и 66 детских садов
Лента новостейМолния