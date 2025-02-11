https://crimea.ria.ru/20250211/udar-nanesen-po-gazo-energeticheskoy-infrastrukture-ukrainy---minoborony-1144087587.html

Удар нанесен по газо-энергетической инфраструктуре Украины - Минобороны

Удар нанесен по газо-энергетической инфраструктуре Украины - Минобороны - РИА Новости Крым, 11.02.2025

Удар нанесен по газо-энергетической инфраструктуре Украины - Минобороны

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Об этом РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T12:21

2025-02-11T12:21

2025-02-11T12:32

россия

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/07/1141667626_299:0:1280:552_1920x0_80_0_0_b233dc36940e4eab499cacdecf75de0b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также поражена инфраструктура военных аэродромов, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотников.Во вторник утром главы украинских военно-гражданских администраций сообщили о воздушной тревоге и звуках взрывов в Одессе и Киеве. Украинские СМИ рассказали о прилетах в Полтаве. Ночью взрывы гремели также в Харьковской и Днепропетровской областях. После этого на Украине ввели меры экстренных ограничений электроэнергии из-за массового повреждения объектов энергетической и газовой инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: поражены промышленные и военные объектыНа Украине массово выключают светДроны атакуют Украину: взрывы прогремели в Киеве и Харькове

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина