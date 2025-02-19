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Как Юрий Антонов спел 40 километров Симферополя

Как Юрий Антонов спел 40 километров Симферополя - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Как Юрий Антонов спел 40 километров Симферополя

В 80-летний юбилей певца РИА Новости Крым составили маршрут по тексту песни, посвященной столице Крыма.

2025-02-19T08:39

2025-02-19T08:39

2025-02-19T06:53

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19 февраля исполняется 80 лет композитору, певцу, поэту и актеру Юрию Антонову. Симферопольцы считают его практически земляком. Ведь он на всю страну воспел крымскую столицу.Городские легенды утверждают, что Юрий Антонов как-то гулял по Симферополю и так проникся милыми и уютными названиями улиц, что решил написать о них песню. Получилось трогательно: "Пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на Тенистой улице я постою в тени…"Но мало кто помнит, что автор слов — знаменитый советский и российский поэт Игорь Шаферан. Именно он однажды связался с Антоновым, и рассказал, что хочет участвовать в конкурсе, объявленном в Крыму. Крупнейший город полуострова, Симферополь, в 1984 году готовился отмечать 200-летие. К этой дате и приурочили "соревнование песен".В стихах Шаферана упоминались "улицы одноэтажные", уводящие в детство.Возможно, Шаферан бывал в Симферополе, а может, только предполагал, что в старом провинциальном городе есть точно такие же улочки, что в его родной Одессе, Харькове или Смоленске. Но лично по ним он точно не ходил.Часть упоминаемых в стихах улиц в 1980-х находилась в пригородах, не в самом Симферополе. Название города не упоминалось, но к облику крымской столицы слова хорошо подходили.Антонов согласился написать музыку на стихи Шаферана. И получилось настолько удачно, что он решил сам спеть в Симферополе песню "На улице Каштановой".Песня вошла в основной репертуар певца, неоднократно выходила на виниловых пластинках внушительными тиражами. Секрет неугасающей ее популярности, как и других хитов Антонова — несложная, но запоминающаяся мелодия и отличный текст. Он затрагивает все, что дорого каждому: детство и юность, встречи и расставания.А вот само название песни - "На улице Каштановой" - послужило поводом для споров. О каком все-таки городе пел Антонов? Ведь в Симферополе как раз улицы Каштановой и нет. Крымчане помирились на том, что часть улиц "срисована" с других городов. В Севастополе есть Зеленая и Прохладная, в Евпатории - Сиреневая и Каштановая, в Керчи - Тенистая. Но 9 из десяти упоминаемых в песне все-таки находятся в Симферополе.Кстати, если прогуляться по ним "по-антоновски", маршрут получается нерациональным. Старт на Абрикосовой, что за Московским кольцом. К Вишневой придется возвращаться, забежав на Виноградную и обогнув два квартала к Тенистой. Грушевая по дороге к Зеленой, что в поселке ГРЭС. Оттуда, мимо Прохладной, к Сиреневой улице. А к Луговой нужно двигаться вообще на другой конец города.Пешком придется преодолеть 40 километров, и займет почти 8 часов. Но кого волнует тут логика. Главное, песня получилась симпатичной и осталась в памяти нескольких поколений!Прогулка по Симферополю "по-антоновски":Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную И на Тенистой улице я постою в тени Вишневые, Грушевые, Зеленые, Прохладные Как будто в детство давнее ведут меня они И, может, на Сиреневой, а, может, на Каштановой А не на этих улочках, тогда на Луговой С любовью встречусь первою, негаданной, нежданною И вновь к пробитой полночи я буду сам не свой.КстатиЕсли бы в руках автора стихов оказался перечень симферопольских улиц, песня могла бы стать длиннее. Воспеть можно было еще улицы Грибную, Ореховую, Земляничную, Мускатную, Розовую. И даже Персиковый и Кизиловый переулки.А топ-7 симферопольских улиц с самыми милыми названиями может выглядеть так:Счастливая,Любимая,Лучистая,Бархатная,Золотистая,Тихая,Уютная.Интересные факты о Юрии Антонове:- Первым музыкальным инструментом будущего композитора, выросшего в Белоруссии, была скрипка. А вот музыкальное училище он заканчивал по классу народных инструментов.- В 14 лет Антонов получил свою первую зарплату. Он устроился руководить хором в железнодорожном депо.- Музыкальная карьера его началась в ленинградском вокально-инструментальном ансамбле "Поющие сердца". Здесь он дебютировал как солист.- Антонов как-то задумывался о том, чтобы покинуть СССР. В 70-е годы уже пришла популярность, но официально заслуги музыканта не признавали, даже не хотели принимать в Союз композиторов.- В советское время Антонов считался одним из богатейших музыкантов. В интервью он упоминал, что тогда только от авторских отчислений заработал более миллиона рублей.- Он лично боролся с "пиратами", зарабатывающими на нелицензионных аудиозаписях. Даже ходил на рынки, искал продавцов своих дисков и уничтожал товар.- Музыкант очень любит животных, в его доме уживаются кошки и собаки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.В бой идут одни старики: в Симферополе жил прототип героя фильма БыковаМосква слезам не верит: фильму "о нас с тобою" исполнилось 45 летКак Исаак Дунаевский в Крым на заработки ездил – к юбилею композитораОлег Анофриев: курортный роман в Крыму довел до ЗАГСа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

новости, культура, звезды и судьбы, искусство , крым, юрий антонов, симферополь, авторы