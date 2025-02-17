Парк-памятник "Мисхорский" в Крыму благоустроят за два года
В Крыму готов проект благоустройства Мисхорского парка-памятника
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаВ Крыму капитально отремонтируют Мисхорский парк в Ялте
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Проект благоустройства парка-памятника "Мисхорский" на южном берегу Крыма почти готов. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Готовимся к благоустройству парка-памятника "Мисхорский". Проект готов на 99%, вот-вот уйдет в Госэкспертизу. Детали накануне обсудили с коллегами – моими заместителями Ириной Беломестновой и Виталием Оганесяном, представителями Минэкологии, санатория "Белоруссия", – говорится в сообщении.
Сложность при создании проекта была в том, что территория парка разделена между тремя балансодержателями. Заказчиком работ выступает Управление особо охраняемыми природными территориями, у которых на балансе основная часть парка. Это подведомственная организация Минэкологии Крыма.
"При этом отдельные участки парка, лестница и ливневая канализация – в муниципальной собственности, а смотровые площадки – в аренде санатория "Белоруссия". Чтобы благоустройство получилось комплексным и в едином стиле, отдаем заказчику муниципальные участки, а "Белоруссия" возвращает смотровые площадки", – сообщила Янина Павленко.
Капитальный ремонт Мисхорского парка продлится два года, сообщил в ноябре 2024 года председатель Совета министров республики Крым Юрий Гоцанюк. В ходе работ будут благоустроены прогулочные зоны и дороги внутри парка, при этом бордюры из цельного камня будут сохранены. Для обеспечения устойчивости склона над пляжем "Мисхор" будут проведены противооползневые мероприятия.
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