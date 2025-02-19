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Нефтезавод атакован в Самарской области – что известно - РИА Новости Крым, 19.02.2025
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Нефтезавод атакован в Самарской области – что известно
Нефтезавод атакован в Самарской области – что известно - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Нефтезавод атакован в Самарской области – что известно
Украинские боевики в ночь на среду атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T06:27
2025-02-19T06:31
самарская область
нпз
нефтебаза
происшествия
обстрелы всу
новости
вячеслав федорищев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на среду атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.Опасность атаки БПЛА была снята в регионе около 6 часов утра 19 февраля.В понедельник крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) "Кропоткинская" в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников и на данный момент выведена из эксплуатации. Удар был нанесен семью дронами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами."Каспийский трубопроводный консорциум" – международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также добывающих компаний Европы и США.Нефтепровод КТК Тенгиз – Новороссийск продолжает работу, но с уточненными техническими возможностями. Отгрузка нефти на экспорт на морском терминале идет в штатном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дать Зеленскому по рукам": Лавров об атаке на станцию перекачки нефтиЗемлетрясение или ядерный взрыв: что вызвало подземный удар под ПолтавойНад Крымом уничтожили пятый за вечер беспилотник
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РИА Новости Крым
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96
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самарская область, нпз, нефтебаза, происшествия, обстрелы всу, новости, вячеслав федорищев, безопасность
Нефтезавод атакован в Самарской области – что известно

Под Самарой ВСУ атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод - власти

06:27 19.02.2025 (обновлено: 06:31 19.02.2025)
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкТушения нефтезавода. Архивное фото
Тушения нефтезавода. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Николай Хижняк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на среду атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
"Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ. На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
Опасность атаки БПЛА была снята в регионе около 6 часов утра 19 февраля.
В понедельник крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) "Кропоткинская" в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников и на данный момент выведена из эксплуатации. Удар был нанесен семью дронами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.
"Каспийский трубопроводный консорциум" – международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также добывающих компаний Европы и США.
Нефтепровод КТК Тенгиз – Новороссийск продолжает работу, но с уточненными техническими возможностями. Отгрузка нефти на экспорт на морском терминале идет в штатном режиме.
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Самарская областьНПЗНефтебазаПроисшествияОбстрелы ВСУНовостиВячеслав ФедорищевБезопасность
 
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