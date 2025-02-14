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Бронтозавр и Лебединое озеро - каким станет Курортный парк в Саках - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Бронтозавр и Лебединое озеро - каким станет Курортный парк в Саках
Бронтозавр и Лебединое озеро - каким станет Курортный парк в Саках - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Бронтозавр и Лебединое озеро - каким станет Курортный парк в Саках
В городе Саки по нацпроекту "Туризм и гостеприимство" проведут масштабное благоустройство Курортного парка. Как сообщила в эфире радио "Спутник в Крыму" глава... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T06:02
2025-02-14T06:02
саки
крым
новости крыма
туризм в крыму
благоустройство
нацпроект "туризм и гостеприимство"
реализация нацпроектов в крыму
юлия предыбайло
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В городе Саки по нацпроекту "Туризм и гостеприимство" проведут масштабное благоустройство Курортного парка. Как сообщила в эфире радио "Спутник в Крыму" глава администрации Юлия Предыбайло, на территорию объекта, который является историческим центром города, вернут систему прудов и проведут дополнительное озеленение.По ее словам, начало им было положено уже в 2023 и 2024 годах - в рамках других программ здесь установили детскую игровую площадку и инклюзивную - для маломобильных граждан, а также привели в порядок центральную аллею. Всего благоустроили 5 гектаров из общей парковой площади в 30 га. Теперь предстоит восстановить систему прудов и вернуть на свое место памятное горожанам Лебединое озеро - все это когда-то погибло из-за нарушения дренажной системы парка, которую также восстановят по программе "Туристический код" в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".По ее словам, проект будет сформирован к маю, проектировщики - крымская компания, которая сейчас ведет консультации с местными историками и архитекторами для того, чтобы вернуть парку исторический дух. Строительно-монтажные работы начнутся летом."Главная цель - восстановить культурный исторический центр. Вот парк является таким местом. Это будет сохранение истории с новыми элементами. И на всех этапах будем советоваться с нашими жителями, учитывать их мнение", - обещает градоначальник.Кроме того, в парк перенесут скульптуру бронтозавра, которая считается символом Сак, но в украинский период оказалась на частной территории. Сейчас объект возвращают городу, его впишут в обновленные локации Курортного парка. За счет муниципального бюджета до 9 мая планируется восстановить расположенные в парке могилы шести Героев Советского Союза - летчиков, освобождавших город от немецких оккупантов. В дальнейших планах - восстановление других объектов культурного наследия и памятников Великой Отечественной войны, расположенных в парковых границах. Эти работы проведут за счет совместных усилий бюджета и санаторно-курортных учреждений, которые занимают значительную часть территории. Также городские власти в перспективе планируют восстановить другую группу прудов, расположенных в глубине парковой зоны - так называемые озера Робинзон - эти работы также рассчитывают провести во взаимодействии с бизнесом. В целом весь комплекс работ в Курортном парке завершится после 2027 года, уточнила глава городской администрации. В 2025 году на благоустройство туристического центр города Саки заложено 180 млн рублей, сообщили ранее в пресс-службе правительства Крыма. Саки станут четвертым городом Крыма, где будет реализовано благоустройство по этому нацпроекту. Ранее в его рамках провели работы в центральных частях Евпатории, Алупки и Феодосии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда завершат благоустройство в центре ФеодосииАлупка и Евпатория "поменяют лицо": на что потратят сотни миллионовАрхитектор назвал основную проблему Черноморского побережья России
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4.7
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саки, крым, новости крыма, туризм в крыму, благоустройство, нацпроект "туризм и гостеприимство", реализация нацпроектов в крыму, юлия предыбайло
Бронтозавр и Лебединое озеро - каким станет Курортный парк в Саках

В Саках на западе Крыма по нацпроекту благоустроят Курортный парк

06:02 14.02.2025
 
© Фото А.Кустовского из личного архива Натальи ДремовойЗнаменитый сакский бронтозавр и его противники
Знаменитый сакский бронтозавр и его противники
© Фото А.Кустовского из личного архива Натальи Дремовой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В городе Саки по нацпроекту "Туризм и гостеприимство" проведут масштабное благоустройство Курортного парка. Как сообщила в эфире радио "Спутник в Крыму" глава администрации Юлия Предыбайло, на территорию объекта, который является историческим центром города, вернут систему прудов и проведут дополнительное озеленение.
"Туристический код - это продолжение благоустройства сакского Курортного парка. Этот парк - сердце курорта Саки, любимое место всех горожан и наших туристов. У каждого коренного сакчанина в его семейном фотоальбоме есть детское фото в Курортном парке: здесь проводили досуг, влюблялись, потом создавали семьи", - объяснила мэр выбор локации, где пройдут работы.
По ее словам, начало им было положено уже в 2023 и 2024 годах - в рамках других программ здесь установили детскую игровую площадку и инклюзивную - для маломобильных граждан, а также привели в порядок центральную аллею. Всего благоустроили 5 гектаров из общей парковой площади в 30 га. Теперь предстоит восстановить систему прудов и вернуть на свое место памятное горожанам Лебединое озеро - все это когда-то погибло из-за нарушения дренажной системы парка, которую также восстановят по программе "Туристический код" в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
"Еще будет проведено восстановление питьевых фонтанчиков минеральной воды, появятся новые интересные малые архитектурные формы, будет продолжаться озеленение. Вопрос обеспеченности водой обсуждаем с "Водой Крыма". В принципе Саки обеспечены водой. Но рассматриваем вопрос бурения дополнительных скважин для устройства прудов и озера", - рассказала Предыбайло.
По ее словам, проект будет сформирован к маю, проектировщики - крымская компания, которая сейчас ведет консультации с местными историками и архитекторами для того, чтобы вернуть парку исторический дух. Строительно-монтажные работы начнутся летом.
"Главная цель - восстановить культурный исторический центр. Вот парк является таким местом. Это будет сохранение истории с новыми элементами. И на всех этапах будем советоваться с нашими жителями, учитывать их мнение", - обещает градоначальник.
Кроме того, в парк перенесут скульптуру бронтозавра, которая считается символом Сак, но в украинский период оказалась на частной территории. Сейчас объект возвращают городу, его впишут в обновленные локации Курортного парка.
За счет муниципального бюджета до 9 мая планируется восстановить расположенные в парке могилы шести Героев Советского Союза - летчиков, освобождавших город от немецких оккупантов. В дальнейших планах - восстановление других объектов культурного наследия и памятников Великой Отечественной войны, расположенных в парковых границах. Эти работы проведут за счет совместных усилий бюджета и санаторно-курортных учреждений, которые занимают значительную часть территории.
Также городские власти в перспективе планируют восстановить другую группу прудов, расположенных в глубине парковой зоны - так называемые озера Робинзон - эти работы также рассчитывают провести во взаимодействии с бизнесом. В целом весь комплекс работ в Курортном парке завершится после 2027 года, уточнила глава городской администрации.
В 2025 году на благоустройство туристического центр города Саки заложено 180 млн рублей, сообщили ранее в пресс-службе правительства Крыма. Саки станут четвертым городом Крыма, где будет реализовано благоустройство по этому нацпроекту. Ранее в его рамках провели работы в центральных частях Евпатории, Алупки и Феодосии.
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