Удар нанесен по газо-энергетической инфраструктуре Украины - Минобороны
Минобороны: ВС России нанесли удар по ключевой газо-энергетической инфраструктуре Украины
12:21 11.02.2025 (обновлено: 12:32 11.02.2025)
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которого поражены объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК", - говорится в сообщении.
Также поражена инфраструктура военных аэродромов, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотников.
"Цели удара достигнуты", - подчеркнули в оборонном ведомстве.
Во вторник утром главы украинских военно-гражданских администраций сообщили о воздушной тревоге и звуках взрывов в Одессе и Киеве. Украинские СМИ рассказали о прилетах в Полтаве. Ночью взрывы гремели также в Харьковской и Днепропетровской областях. После этого на Украине ввели меры экстренных ограничений электроэнергии из-за массового повреждения объектов энергетической и газовой инфраструктуры.
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