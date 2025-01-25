https://crimea.ria.ru/20250125/lyudi-otnosyatsya-s-ponimaniem-kak-prokhodili-ucheniya-bars-krym-1143652724.html

"Люди относятся с пониманием": как проходили учения "Барс-Крым"

"Люди относятся с пониманием": как проходили учения "Барс-Крым" - РИА Новости Крым, 25.01.2025

"Люди относятся с пониманием": как проходили учения "Барс-Крым"

Жители и гости Крыма с пониманием относятся к учениям подразделений "Барс-Крым", не отказывают на просьбу предоставить документы и не возмущаются по поводу... РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T14:39

2025-01-25T14:39

2025-01-25T14:39

"барс - крым"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Жители и гости Крыма с пониманием относятся к учениям подразделений "Барс-Крым", не отказывают на просьбу предоставить документы и не возмущаются по поводу блокпостов на въездах и выездах в населенных пунктах. Об этом РИА Новости Крым рассказал один из бойцов теробороны, принимавших участие в тренировке.В учениях также приняли участие операторы ударных дронов.По его словам, в Крыму очень много желающих освоить профессию оператора дронов и в дальнейшем работать по этому направлению.В субботу в Сакском районе и Евпатории прошли учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны РФ и других силовых и правоохранительных структур. Одна из главных целей тренировки – проверка связи и взаимодействия между подразделениями.Как отметил глава республики Сергей Аксенов, все поставленные задачи учений по блокировке района и противодействию проникновению диверсионных групп на территорию Республики Крым были выполнены в полном объеме. В том числе при попытке атаки на территорию Крыма из стрелкового оружия был сбит БПЛА противника.В ходе следующих учений подразделения "Барс-Крым" отработают действия в условиях полного подавления мобильной связи, чтобы максимально приблизить обстановку к боевой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250125/11-ukrainskikh-bespilotnikov-unichtozheny-nad-chernym-morem-u-beregov-kryma-1143650432.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"барс - крым", новости, крым, учения, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, сергей аксенов, евпатория, сакский район