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На Украине массово выключают свет
На Украине массово выключают свет - РИА Новости Крым, 11.02.2025
На Украине массово выключают свет
На Украине вводят меры экстренных ограничений электроэнергии из-за массового повреждения объектов энергетической и газовой инфраструктуры. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T08:32
2025-02-11T08:32
2025-02-11T08:32
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энергосистема украины
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дтэк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. На Украине вводят меры экстренных ограничений электроэнергии из-за массового повреждения объектов энергетической и газовой инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Украины со ссылкой на главу ведомства Германа Глущенко.В целях минимизации возможных последствий для энергетической системы операторы срочно применяют меры экстренных ограничений электроэнергии. Как сообщает компания "Укрэнерго", в ряде регионов страны применены аварийные отключения. По данным предприятия ДТЭК (крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины - ред.), экстренные отключения в частности применятся в Днепропетровской области и пока еще подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.Как сообщают в своих Telegram-каналах главы местных военно-гражданских администраций, воздушная тревога и звуки взрывов утром во вторник слышны в Одессе и Киеве. По данным украинских СМИ, громко также в Полтаве. Ночью взрывы гремели в Харьковской и Днепропетровской областях.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: поражены промышленные и военные объектыУдары нанесены по инфраструктуре военных аэропортов УкраиныУдары по Украине: поражены объекты энергетики
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, энергосистема украины, укрэнерго, дтэк, удары по украине, новости
На Украине массово выключают свет
На Украине вводят меры экстренных ограничений электроэнергии - Минэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. На Украине вводят меры экстренных ограничений электроэнергии из-за массового повреждения объектов энергетической и газовой инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Украины со ссылкой на главу ведомства Германа Глущенко.
"Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью совершена атака на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом", - цитирует министра пресс-служа.
В целях минимизации возможных последствий для энергетической системы операторы срочно применяют меры экстренных ограничений электроэнергии. Как сообщает компания "Укрэнерго", в ряде регионов страны применены аварийные отключения. По данным предприятия ДТЭК (крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины - ред.), экстренные отключения в частности применятся в Днепропетровской области и пока еще подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.
Как сообщают в своих Telegram-каналах главы местных военно-гражданских администраций, воздушная тревога и звуки взрывов утром во вторник слышны в Одессе и Киеве. По данным украинских СМИ, громко также в Полтаве. Ночью взрывы гремели в Харьковской и Днепропетровской областях.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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