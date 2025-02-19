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Четыре беспилотника сбиты над Черным морем - РИА Новости Крым, 19.02.2025
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Четыре беспилотника сбиты над Черным морем
Четыре беспилотника сбиты над Черным морем - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Четыре беспилотника сбиты над Черным морем
Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T07:42
2025-02-19T07:49
черное море
министерство обороны рф
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
тульская область
брянская область
татарстан
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что украинские боевики атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод. На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.Накануне над Крымом сбили пять беспилотников. Первая атака была отражена в 19:25 – в течение 10 минут над Крымом сбили три вражеских БПЛА. Спустя два часа над полуостровом сбили еще один беспилотник. После 21:30 над регионом уничтожили пятый БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В двух районах Кубани действует режим ЧСМассированный налет на Крым и еще пять регионов - ПВО сбила 90 дроновАтака дронов на Кубань: обломки упали на дома, ранена 4-летняя девочка
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черное море, министерство обороны рф, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, тульская область, брянская область, татарстан, новости, обстрелы всу
Четыре беспилотника сбиты над Черным морем

Над Черным морем и тремя регионами России уничтожили девять беспилотников

07:42 19.02.2025 (обновлено: 07:49 19.02.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три украинских БПЛА над территорией Брянской области, один – над Республикой Татарстан и четыре беспилотника – над акваторией Черного моря. Также один подавлен над территорией Тульской области", - сказано в сообщении военного ведомства.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что украинские боевики атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод. На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.
Накануне над Крымом сбили пять беспилотников. Первая атака была отражена в 19:25 – в течение 10 минут над Крымом сбили три вражеских БПЛА. Спустя два часа над полуостровом сбили еще один беспилотник. После 21:30 над регионом уничтожили пятый БПЛА.
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Черное мореМинистерство обороны РФПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьТульская областьБрянская областьТатарстанНовостиОбстрелы ВСУ
 
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