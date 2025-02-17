https://crimea.ria.ru/20250217/park-pamyatnik-miskhorskiy-v-krymu-blagoustroyat-za-dva-goda-1144249211.html

Парк-памятник "Мисхорский" в Крыму благоустроят за два года

Парк-памятник "Мисхорский" в Крыму благоустроят за два года - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Парк-памятник "Мисхорский" в Крыму благоустроят за два года

Проект благоустройства парка-памятника "Мисхорский" на южном берегу Крыма почти готов. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T22:48

2025-02-17T22:48

2025-02-17T22:48

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новости крыма

янина павленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Проект благоустройства парка-памятника "Мисхорский" на южном берегу Крыма почти готов. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Сложность при создании проекта была в том, что территория парка разделена между тремя балансодержателями. Заказчиком работ выступает Управление особо охраняемыми природными территориями, у которых на балансе основная часть парка. Это подведомственная организация Минэкологии Крыма.Капитальный ремонт Мисхорского парка продлится два года, сообщил в ноябре 2024 года председатель Совета министров республики Крым Юрий Гоцанюк. В ходе работ будут благоустроены прогулочные зоны и дороги внутри парка, при этом бордюры из цельного камня будут сохранены. Для обеспечения устойчивости склона над пляжем "Мисхор" будут проведены противооползневые мероприятия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коварный Али-Баба в Мисхорском парке: шедевр эстонца в КрымуЯнина Павленко: Ялту надо избавлять от "архитектурного мусора"Сколько русалок видел крымский Мисхор

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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