Рейтинг@Mail.ru
Крепкие морозы и обложные снегопады в Крыму – когда ждать пика стихии - РИА Новости Крым, 16.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250216/krepkie-morozy-i-oblozhnye-snegopady-v-krymu--kogda-zhdat-pika-stikhii-1144171712.html
Крепкие морозы и обложные снегопады в Крыму – когда ждать пика стихии
Крепкие морозы и обложные снегопады в Крыму – когда ждать пика стихии - РИА Новости Крым, 16.02.2025
Крепкие морозы и обложные снегопады в Крыму – когда ждать пика стихии
Грядущая неделя в Крыму будет снежной, с морозами до -11 градусов и метелью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погод... РИА Новости Крым, 16.02.2025
2025-02-16T21:07
2025-02-16T21:31
радио "спутник в крыму"
крым
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111792/78/1117927865_0:310:3089:2048_1920x0_80_0_0_7d31d0e0949dfebc5b13793b7eef04a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Грядущая неделя в Крыму будет снежной, с морозами до -11 градусов и метелью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец."В понедельник местами кратковременный снег, ночью -2…-7, днем -3…+2. В ночь на вторник характер погоды не изменится, температура достигнет -5…-10, днем скажется влияние южного крыла антициклона, постепенно распогодится, снег прекратится, температура составит -4…+1", – прогнозирует Тишковец.В среду антициклон станет причиной спокойной, солнечной, но холодной погоды с ночными морозами от -6 до -11 градусов, днем ожидается -3…+2. В ночь на четверг осадков также не ожидается, -3…-8, днем очередная волна балтийского циклона начнет накрывать небо многоярусными облаками, зарядит снег и мокрый снег, термометры покажут -2…+3.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сугробы во дворе и гололед у подъезда: кто уберет и как этого добитьсяКогда потеплеет в КрымуЧто с водными запасами на Южном берегу Крыма
https://crimea.ria.ru/20250216/snezhnyy-shtorm-nakryl-yubk--na-borbu-s-nepogodoy-broshena-dorozhnaya-tekhnika-1144223995.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111792/78/1117927865_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_82f9d577e755a8bad57b924666db6a81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода, новости крыма
Крепкие морозы и обложные снегопады в Крыму – когда ждать пика стихии

В Крым идут сильные морозы и снежные заносы – ФОБОС

21:07 16.02.2025 (обновлено: 21:31 16.02.2025)
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМороз
Мороз - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Грядущая неделя в Крыму будет снежной, с морозами до -11 градусов и метелью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец.
"В понедельник местами кратковременный снег, ночью -2…-7, днем -3…+2. В ночь на вторник характер погоды не изменится, температура достигнет -5…-10, днем скажется влияние южного крыла антициклона, постепенно распогодится, снег прекратится, температура составит -4…+1", – прогнозирует Тишковец.
В среду антициклон станет причиной спокойной, солнечной, но холодной погоды с ночными морозами от -6 до -11 градусов, днем ожидается -3…+2. В ночь на четверг осадков также не ожидается, -3…-8, днем очередная волна балтийского циклона начнет накрывать небо многоярусными облаками, зарядит снег и мокрый снег, термометры покажут -2…+3.

"Самое серьезное ухудшение погоды ожидается на финал недели. Крым покроется мощным снежным покровом, будут идти обложные снегопады. В пятницу ночью -2…-7, днем -1..-6, временами снег, метель. В субботу ночью -4…-9, днем около 5 градусов мороза, снегопад. В воскресенье снегопад продолжится, ночью -3….-8, днем от 0 до -5", – прогнозирует эксперт.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сугробы во дворе и гололед у подъезда: кто уберет и как этого добиться
Когда потеплеет в Крыму
Что с водными запасами на Южном берегу Крыма
Снег в Крыму
16:30
Снежный шторм накрыл южный берег Крыма – закрыта дорога на Ай-Петри
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПогода в КрымуКрымская погодаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:52Атака дронов на Кубань: обломки упали на дома, ранена 4-летняя девочка
21:29Девять украинских беспилотников сбили над Азовским морем и Кубанью
21:07Крепкие морозы и обложные снегопады в Крыму – когда ждать пика стихии
20:41В бой идут одни старики: в Симферополе жил прототип фильма Быкова
20:23Трамп хочет добиться прекращения огня на Украине до Пасхи
20:11В Ялте из-за плохой погоды дети могут не идти завтра в школу
19:42Может ли Украина получить ядерное оружие тайно и какие будут последствия
19:06"Красные линии" по-украински: в офисе Зеленского озвучили позицию Киева
18:37Трое мирных погибли при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области
18:16Украинская делегация в Саудовской Аравии готовит визит Зеленского
17:42Назван максимальный лимит дохода для расчета больничного в 2025 году
17:14В России создают справочник востребованных и перспективных специальностей
16:52Из-за ремонта в Севастополе меняют схему движения транспорта
16:30Снежный шторм накрыл южный берег Крыма – закрыта дорога на Ай-Петри
16:07В Греции рабочие заблокировали поставку тротила для "украинских" снарядов
15:40Защитники земли русской: эрзерумский триумф генерала Юденича
15:10На Крымском мосту растет очередь
14:52Землетрясение или ядерный взрыв: что вызвало подземный удар под Полтавой
14:16Потери ВСУ в Курской области превысили 61 тысячу боевиков
13:49"Новый Херсонес" закроют в понедельник 17 февраля
Лента новостейМолния