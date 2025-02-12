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Групповой удар нанесен по цехам оборонных предприятий на Украине

Групповой удар нанесен по цехам оборонных предприятий на Украине - РИА Новости Крым, 12.02.2025

Групповой удар нанесен по цехам оборонных предприятий на Украине

Вооруженные силы РФ нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T12:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Цели удара достигнуты. По данным оборонного ведомства, все назначенные объекты поражены.Взрывы прозвучали в ночь на среду в Киеве, по информации мэра украинской столицы Виталия Кличко в городе отработала ПВО. В результате прилетов возникли пожары в Голосеевском, Подольском и Святошинском районах. В Оболонском районе загорелась промзона. По данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала также в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областях Украины.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве гремят взрывыНа Украине массово выключают светУдары по Украине: взрывы гремели в Киеве и нескольких областях страны

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