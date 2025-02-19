https://crimea.ria.ru/20250219/seriya-vzryvov-ostavila-odessu-bez-sveta-vody-i-tepla-1144294157.html

Серия взрывов оставила Одессу без света, воды и тепла

Серия взрывов оставила Одессу без света, воды и тепла - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Серия взрывов оставила Одессу без света, воды и тепла

В Одессе после серии мощных взрывов пропали электричество и водоснабжение, а также отопление в большей части домов. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T06:15

2025-02-19T06:15

2025-02-19T07:51

одесса

украина

взрыв

удары по украине

новости

в мире

отопление

энергосистема украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144119834_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cbb99d68731d01bda9d30fd6f266341d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В Одессе после серии мощных взрывов пропали электричество и водоснабжение, а также отопление в большей части домов. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов.Воздушная тревога была объявлена в регионе в 00:34, сирены выключили около 2 часов ночи. После массированного удара в густонаселенном районе города нет света, воды и тепла. Без отопления остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры, сказал градоначальник."Вследствие атаки без тепла и отопления остались 14 школ, 13 детских садов и большой микрорайон жилищной застройки - более 500 домов", - указал Труханов в своем Telegram.16 февраля на Украине были зафиксированы "прилеты" в Николаеве, где поврежден инфраструктурный объект, и в Борисполе Киевской области. Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Николаевской, Кировоградской, Черниговской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.Накануне, 15 февраля, по данным российского Минобороны, был нанесен массированный удар силами авиации, БПЛА и ракетных войск по инфраструктуре военных аэродромов Украины и складам ракетного вооружения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение или ядерный взрыв: что вызвало подземный удар под ПолтавойУдары по Украине: масштабные пожары в Николаеве и БорисполеАтомная провокация Киева на ЧАЭС - что с радиацией в приграничье

одесса

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одесса, украина, взрыв, удары по украине, новости, в мире, отопление, энергосистема украины