https://crimea.ria.ru/20250216/krepkie-morozy-i-oblozhnye-snegopady-v-krymu--kogda-zhdat-pika-stikhii-1144171712.html

Крепкие морозы и обложные снегопады в Крыму – когда ждать пика стихии

Крепкие морозы и обложные снегопады в Крыму – когда ждать пика стихии - РИА Новости Крым, 16.02.2025

Крепкие морозы и обложные снегопады в Крыму – когда ждать пика стихии

Грядущая неделя в Крыму будет снежной, с морозами до -11 градусов и метелью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погод... РИА Новости Крым, 16.02.2025

2025-02-16T21:07

2025-02-16T21:07

2025-02-16T21:31

радио "спутник в крыму"

крым

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода в крыму

крымская погода

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111792/78/1117927865_0:310:3089:2048_1920x0_80_0_0_7d31d0e0949dfebc5b13793b7eef04a6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Грядущая неделя в Крыму будет снежной, с морозами до -11 градусов и метелью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец."В понедельник местами кратковременный снег, ночью -2…-7, днем -3…+2. В ночь на вторник характер погоды не изменится, температура достигнет -5…-10, днем скажется влияние южного крыла антициклона, постепенно распогодится, снег прекратится, температура составит -4…+1", – прогнозирует Тишковец.В среду антициклон станет причиной спокойной, солнечной, но холодной погоды с ночными морозами от -6 до -11 градусов, днем ожидается -3…+2. В ночь на четверг осадков также не ожидается, -3…-8, днем очередная волна балтийского циклона начнет накрывать небо многоярусными облаками, зарядит снег и мокрый снег, термометры покажут -2…+3.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сугробы во дворе и гололед у подъезда: кто уберет и как этого добитьсяКогда потеплеет в КрымуЧто с водными запасами на Южном берегу Крыма

https://crimea.ria.ru/20250216/snezhnyy-shtorm-nakryl-yubk--na-borbu-s-nepogodoy-broshena-dorozhnaya-tekhnika-1144223995.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода, новости крыма