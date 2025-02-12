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В Киеве гремят взрывы
В Киеве гремят взрывы - РИА Новости Крым, 12.02.2025
В Киеве гремят взрывы
В Киеве звучит воздушная тревога, прогремела серия взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T06:25
2025-02-12T06:25
2025-02-12T06:27
киев
взрыв
виталий кличко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В Киеве звучит воздушная тревога, прогремела серия взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ.По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе работает ПВО.По данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит также в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областях Украины.Накануне утром главы украинских военно-гражданских администраций сообщили о воздушной тревоге и звуках взрывов в Одессе и Киеве. Украинские СМИ рассказали о прилетах в Полтаве. Ночью взрывы гремели также в Харьковской и Днепропетровской областях. После этого на Украине ввели меры экстренных ограничений электроэнергии из-за массового повреждения объектов энергетической и газовой инфраструктуры.Как сообщили в Минобороны РФ, Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Пентагона сделал заявление об отправке военных США на УкраинуВ России ответили на идею Зеленского обменять территорииУкраина станет частью России – на что намекает Трамп
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киев, взрыв, виталий кличко, украина, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В Киеве звучит воздушная тревога, прогремела серия взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ.
По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе работает ПВО.
"В столице громко. Работают силы ПВО, - написал он в своем Telegram-канале. - Пожары в Голосеевском, Подольском и Святошинском районах. В Оболонском – пылает территория промзоны".
По данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит также в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областях Украины.
Накануне утром главы украинских военно-гражданских администраций сообщили о воздушной тревоге и звуках взрывов в Одессе и Киеве. Украинские СМИ рассказали о прилетах в Полтаве. Ночью взрывы гремели также в Харьковской и Днепропетровской областях. После этого на Украине ввели меры
экстренных ограничений электроэнергии из-за массового повреждения объектов энергетической и газовой инфраструктуры.
Как сообщили в Минобороны РФ, Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины
, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса.
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