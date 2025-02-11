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На Украине массово выключают свет

На Украине массово выключают свет - РИА Новости Крым, 11.02.2025

На Украине массово выключают свет

На Украине вводят меры экстренных ограничений электроэнергии из-за массового повреждения объектов энергетической и газовой инфраструктуры. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T08:32

2025-02-11T08:32

2025-02-11T08:32

украина

энергосистема украины

укрэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. На Украине вводят меры экстренных ограничений электроэнергии из-за массового повреждения объектов энергетической и газовой инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Украины со ссылкой на главу ведомства Германа Глущенко.В целях минимизации возможных последствий для энергетической системы операторы срочно применяют меры экстренных ограничений электроэнергии. Как сообщает компания "Укрэнерго", в ряде регионов страны применены аварийные отключения. По данным предприятия ДТЭК (крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины - ред.), экстренные отключения в частности применятся в Днепропетровской области и пока еще подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.Как сообщают в своих Telegram-каналах главы местных военно-гражданских администраций, воздушная тревога и звуки взрывов утром во вторник слышны в Одессе и Киеве. По данным украинских СМИ, громко также в Полтаве. Ночью взрывы гремели в Харьковской и Днепропетровской областях.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: поражены промышленные и военные объектыУдары нанесены по инфраструктуре военных аэропортов УкраиныУдары по Украине: поражены объекты энергетики

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, энергосистема украины, укрэнерго, дтэк, удары по украине, новости