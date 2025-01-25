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"Люди относятся с пониманием": как проходили учения "Барс-Крым" - РИА Новости Крым, 25.01.2025
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"Люди относятся с пониманием": как проходили учения "Барс-Крым"
"Люди относятся с пониманием": как проходили учения "Барс-Крым" - РИА Новости Крым, 25.01.2025
"Люди относятся с пониманием": как проходили учения "Барс-Крым"
Жители и гости Крыма с пониманием относятся к учениям подразделений "Барс-Крым", не отказывают на просьбу предоставить документы и не возмущаются по поводу... РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T14:39
2025-01-25T14:39
"барс - крым"
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евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Жители и гости Крыма с пониманием относятся к учениям подразделений "Барс-Крым", не отказывают на просьбу предоставить документы и не возмущаются по поводу блокпостов на въездах и выездах в населенных пунктах. Об этом РИА Новости Крым рассказал один из бойцов теробороны, принимавших участие в тренировке.В учениях также приняли участие операторы ударных дронов.По его словам, в Крыму очень много желающих освоить профессию оператора дронов и в дальнейшем работать по этому направлению.В субботу в Сакском районе и Евпатории прошли учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны РФ и других силовых и правоохранительных структур. Одна из главных целей тренировки – проверка связи и взаимодействия между подразделениями.Как отметил глава республики Сергей Аксенов, все поставленные задачи учений по блокировке района и противодействию проникновению диверсионных групп на территорию Республики Крым были выполнены в полном объеме. В том числе при попытке атаки на территорию Крыма из стрелкового оружия был сбит БПЛА противника.В ходе следующих учений подразделения "Барс-Крым" отработают действия в условиях полного подавления мобильной связи, чтобы максимально приблизить обстановку к боевой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"барс - крым", новости, крым, учения, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, сергей аксенов, евпатория, сакский район
"Люди относятся с пониманием": как проходили учения "Барс-Крым"

Жители и гости Крыма с пониманием относятся к учениям "Барс-Крым" – боец теробороны

14:39 25.01.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Жители и гости Крыма с пониманием относятся к учениям подразделений "Барс-Крым", не отказывают на просьбу предоставить документы и не возмущаются по поводу блокпостов на въездах и выездах в населенных пунктах. Об этом РИА Новости Крым рассказал один из бойцов теробороны, принимавших участие в тренировке.
"Мы совместно с подразделениями Минобороны и сотрудниками полиции останавливаем автомобили, осуществляем досмотр, устанавливаем личности граждан. Останавливаем автомобили, вежливо предлагаем предъявить документы. Никто не отказывает. Все как в 2014 году – люди с пониманием относятся к текущей ситуации", - сказал мужчина.
В учениях также приняли участие операторы ударных дронов.
"Мы тоже сюда приехали "полетать", показать, что мы умеем. Используем такие же дроны, какие применяются в зоне СВО. Есть такие, которые поражают цели. Есть большие дроны, которые могут доставлять воду и продукты ребятам, например, на островах (в Херсонской области – ред.), - рассказал оператор FPV-дрона с позывным "Блондин".
По его словам, в Крыму очень много желающих освоить профессию оператора дронов и в дальнейшем работать по этому направлению.
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В субботу в Сакском районе и Евпатории прошли учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны РФ и других силовых и правоохранительных структур. Одна из главных целей тренировки – проверка связи и взаимодействия между подразделениями.
Как отметил глава республики Сергей Аксенов, все поставленные задачи учений по блокировке района и противодействию проникновению диверсионных групп на территорию Республики Крым были выполнены в полном объеме. В том числе при попытке атаки на территорию Крыма из стрелкового оружия был сбит БПЛА противника.
В ходе следующих учений подразделения "Барс-Крым" отработают действия в условиях полного подавления мобильной связи, чтобы максимально приблизить обстановку к боевой.
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"Барс - Крым"НовостиКрымУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьСергей АксеновЕвпаторияСакский район
 
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