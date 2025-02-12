Групповой удар нанесен по цехам оборонных предприятий на Украине
Вооруженные силы РФ нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины
12:12 12.02.2025 (обновлено: 12:17 12.02.2025)
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны.
"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны", - говорится в сообщении.
Цели удара достигнуты. По данным оборонного ведомства, все назначенные объекты поражены.
Взрывы прозвучали в ночь на среду в Киеве, по информации мэра украинской столицы Виталия Кличко в городе отработала ПВО. В результате прилетов возникли пожары в Голосеевском, Подольском и Святошинском районах. В Оболонском районе загорелась промзона. По данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала также в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областях Украины.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса.
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