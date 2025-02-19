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Крым бьет свадебные рекорды - РИА Новости Крым, 19.02.2025
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Крым бьет свадебные рекорды
Крым бьет свадебные рекорды - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Крым бьет свадебные рекорды
В Крыму в январе зарегистрировано 637 официальных браков, что является рекордным числом. Об этом сообщили в пресс-службе минюста Крыма. РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T07:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в январе зарегистрировано 637 официальных браков, что является рекордным числом. Об этом сообщили в пресс-службе минюста Крыма.В указанный период больше всего брачующихся было в Симферополе - 148, и в Симферопольском районе – 79. В Ялте в январе заключено 55 браков, в Феодосии - 53, в Керчи - 45, в Евпатории - 39, а в Джанкое - 32."Свадебный бум" пришелся на 25 января, в Татьянин день, в День российского студенчества, в Крыму было зарегистрировано порядка 150 семейных союзов. Их них 35 – в Симферополе.Средний возраст январских новобрачных составил 28 лет для женщин и 32 года для мужчин, добавили в пресс-службе.Как ранее сообщал региональный минюст, в Крыму зафиксированы рекордные показатели по регистрации рождений и браков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенческий бэби-бум: в общежитиях Крыма появятся комнаты для семейРекорд роддома: в Крыму новорожденному вручили серебряную медальГод семьи: сколько брачных союзов и детей появилось в 2024 году в Крыму
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крым, минюст крыма, семья, общество, новости крыма
Крым бьет свадебные рекорды

В Крыму в январе зарегистрировали рекордное количество браков

07:51 19.02.2025
 
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанкСвадебные кольца на автомобиле. Архивное фото
Свадебные кольца на автомобиле. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в январе зарегистрировано 637 официальных браков, что является рекордным числом. Об этом сообщили в пресс-службе минюста Крыма.
"Минувший месяц стал рекордным для Республики Крым по регистрации заключения браков. В частности, согласно анализу аналогичных периодов прошлых лет, именно в январе этого года создано больше всего семей - 637, в январе 2024 года браков зарегистрировано только 507", - говорится в Telegram-канале министерства.
В указанный период больше всего брачующихся было в Симферополе - 148, и в Симферопольском районе – 79. В Ялте в январе заключено 55 браков, в Феодосии - 53, в Керчи - 45, в Евпатории - 39, а в Джанкое - 32.
"Свадебный бум" пришелся на 25 января, в Татьянин день, в День российского студенчества, в Крыму было зарегистрировано порядка 150 семейных союзов. Их них 35 – в Симферополе.
Средний возраст январских новобрачных составил 28 лет для женщин и 32 года для мужчин, добавили в пресс-службе.
Как ранее сообщал региональный минюст, в Крыму зафиксированы рекордные показатели по регистрации рождений и браков.
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