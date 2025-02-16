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Крепкие морозы и обложные снегопады в Крыму – когда ждать пика стихии
Крепкие морозы и обложные снегопады в Крыму – когда ждать пика стихии - РИА Новости Крым, 16.02.2025
Крепкие морозы и обложные снегопады в Крыму – когда ждать пика стихии
Грядущая неделя в Крыму будет снежной, с морозами до -11 градусов и метелью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погод... РИА Новости Крым, 16.02.2025
2025-02-16T21:07
2025-02-16T21:07
2025-02-16T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Грядущая неделя в Крыму будет снежной, с морозами до -11 градусов и метелью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец."В понедельник местами кратковременный снег, ночью -2…-7, днем -3…+2. В ночь на вторник характер погоды не изменится, температура достигнет -5…-10, днем скажется влияние южного крыла антициклона, постепенно распогодится, снег прекратится, температура составит -4…+1", – прогнозирует Тишковец.В среду антициклон станет причиной спокойной, солнечной, но холодной погоды с ночными морозами от -6 до -11 градусов, днем ожидается -3…+2. В ночь на четверг осадков также не ожидается, -3…-8, днем очередная волна балтийского циклона начнет накрывать небо многоярусными облаками, зарядит снег и мокрый снег, термометры покажут -2…+3.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сугробы во дворе и гололед у подъезда: кто уберет и как этого добитьсяКогда потеплеет в КрымуЧто с водными запасами на Южном берегу Крыма
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Крепкие морозы и обложные снегопады в Крыму – когда ждать пика стихии
В Крым идут сильные морозы и снежные заносы – ФОБОС
21:07 16.02.2025 (обновлено: 21:31 16.02.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым.
Грядущая неделя в Крыму будет снежной, с морозами до -11 градусов и метелью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец.
"В понедельник местами кратковременный снег, ночью -2…-7, днем -3…+2. В ночь на вторник характер погоды не изменится, температура достигнет -5…-10, днем скажется влияние южного крыла антициклона, постепенно распогодится, снег прекратится, температура составит -4…+1", – прогнозирует Тишковец.
В среду антициклон станет причиной спокойной, солнечной, но холодной погоды с ночными морозами от -6 до -11 градусов, днем ожидается -3…+2. В ночь на четверг осадков также не ожидается, -3…-8, днем очередная волна балтийского циклона начнет накрывать небо многоярусными облаками, зарядит снег и мокрый снег, термометры покажут -2…+3.
"Самое серьезное ухудшение погоды ожидается на финал недели. Крым покроется мощным снежным покровом, будут идти обложные снегопады. В пятницу ночью -2…-7, днем -1..-6, временами снег, метель. В субботу ночью -4…-9, днем около 5 градусов мороза, снегопад. В воскресенье снегопад продолжится, ночью -3….-8, днем от 0 до -5", – прогнозирует эксперт.
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