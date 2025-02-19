https://crimea.ria.ru/20250219/neftezavod-atakovan-v-samarskoy-oblasti--chto-izvestno-1144294419.html
Нефтезавод атакован в Самарской области – что известно
Нефтезавод атакован в Самарской области – что известно - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Нефтезавод атакован в Самарской области – что известно
Украинские боевики в ночь на среду атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T06:27
2025-02-19T06:27
2025-02-19T06:31
самарская область
нпз
нефтебаза
происшествия
обстрелы всу
новости
вячеслав федорищев
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111460/85/1114608583_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36ab31f30d339ad1ff0dad8e1c94fc26.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на среду атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.Опасность атаки БПЛА была снята в регионе около 6 часов утра 19 февраля.В понедельник крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) "Кропоткинская" в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников и на данный момент выведена из эксплуатации. Удар был нанесен семью дронами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами."Каспийский трубопроводный консорциум" – международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также добывающих компаний Европы и США.Нефтепровод КТК Тенгиз – Новороссийск продолжает работу, но с уточненными техническими возможностями. Отгрузка нефти на экспорт на морском терминале идет в штатном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дать Зеленскому по рукам": Лавров об атаке на станцию перекачки нефтиЗемлетрясение или ядерный взрыв: что вызвало подземный удар под ПолтавойНад Крымом уничтожили пятый за вечер беспилотник
самарская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111460/85/1114608583_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c4e56e64c5fd14de0aad110f0b01c711.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, нпз, нефтебаза, происшествия, обстрелы всу, новости, вячеслав федорищев, безопасность
Нефтезавод атакован в Самарской области – что известно
Под Самарой ВСУ атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод - власти
06:27 19.02.2025 (обновлено: 06:31 19.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на среду атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
"Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ. На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
Опасность атаки БПЛА была снята в регионе около 6 часов утра 19 февраля.
В понедельник крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) "Кропоткинская" в Краснодарском крае подверглась атаке
беспилотников и на данный момент выведена из эксплуатации. Удар был нанесен семью дронами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.
"Каспийский трубопроводный консорциум" – международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также добывающих компаний Европы и США.
Нефтепровод КТК Тенгиз – Новороссийск продолжает работу, но с уточненными техническими возможностями. Отгрузка нефти на экспорт на морском терминале идет в штатном режиме.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: