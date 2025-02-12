https://crimea.ria.ru/20250212/v-kieve-gremyat-vzryvy-1144108842.html

В Киеве гремят взрывы

В Киеве гремят взрывы - РИА Новости Крым, 12.02.2025

В Киеве гремят взрывы

В Киеве звучит воздушная тревога, прогремела серия взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T06:25

2025-02-12T06:25

2025-02-12T06:27

киев

взрыв

виталий кличко

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1c/1139949563_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_69640d38e58cb7940797e4499bffff0d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В Киеве звучит воздушная тревога, прогремела серия взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ.По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе работает ПВО.По данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит также в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областях Украины.Накануне утром главы украинских военно-гражданских администраций сообщили о воздушной тревоге и звуках взрывов в Одессе и Киеве. Украинские СМИ рассказали о прилетах в Полтаве. Ночью взрывы гремели также в Харьковской и Днепропетровской областях. После этого на Украине ввели меры экстренных ограничений электроэнергии из-за массового повреждения объектов энергетической и газовой инфраструктуры.Как сообщили в Минобороны РФ, Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Пентагона сделал заявление об отправке военных США на УкраинуВ России ответили на идею Зеленского обменять территорииУкраина станет частью России – на что намекает Трамп

киев

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, взрыв, виталий кличко, украина, новости