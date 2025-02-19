Как Юрий Антонов спел 40 километров Симферополя
Композитору и певцу Юрию Антонову - 80 лет
Юрий Антонов
В 80-летний юбилей певца РИА Новости Крым составили маршрут по тексту песни, посвященной столице Крыма.
19 февраля исполняется 80 лет композитору, певцу, поэту и актеру Юрию Антонову. Симферопольцы считают его практически земляком. Ведь он на всю страну воспел крымскую столицу.
Городские легенды утверждают, что Юрий Антонов как-то гулял по Симферополю и так проникся милыми и уютными названиями улиц, что решил написать о них песню. Получилось трогательно: "Пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на Тенистой улице я постою в тени…"
Но мало кто помнит, что автор слов — знаменитый советский и российский поэт Игорь Шаферан. Именно он однажды связался с Антоновым, и рассказал, что хочет участвовать в конкурсе, объявленном в Крыму. Крупнейший город полуострова, Симферополь, в 1984 году готовился отмечать 200-летие. К этой дате и приурочили "соревнование песен".
В стихах Шаферана упоминались "улицы одноэтажные", уводящие в детство.
Возможно, Шаферан бывал в Симферополе, а может, только предполагал, что в старом провинциальном городе есть точно такие же улочки, что в его родной Одессе, Харькове или Смоленске. Но лично по ним он точно не ходил.
Лучшие песни о Симферополе, участвовавшие в конкурсе, выпустили в виде пластинки.
Лучшие песни о Симферополе, участвовавшие в конкурсе, выпустили в виде пластинки.
Часть упоминаемых в стихах улиц в 1980-х находилась в пригородах, не в самом Симферополе. Название города не упоминалось, но к облику крымской столицы слова хорошо подходили.
Антонов согласился написать музыку на стихи Шаферана. И получилось настолько удачно, что он решил сам спеть в Симферополе песню "На улице Каштановой".
"Я в этом конкурсе тоже участвовал, исполнял сразу две песни, — вспоминает преподаватель Симферопольского музучилища им. Чайковского, заслуженный артист Крыма Николай Горбатов. — Одна из них, "Мой Симферополь, ворота Крыма", мне очень нравилась. Когда стало известно, что среди конкурентов Юрий Антонов, подумал, что он, наверное, и победит. Но вышло так, что первое место разделили две песни: "Мой Симферополь…" и "На улице Каштановой".
Песня вошла в основной репертуар певца, неоднократно выходила на виниловых пластинках внушительными тиражами. Секрет неугасающей ее популярности, как и других хитов Антонова — несложная, но запоминающаяся мелодия и отличный текст. Он затрагивает все, что дорого каждому: детство и юность, встречи и расставания.
А вот само название песни - "На улице Каштановой" - послужило поводом для споров. О каком все-таки городе пел Антонов? Ведь в Симферополе как раз улицы Каштановой и нет. Крымчане помирились на том, что часть улиц "срисована" с других городов. В Севастополе есть Зеленая и Прохладная, в Евпатории - Сиреневая и Каштановая, в Керчи - Тенистая. Но 9 из десяти упоминаемых в песне все-таки находятся в Симферополе.
Кстати, если прогуляться по ним "по-антоновски", маршрут получается нерациональным. Старт на Абрикосовой, что за Московским кольцом. К Вишневой придется возвращаться, забежав на Виноградную и обогнув два квартала к Тенистой. Грушевая по дороге к Зеленой, что в поселке ГРЭС. Оттуда, мимо Прохладной, к Сиреневой улице. А к Луговой нужно двигаться вообще на другой конец города.
Вот таким был Юрий Антонов, когда спел «На улице Каштановой».
Пешком придется преодолеть 40 километров, и займет почти 8 часов. Но кого волнует тут логика. Главное, песня получилась симпатичной и осталась в памяти нескольких поколений!
Прогулка по Симферополю "по-антоновски":
Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную
И на Тенистой улице я постою в тени
Вишневые, Грушевые, Зеленые, Прохладные
Как будто в детство давнее ведут меня они
И, может, на Сиреневой, а, может, на Каштановой
А не на этих улочках, тогда на Луговой
С любовью встречусь первою, негаданной, нежданною
И вновь к пробитой полночи я буду сам не свой.
И на Тенистой улице я постою в тени
Вишневые, Грушевые, Зеленые, Прохладные
Как будто в детство давнее ведут меня они
И, может, на Сиреневой, а, может, на Каштановой
А не на этих улочках, тогда на Луговой
С любовью встречусь первою, негаданной, нежданною
И вновь к пробитой полночи я буду сам не свой.
© Составлен по Яндекс-карте.Вот так выглядит маршрут по улицам, которые упоминаются в песне Юрия Антонова: 40 километров!
Вот так выглядит маршрут по улицам, которые упоминаются в песне Юрия Антонова: 40 километров!
Кстати
Если бы в руках автора стихов оказался перечень симферопольских улиц, песня могла бы стать длиннее. Воспеть можно было еще улицы Грибную, Ореховую, Земляничную, Мускатную, Розовую. И даже Персиковый и Кизиловый переулки.
А топ-7 симферопольских улиц с самыми милыми названиями может выглядеть так:
Счастливая,
Любимая,
Лучистая,
Бархатная,
Золотистая,
Тихая,
Уютная.
Интересные факты о Юрии Антонове:
- Первым музыкальным инструментом будущего композитора, выросшего в Белоруссии, была скрипка. А вот музыкальное училище он заканчивал по классу народных инструментов.
- В 14 лет Антонов получил свою первую зарплату. Он устроился руководить хором в железнодорожном депо.
- Музыкальная карьера его началась в ленинградском вокально-инструментальном ансамбле "Поющие сердца". Здесь он дебютировал как солист.
- Антонов как-то задумывался о том, чтобы покинуть СССР. В 70-е годы уже пришла популярность, но официально заслуги музыканта не признавали, даже не хотели принимать в Союз композиторов.
- В советское время Антонов считался одним из богатейших музыкантов. В интервью он упоминал, что тогда только от авторских отчислений заработал более миллиона рублей.
- Он лично боролся с "пиратами", зарабатывающими на нелицензионных аудиозаписях. Даже ходил на рынки, искал продавцов своих дисков и уничтожал товар.
- Музыкант очень любит животных, в его доме уживаются кошки и собаки.
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