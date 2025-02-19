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Нефтезавод атакован в Самарской области – что известно

Нефтезавод атакован в Самарской области – что известно - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Нефтезавод атакован в Самарской области – что известно

Украинские боевики в ночь на среду атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T06:27

2025-02-19T06:27

2025-02-19T06:31

самарская область

нпз

нефтебаза

происшествия

обстрелы всу

новости

вячеслав федорищев

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на среду атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.Опасность атаки БПЛА была снята в регионе около 6 часов утра 19 февраля.В понедельник крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) "Кропоткинская" в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников и на данный момент выведена из эксплуатации. Удар был нанесен семью дронами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами."Каспийский трубопроводный консорциум" – международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также добывающих компаний Европы и США.Нефтепровод КТК Тенгиз – Новороссийск продолжает работу, но с уточненными техническими возможностями. Отгрузка нефти на экспорт на морском терминале идет в штатном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дать Зеленскому по рукам": Лавров об атаке на станцию перекачки нефтиЗемлетрясение или ядерный взрыв: что вызвало подземный удар под ПолтавойНад Крымом уничтожили пятый за вечер беспилотник

самарская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, нпз, нефтебаза, происшествия, обстрелы всу, новости, вячеслав федорищев, безопасность