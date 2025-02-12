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Групповой удар нанесен по цехам оборонных предприятий на Украине - РИА Новости Крым, 12.02.2025
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Групповой удар нанесен по цехам оборонных предприятий на Украине
Групповой удар нанесен по цехам оборонных предприятий на Украине - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Групповой удар нанесен по цехам оборонных предприятий на Украине
Вооруженные силы РФ нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T12:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Цели удара достигнуты. По данным оборонного ведомства, все назначенные объекты поражены.Взрывы прозвучали в ночь на среду в Киеве, по информации мэра украинской столицы Виталия Кличко в городе отработала ПВО. В результате прилетов возникли пожары в Голосеевском, Подольском и Святошинском районах. В Оболонском районе загорелась промзона. По данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала также в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областях Украины.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве гремят взрывыНа Украине массово выключают светУдары по Украине: взрывы гремели в Киеве и нескольких областях страны
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РИА Новости Крым
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россия, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина
Групповой удар нанесен по цехам оборонных предприятий на Украине

Вооруженные силы РФ нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины

12:12 12.02.2025 (обновлено: 12:17 12.02.2025)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны.
"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны", - говорится в сообщении.
Цели удара достигнуты. По данным оборонного ведомства, все назначенные объекты поражены.
Взрывы прозвучали в ночь на среду в Киеве, по информации мэра украинской столицы Виталия Кличко в городе отработала ПВО. В результате прилетов возникли пожары в Голосеевском, Подольском и Святошинском районах. В Оболонском районе загорелась промзона. По данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала также в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областях Украины.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса.
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