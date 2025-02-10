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В Крыму дворы и парки благоустроят на 5 миллиардов

В Крыму дворы и парки благоустроят на 5 миллиардов - РИА Новости Крым, 10.02.2025

В Крыму дворы и парки благоустроят на 5 миллиардов

В Крыму в течение 2025 года благоустроят рекордное число общественных пространств и дворовых территорий, более 250, за беспрецедентно высокую сумму – 5... РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T09:02

2025-02-10T09:02

2025-02-10T10:47

радио "спутник в крыму"

благоустройство

андрей клищевский

жкх крыма и севастополя

новости крыма

крым

городская среда

госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"

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В Крыму за 5 миллиардов рублей благоустроят рекордное число территорий за год В Крыму за 5 миллиардов рублей благоустроят рекордное число территорий за год audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в течение 2025 года благоустроят рекордное число общественных пространств и дворовых территорий, более 250, за беспрецедентно высокую сумму – 5 миллиардов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики Андрей Клищевский.По словам Клищевского, ранее за год в Крыму благоустраивалось не более 40 объектов, теперь это 77 общественных пространств.Причем, с января 2025 года речь впервые идет о создании комфортной городской среды на территории общественных пространств не только в городах Крыма, как это было прежде, но и в районных центрах, в том числе в сельской местности, подчеркнул он.Так, по словам Клищевского, по одной благоустроенной территории в этом году появится в Армянске, Джанкое и Судаке. По две получат Евпатория, Ялта, Саки, Красноперекопск, а также Первомайский, Нижнегорский, Раздольненский и Советский районы.По три благоустроенных пространства появится в Симферополе, Алуште, Керчи, а также Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Кировском, Красногвардейскем и Сакском районах. В Симферопольском, Красноперекопском и Ленинском районах и Феодосии таких пространств будет по четыре. А в Черноморском районе пять.Замминстра уточнил, что в столице Крыма в 2025 году благоустроят Детский парк, парк Шевченко и парк на улице Объездной возле нижнего пруда, в районе радиорынка.Одновременно с парками будут благоустраиваться придомовые территории по всему Крыму, добавил Клищевский. И денег на это предусмотрено тоже больше, чем раньше.Кроме того, из госбюджета средства на благоустройство территорий получают Керчь и Ялта, общественные пространства которых вошли в число победителей всероссийского конкурса "Развитие малых городов и исторических поселений"."В целом "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС), госпрограмма СЭР, средства правительства города Москвы и плюс два конкурсных объекта – общая сумма бюджета на 2025 год 5 миллиардов рублей", – сказал Клищевский.Он отметил, что раньше объемы финансирования всех таких проектов не превышали трех миллиардов.По словам Клищевского, сейчас идет активная фаза контрактования с подрядчиками.Дворовые территории должны быть благоустроены до 1 июля, общественные (кроме конкурсных) – до 1 сентября, а конкурсные до 1 декабря, уточнил Клищевский.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму в 2025 году потратят около 8 миллиардов рублей на реализацию нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". В рамках проекта в республике благоустроят 77 общественных территорий и мест массового отдыха, в том числе семь пространств в Симферополе, Евпатории, Керчи, Бахчисарае, Ялте, Армянске и Красноперекопске.Напомним, в 2024 году две общественные территории Республики Крым вошли в число победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды "Развитие малых городов и исторических поселений". Грант из федерального бюджета города получили на благоустройства Приморского парка им. Войкова в Керчи и сквера "Городской сад" в Ялте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестпроект в Крыму на 50 миллиардов: что и где построят"Золотые пески России" – когда в Крыму появится новый курортКрым получил 674 миллиардов инвестиций за три года – вложат до триллиона

https://crimea.ria.ru/20250209/k-kakim-obektam-v-krymu-v-2025-godu-otremontiruyut-podezdnye-dorogi-1143877584.html

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