https://crimea.ria.ru/20250210/v-krymu-dvory-i-parki-za-god-blagoustroyat-na-5-milliardov-1143976251.html
В Крыму дворы и парки благоустроят на 5 миллиардов
В Крыму дворы и парки благоустроят на 5 миллиардов - РИА Новости Крым, 10.02.2025
В Крыму дворы и парки благоустроят на 5 миллиардов
В Крыму в течение 2025 года благоустроят рекордное число общественных пространств и дворовых территорий, более 250, за беспрецедентно высокую сумму – 5... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T09:02
2025-02-10T09:02
2025-02-10T10:47
радио "спутник в крыму"
благоустройство
андрей клищевский
жкх крыма и севастополя
новости крыма
крым
городская среда
госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"
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В Крыму за 5 миллиардов рублей благоустроят рекордное число территорий за год
В Крыму за 5 миллиардов рублей благоустроят рекордное число территорий за год
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в течение 2025 года благоустроят рекордное число общественных пространств и дворовых территорий, более 250, за беспрецедентно высокую сумму – 5 миллиардов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики Андрей Клищевский.По словам Клищевского, ранее за год в Крыму благоустраивалось не более 40 объектов, теперь это 77 общественных пространств.Причем, с января 2025 года речь впервые идет о создании комфортной городской среды на территории общественных пространств не только в городах Крыма, как это было прежде, но и в районных центрах, в том числе в сельской местности, подчеркнул он.Так, по словам Клищевского, по одной благоустроенной территории в этом году появится в Армянске, Джанкое и Судаке. По две получат Евпатория, Ялта, Саки, Красноперекопск, а также Первомайский, Нижнегорский, Раздольненский и Советский районы.По три благоустроенных пространства появится в Симферополе, Алуште, Керчи, а также Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Кировском, Красногвардейскем и Сакском районах. В Симферопольском, Красноперекопском и Ленинском районах и Феодосии таких пространств будет по четыре. А в Черноморском районе пять.Замминстра уточнил, что в столице Крыма в 2025 году благоустроят Детский парк, парк Шевченко и парк на улице Объездной возле нижнего пруда, в районе радиорынка.Одновременно с парками будут благоустраиваться придомовые территории по всему Крыму, добавил Клищевский. И денег на это предусмотрено тоже больше, чем раньше.Кроме того, из госбюджета средства на благоустройство территорий получают Керчь и Ялта, общественные пространства которых вошли в число победителей всероссийского конкурса "Развитие малых городов и исторических поселений"."В целом "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС), госпрограмма СЭР, средства правительства города Москвы и плюс два конкурсных объекта – общая сумма бюджета на 2025 год 5 миллиардов рублей", – сказал Клищевский.Он отметил, что раньше объемы финансирования всех таких проектов не превышали трех миллиардов.По словам Клищевского, сейчас идет активная фаза контрактования с подрядчиками.Дворовые территории должны быть благоустроены до 1 июля, общественные (кроме конкурсных) – до 1 сентября, а конкурсные до 1 декабря, уточнил Клищевский.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму в 2025 году потратят около 8 миллиардов рублей на реализацию нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". В рамках проекта в республике благоустроят 77 общественных территорий и мест массового отдыха, в том числе семь пространств в Симферополе, Евпатории, Керчи, Бахчисарае, Ялте, Армянске и Красноперекопске.Напомним, в 2024 году две общественные территории Республики Крым вошли в число победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды "Развитие малых городов и исторических поселений". Грант из федерального бюджета города получили на благоустройства Приморского парка им. Войкова в Керчи и сквера "Городской сад" в Ялте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестпроект в Крыму на 50 миллиардов: что и где построят"Золотые пески России" – когда в Крыму появится новый курортКрым получил 674 миллиардов инвестиций за три года – вложат до триллиона
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благоустройство, андрей клищевский, жкх крыма и севастополя, новости крыма, крым, городская среда, госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым.
В Крыму в течение 2025 года благоустроят рекордное число общественных пространств и дворовых территорий, более 250, за беспрецедентно высокую сумму – 5 миллиардов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики Андрей Клищевский.
По словам Клищевского, ранее за год в Крыму благоустраивалось не более 40 объектов, теперь это 77 общественных пространств.
"То есть практически в два раза увеличение. И на эти 77 территорий будет 2,3 миллиарда рублей потрачено в этом году", – сказал Клищевский.
Причем, с января 2025 года речь впервые идет о создании комфортной городской среды на территории общественных пространств не только в городах Крыма, как это было прежде, но и в районных центрах, в том числе в сельской местности, подчеркнул он.
Так, по словам Клищевского, по одной благоустроенной территории в этом году появится в Армянске, Джанкое и Судаке. По две получат Евпатория, Ялта, Саки, Красноперекопск, а также Первомайский, Нижнегорский, Раздольненский и Советский районы.
По три благоустроенных пространства появится в Симферополе, Алуште, Керчи, а также Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Кировском, Красногвардейскем и Сакском районах. В Симферопольском, Красноперекопском и Ленинском районах и Феодосии таких пространств будет по четыре. А в Черноморском районе пять.
Замминстра уточнил, что в столице Крыма в 2025 году благоустроят Детский парк, парк Шевченко и парк на улице Объездной возле нижнего пруда, в районе радиорынка.
Одновременно с парками будут благоустраиваться придомовые территории по всему Крыму, добавил Клищевский. И денег на это предусмотрено тоже больше, чем раньше.
"Все 25 муниципалитетов в Республике Крым дали предложения под дополнительное финансирование, которое было выделено в конце прошлого года на 2025 год в рамках федеральной программы "Социально-экономическое развитие РК и Севастополя". И всего будет благоустроено 177 дворовых территорий", – уточнил чиновник.
Кроме того, из госбюджета средства на благоустройство территорий получают Керчь и Ялта, общественные пространства которых вошли в число победителей всероссийского конкурса "Развитие малых городов и исторических поселений".
"В целом "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС), госпрограмма СЭР, средства правительства города Москвы и плюс два конкурсных объекта – общая сумма бюджета на 2025 год 5 миллиардов рублей", – сказал Клищевский.
Он отметил, что раньше объемы финансирования всех таких проектов не превышали трех миллиардов.
По словам Клищевского, сейчас идет активная фаза контрактования с подрядчиками.
"Все подрядчики добросовестные были отобраны, все недобросовестные – отсеяны. После заключения контрактов, по истечению двух недель, подрядчики выходят на место. Уже идут подготовительные демонтажные работы, завозится материал", – сказал чиновник.
Дворовые территории должны быть благоустроены до 1 июля, общественные (кроме конкурсных) – до 1 сентября, а конкурсные до 1 декабря, уточнил Клищевский.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил
, что в Крыму в 2025 году потратят около 8 миллиардов рублей на реализацию нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". В рамках проекта в республике благоустроят 77 общественных территорий и мест массового отдыха, в том числе семь пространств в Симферополе, Евпатории, Керчи, Бахчисарае, Ялте, Армянске и Красноперекопске.
Напомним, в 2024 году две общественные территории Республики Крым вошли в число победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды "Развитие малых городов и исторических поселений". Грант из федерального бюджета города получили на благоустройства Приморского парка им. Войкова в Керчи и сквера "Городской сад" в Ялте.
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