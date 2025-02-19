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Четыре беспилотника сбиты над Черным морем

Четыре беспилотника сбиты над Черным морем - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Четыре беспилотника сбиты над Черным морем

Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T07:42

2025-02-19T07:42

2025-02-19T07:49

черное море

министерство обороны рф

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что украинские боевики атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод. На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.Накануне над Крымом сбили пять беспилотников. Первая атака была отражена в 19:25 – в течение 10 минут над Крымом сбили три вражеских БПЛА. Спустя два часа над полуостровом сбили еще один беспилотник. После 21:30 над регионом уничтожили пятый БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В двух районах Кубани действует режим ЧСМассированный налет на Крым и еще пять регионов - ПВО сбила 90 дроновАтака дронов на Кубань: обломки упали на дома, ранена 4-летняя девочка

черное море

тульская область

брянская область

татарстан

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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