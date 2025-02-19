https://crimea.ria.ru/20250219/nekotorye-derevya-legli-chto-s-parkami-v-simferopole-posle-snegopada-1144278674.html

Некоторые деревья "легли": что с парками в Симферополе после снегопада

Некоторые деревья "легли": что с парками в Симферополе после снегопада - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Некоторые деревья "легли": что с парками в Симферополе после снегопада

Из-за снегопада в Симферополе пострадали деревья в сквере Республики, также морозами "побило" те, у которых из-за обманчивого потепления ранее успел начаться... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T07:39

2025-02-19T07:39

2025-02-19T07:39

радио "спутник в крыму"

крымская погода

парки крыма

симферополь

владимир марченко

природа

муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"

мбу "город"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Из-за снегопада в Симферополе пострадали деревья в сквере Республики, также морозами "побило" те, у которых из-за обманчивого потепления ранее успел начаться период вегетации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Парки столицы" Владимир Марченко, отметив, что в целом непогода не нанесла значительного урона.По его словам, работники предприятия уже приняли необходимые меры: поставили подпорки и восстановили деревья, с которыми теперь, как надеются, будет все нормально.Морозы в крымской столице были не столь сильными, чтобы оказать угнетающее воздействие на растения в парках и скверах, сказал Марченко. Тем не менее, некоторые деревья все же "побило" с похолоданием после аномального и обманчивого потепления в декабре и январе. "У некоторых растений начался период (вегетации – ред.), и они стали просыпаться раньше времени", – пояснил специалист.Сотрудники учреждения утепляют корневую систему и подсыпают опилки под деревья, чтобы уберечь их от морозов. Но территория парков и скверов в Симферополе очень большая – порядка 70 гектаров, объем работы большой, отметил Марченко.К тому же количество снега, по его словам, небольшое, поэтому главное внимание уделяют дорожкам, чтобы не травмировались люди.Он уточнил, что эти работы проводятся не только силами сотрудников МБГУ "Парки и скверы", но и подрядной организации, а также МБУ "Город"."У них больше ресурс, имеются необходимые технические средства, и они нас очень часто выручают в сложных условиях", – сказал Марченко.Напомним, начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, знакомя с прогнозом на текущую неделю, сообщила, что на полуострове в ближайшие дни сохранится морозная погода с температурными значениями до -14 градусов, а к выходным на Крым обрушатся ветра.Обильные снегопады и метель Крыму пообещал также ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец.Накануне из-за снегопадов закрыли Воронцовский дворец в Алупке и Никитский ботанический сад в Ялте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму дворы и парки благоустроят на 5 миллиардовПарк-памятник "Мисхорский" в Крыму благоустроят за два годаБронтозавр и Лебединое озеро - каким станет Курортный парк в Саках

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, парки крыма, симферополь, владимир марченко, природа, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , мбу "город"