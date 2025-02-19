Рейтинг@Mail.ru
Серия взрывов оставила Одессу без света, воды и тепла - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250219/seriya-vzryvov-ostavila-odessu-bez-sveta-vody-i-tepla-1144294157.html
Серия взрывов оставила Одессу без света, воды и тепла
Серия взрывов оставила Одессу без света, воды и тепла - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Серия взрывов оставила Одессу без света, воды и тепла
В Одессе после серии мощных взрывов пропали электричество и водоснабжение, а также отопление в большей части домов. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T06:15
2025-02-19T07:51
одесса
украина
взрыв
удары по украине
новости
в мире
отопление
энергосистема украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144119834_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cbb99d68731d01bda9d30fd6f266341d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В Одессе после серии мощных взрывов пропали электричество и водоснабжение, а также отопление в большей части домов. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов.Воздушная тревога была объявлена в регионе в 00:34, сирены выключили около 2 часов ночи. После массированного удара в густонаселенном районе города нет света, воды и тепла. Без отопления остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры, сказал градоначальник."Вследствие атаки без тепла и отопления остались 14 школ, 13 детских садов и большой микрорайон жилищной застройки - более 500 домов", - указал Труханов в своем Telegram.16 февраля на Украине были зафиксированы "прилеты" в Николаеве, где поврежден инфраструктурный объект, и в Борисполе Киевской области. Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Николаевской, Кировоградской, Черниговской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.Накануне, 15 февраля, по данным российского Минобороны, был нанесен массированный удар силами авиации, БПЛА и ракетных войск по инфраструктуре военных аэродромов Украины и складам ракетного вооружения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение или ядерный взрыв: что вызвало подземный удар под ПолтавойУдары по Украине: масштабные пожары в Николаеве и БорисполеАтомная провокация Киева на ЧАЭС - что с радиацией в приграничье
одесса
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144119834_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3d6615311a94df37fc65c758126933aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
одесса, украина, взрыв, удары по украине, новости, в мире, отопление, энергосистема украины
Серия взрывов оставила Одессу без света, воды и тепла

В Одессе после серии взрывов отключили электричество и отопление

06:15 19.02.2025 (обновлено: 07:51 19.02.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В Одессе после серии мощных взрывов пропали электричество и водоснабжение, а также отопление в большей части домов. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов.
Воздушная тревога была объявлена в регионе в 00:34, сирены выключили около 2 часов ночи.
После массированного удара в густонаселенном районе города нет света, воды и тепла. Без отопления остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры, сказал градоначальник.
"Вследствие атаки без тепла и отопления остались 14 школ, 13 детских садов и большой микрорайон жилищной застройки - более 500 домов", - указал Труханов в своем Telegram.
16 февраля на Украине были зафиксированы "прилеты" в Николаеве, где поврежден инфраструктурный объект, и в Борисполе Киевской области. Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Николаевской, Кировоградской, Черниговской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.
Накануне, 15 февраля, по данным российского Минобороны, был нанесен массированный удар силами авиации, БПЛА и ракетных войск по инфраструктуре военных аэродромов Украины и складам ракетного вооружения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Землетрясение или ядерный взрыв: что вызвало подземный удар под Полтавой
Удары по Украине: масштабные пожары в Николаеве и Борисполе
Атомная провокация Киева на ЧАЭС - что с радиацией в приграничье
 
ОдессаУкраинаВзрывУдары по УкраинеНовостиВ миреОтоплениеЭнергосистема Украины
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:13В Крыму предлагают ввести образование в детдомах для особенных детей
08:56ВСУ атаковали "Бабой Ягой" заправку в Новой Каховке
08:39Как Юрий Антонов спел 40 километров Симферополя
08:12Трамп обвинил Зеленского в разрушениях на Украине и отмене выборов
07:51Крым бьет свадебные рекорды
07:42Четыре беспилотника сбиты над Черным морем
07:39Некоторые деревья "легли": что с парками в Симферополе после снегопада
07:03Удары по Украине: взрывы прогремели в Киеве
06:27Нефтезавод атакован в Самарской области – что известно
06:15Серия взрывов оставила Одессу без света, воды и тепла
06:03Тектонический сдвиг: как в мире отреагировали на переговоры России и США
00:01Мороз и сильный ветер ожидаются в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 19 февраля
23:11Над Крымом уничтожили пятый за вечер беспилотник
22:58Переговоры с США и связь завода "Крым" со спецслужбами: главное за день
22:16Крымские сумоисты привезли 40 медалей из Сочи
22:11Над Крымом уничтожен еще один беспилотник
21:52Две девочки и четверо взрослых ранены при атаке по центру Горловки
21:26В Форосе из-за оползня треснула многоэтажка
21:10Над Крымом сбили три беспилотника за 10 минут
Лента новостейМолния