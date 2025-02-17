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Парк-памятник "Мисхорский" в Крыму благоустроят за два года - РИА Новости Крым, 17.02.2025
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Парк-памятник "Мисхорский" в Крыму благоустроят за два года
Парк-памятник "Мисхорский" в Крыму благоустроят за два года - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Парк-памятник "Мисхорский" в Крыму благоустроят за два года
Проект благоустройства парка-памятника "Мисхорский" на южном берегу Крыма почти готов. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T22:48
2025-02-17T22:48
благоустройство
мисхор
новости крыма
янина павленко
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главгосэкспертиза
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Проект благоустройства парка-памятника "Мисхорский" на южном берегу Крыма почти готов. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Сложность при создании проекта была в том, что территория парка разделена между тремя балансодержателями. Заказчиком работ выступает Управление особо охраняемыми природными территориями, у которых на балансе основная часть парка. Это подведомственная организация Минэкологии Крыма.Капитальный ремонт Мисхорского парка продлится два года, сообщил в ноябре 2024 года председатель Совета министров республики Крым Юрий Гоцанюк. В ходе работ будут благоустроены прогулочные зоны и дороги внутри парка, при этом бордюры из цельного камня будут сохранены. Для обеспечения устойчивости склона над пляжем "Мисхор" будут проведены противооползневые мероприятия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коварный Али-Баба в Мисхорском парке: шедевр эстонца в КрымуЯнина Павленко: Ялту надо избавлять от "архитектурного мусора"Сколько русалок видел крымский Мисхор
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благоустройство, мисхор, новости крыма, янина павленко, парки крыма, главгосэкспертиза, крым, министерство экологии и природных ресурсов крыма
Парк-памятник "Мисхорский" в Крыму благоустроят за два года

В Крыму готов проект благоустройства Мисхорского парка-памятника

22:48 17.02.2025
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаВ Крыму капитально отремонтируют Мисхорский парк в Ялте
В Крыму капитально отремонтируют Мисхорский парк в Ялте
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Проект благоустройства парка-памятника "Мисхорский" на южном берегу Крыма почти готов. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

"Готовимся к благоустройству парка-памятника "Мисхорский". Проект готов на 99%, вот-вот уйдет в Госэкспертизу. Детали накануне обсудили с коллегами – моими заместителями Ириной Беломестновой и Виталием Оганесяном, представителями Минэкологии, санатория "Белоруссия", – говорится в сообщении.

Сложность при создании проекта была в том, что территория парка разделена между тремя балансодержателями. Заказчиком работ выступает Управление особо охраняемыми природными территориями, у которых на балансе основная часть парка. Это подведомственная организация Минэкологии Крыма.

"При этом отдельные участки парка, лестница и ливневая канализация – в муниципальной собственности, а смотровые площадки – в аренде санатория "Белоруссия". Чтобы благоустройство получилось комплексным и в едином стиле, отдаем заказчику муниципальные участки, а "Белоруссия" возвращает смотровые площадки", – сообщила Янина Павленко.

Капитальный ремонт Мисхорского парка продлится два года, сообщил в ноябре 2024 года председатель Совета министров республики Крым Юрий Гоцанюк. В ходе работ будут благоустроены прогулочные зоны и дороги внутри парка, при этом бордюры из цельного камня будут сохранены. Для обеспечения устойчивости склона над пляжем "Мисхор" будут проведены противооползневые мероприятия.
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БлагоустройствоМисхорНовости КрымаЯнина ПавленкоПарки КрымаГлавгосэкспертизаКрымМинистерство экологии и природных ресурсов Крыма
 
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