https://crimea.ria.ru/20250214/brontozavr-i-lebedinoe-ozero---kakim-stanet-kurortnyy-park-v-sakakh-1144158360.html

Бронтозавр и Лебединое озеро - каким станет Курортный парк в Саках

Бронтозавр и Лебединое озеро - каким станет Курортный парк в Саках - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Бронтозавр и Лебединое озеро - каким станет Курортный парк в Саках

В городе Саки по нацпроекту "Туризм и гостеприимство" проведут масштабное благоустройство Курортного парка. Как сообщила в эфире радио "Спутник в Крыму" глава... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T06:02

2025-02-14T06:02

2025-02-14T06:02

саки

крым

новости крыма

туризм в крыму

благоустройство

нацпроект "туризм и гостеприимство"

реализация нацпроектов в крыму

юлия предыбайло

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/1b/1121260427_0:0:3610:2031_1920x0_80_0_0_fc7e903a7dc656d785a4dc6e2040a4d0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В городе Саки по нацпроекту "Туризм и гостеприимство" проведут масштабное благоустройство Курортного парка. Как сообщила в эфире радио "Спутник в Крыму" глава администрации Юлия Предыбайло, на территорию объекта, который является историческим центром города, вернут систему прудов и проведут дополнительное озеленение.По ее словам, начало им было положено уже в 2023 и 2024 годах - в рамках других программ здесь установили детскую игровую площадку и инклюзивную - для маломобильных граждан, а также привели в порядок центральную аллею. Всего благоустроили 5 гектаров из общей парковой площади в 30 га. Теперь предстоит восстановить систему прудов и вернуть на свое место памятное горожанам Лебединое озеро - все это когда-то погибло из-за нарушения дренажной системы парка, которую также восстановят по программе "Туристический код" в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".По ее словам, проект будет сформирован к маю, проектировщики - крымская компания, которая сейчас ведет консультации с местными историками и архитекторами для того, чтобы вернуть парку исторический дух. Строительно-монтажные работы начнутся летом."Главная цель - восстановить культурный исторический центр. Вот парк является таким местом. Это будет сохранение истории с новыми элементами. И на всех этапах будем советоваться с нашими жителями, учитывать их мнение", - обещает градоначальник.Кроме того, в парк перенесут скульптуру бронтозавра, которая считается символом Сак, но в украинский период оказалась на частной территории. Сейчас объект возвращают городу, его впишут в обновленные локации Курортного парка. За счет муниципального бюджета до 9 мая планируется восстановить расположенные в парке могилы шести Героев Советского Союза - летчиков, освобождавших город от немецких оккупантов. В дальнейших планах - восстановление других объектов культурного наследия и памятников Великой Отечественной войны, расположенных в парковых границах. Эти работы проведут за счет совместных усилий бюджета и санаторно-курортных учреждений, которые занимают значительную часть территории. Также городские власти в перспективе планируют восстановить другую группу прудов, расположенных в глубине парковой зоны - так называемые озера Робинзон - эти работы также рассчитывают провести во взаимодействии с бизнесом. В целом весь комплекс работ в Курортном парке завершится после 2027 года, уточнила глава городской администрации. В 2025 году на благоустройство туристического центр города Саки заложено 180 млн рублей, сообщили ранее в пресс-службе правительства Крыма. Саки станут четвертым городом Крыма, где будет реализовано благоустройство по этому нацпроекту. Ранее в его рамках провели работы в центральных частях Евпатории, Алупки и Феодосии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда завершат благоустройство в центре ФеодосииАлупка и Евпатория "поменяют лицо": на что потратят сотни миллионовАрхитектор назвал основную проблему Черноморского побережья России

саки

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саки, крым, новости крыма, туризм в крыму, благоустройство, нацпроект "туризм и гостеприимство", реализация нацпроектов в крыму, юлия предыбайло