https://crimea.ria.ru/20250219/tektonicheskiy-sdvig-kak-v-mire-otreagirovali-na-peregovory-rossii-i-ssha-1144291473.html
Тектонический сдвиг: как в мире отреагировали на переговоры России и США
Тектонический сдвиг: как в мире отреагировали на переговоры России и США - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Тектонический сдвиг: как в мире отреагировали на переговоры России и США
Встреча делегаций России и США в Саудовской Аравии стала настоящим "тектоническим сдвигом" и показала растущий страх Украины и Европы из-за угрозы... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T06:03
2025-02-19T06:03
2025-02-19T06:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Встреча делегаций России и США в Саудовской Аравии стала настоящим "тектоническим сдвигом" и показала растущий страх Украины и Европы из-за угрозы трансатлантическому порядку. К такому выводу пришли западные СМИ.Газета The New York Times отметила, что переговоры между Россией и США демонстрируют значительный сдвиг политики Вашингтона в отношении Москвы. По данным издания, встреча стала самым масштабным дипломатическим контактом между двумя странами за последние три года. Переговоры стали резким отходом от прежней политики руководства США, направленной на дипломатическое давление на Москву, подчеркивается в материале. Теперь, по данным газеты, Вашингтон демонстрирует готовность к взаимодействию.Газеты Guardian и Wall Street Journal увидели во встрече тектонический сдвиг и в международной политике.Британская Financial Times отмечает, что еще несколько недель назад было сложно поверить в то, что "на фоне роскошного дворца, где проходила встреча, российский и американский флаги развевались рядом".Washington Post обратила внимание, что переговоры российской и американской сторон ознаменовали собой разрыв "мантры" экс-руководства Штатов и их западных союзников "ничего об Украине без Украины", которой придерживался президент Джо Байден.СМИ также назвали встречу "большим шагом к миру во всем мире".Более того, многие зарубежные издания увидели во встрече угрозу установившемуся на Западе порядку."Вот как атлантическая солидарность находится под угрозой распада... Возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном фактически совпало с "концом света", в котором ко дну идет трансатлантический порядок, вместе с разрывом пакта солидарности и доверия между Европой и Соединенными Штатами", - пишет в статье для итальянской финансово-деловой газеты Sole 24 Ore колумнист Адриана Черретелли.Аргентинская газета Nacion акцентирует, что встреча состоялась именно в тот момент, когда "Украина медленно, но верно уступает территории под натиском российских войск".Бразильская Globo подчеркивает, что обсуждения России и Соединенных Штатов "вызвали вопросы у Европы и Украины"."Дипломатический выпад со стороны США и России вынудил Киев и его союзников искать себе место за столом переговоров из-за страха, что стороны придут к невыгодному для них соглашению", - написала испанская газета Mundo.Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде проходили 18 февраля, они продолжались 4,5 часа, стороны договорились продвигать двусторонние отношения, но о сближении пока говорить трудно, заявлял ранее во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время будет сформирован процесс по украинскому урегулированию. Как только американская сторона озвучит имя представителя со стороны Вашингтона, Москва обозначит своего участника этого процесса.Позже помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог выбран американской стороной в качестве представителя в переговорной группе по урегулированию украинского конфликта. Он будет вести переговоры с Киевом и Европой, а для диалога с Москвой Вашингтон назначит отдельного представителя. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:План из трех пунктов по Украине является фейком – ЛавровКонсультации РФ и США по Украине будут проходить регулярно – ЛавровПереговоры России и США - главные тезисы
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сша, россия, политика, внешняя политика, новости, сми, экономика, мнения, саудовская аравия, европа, коллективный запад
Тектонический сдвиг: как в мире отреагировали на переговоры России и США
Мировые СМИ назвали переговоры России и США тектоническим сдвигом в западном миропорядке
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Встреча делегаций России и США в Саудовской Аравии стала настоящим "тектоническим сдвигом" и показала растущий страх Украины и Европы из-за угрозы трансатлантическому порядку. К такому выводу пришли западные СМИ.
Газета The New York Times отметила, что переговоры между Россией и США демонстрируют значительный сдвиг политики Вашингтона в отношении Москвы. По данным издания, встреча стала самым масштабным дипломатическим контактом между двумя странами за последние три года.
"Эта встреча стала последним из череды резких поворотов администрации Трампа в отказе от западных попыток изолировать Россию", – отмечает газета.
Переговоры стали резким отходом от прежней политики руководства США, направленной на дипломатическое давление на Москву, подчеркивается в материале. Теперь, по данным газеты, Вашингтон демонстрирует готовность к взаимодействию.
Газеты Guardian и Wall Street Journal увидели во встрече тектонический сдвиг и в международной политике.
"Переговоры ... рассматривают в Европе как еще одно доказательство, что десятилетия западной внешней политики проживают тектонический сдвиг. Трансатлантические связи, уже пострадавшие от разгромной речи вице-президента США Джей-Ди Вэнса... стали напряжены еще больше", - пишет Wall Street Journal.
Британская Financial Times отмечает, что еще несколько недель назад было сложно поверить в то, что "на фоне роскошного дворца, где проходила встреча, российский и американский флаги развевались рядом".
"Переговоры обозначили необычный поворот, который ситуация приняла буквально в течение нескольких дней после того, как Трамп позвонил Путину на прошлой неделе с целью завершить конфликт, не советуясь при этом с Украиной или европейскими союзниками", - написала газета.
Washington Post обратила внимание, что переговоры российской и американской сторон ознаменовали собой разрыв "мантры" экс-руководства Штатов и их западных союзников "ничего об Украине без Украины", которой придерживался президент Джо Байден.
СМИ также назвали встречу "большим шагом к миру во всем мире".
"Это большой сдвиг в международной дипломатии и огромный шаг к миру во всем мире... Вот как выглядит мудрая политика в ее лучших проявлениях, и вот как политика вновь обретает свою доброе имя после того, как многие мелкие умы и души свели ее к мелочам и ничтожным интригам", - говорится в материале общеарабской газеты "Аш-Шарк Аль-Аусат".
Более того, многие зарубежные издания увидели во встрече угрозу установившемуся на Западе порядку.
"Вот как атлантическая солидарность находится под угрозой распада... Возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном фактически совпало с "концом света", в котором ко дну идет трансатлантический порядок, вместе с разрывом пакта солидарности и доверия между Европой и Соединенными Штатами", - пишет в статье для итальянской финансово-деловой газеты Sole 24 Ore колумнист Адриана Черретелли.
Аргентинская газета Nacion акцентирует, что встреча состоялась именно в тот момент, когда "Украина медленно, но верно уступает территории под натиском российских войск".
Бразильская Globo подчеркивает, что обсуждения России и Соединенных Штатов "вызвали вопросы у Европы и Украины".
"Дипломатический выпад со стороны США и России вынудил Киев и его союзников искать себе место за столом переговоров из-за страха, что стороны придут к невыгодному для них соглашению", - написала испанская газета Mundo.
"Существуют страхи, что быстрая сделка между Вашингтоном и Москвой ознаменует собой "Минск - 3", - вторит британская Guardian.
Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде проходили 18 февраля, они продолжались 4,5 часа
, стороны договорились продвигать двусторонние отношения, но о сближении пока говорить трудно, заявлял ранее во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время будет сформирован процесс по украинскому урегулированию
. Как только американская сторона озвучит имя представителя со стороны Вашингтона, Москва обозначит своего участника этого процесса.
Позже помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог выбран американской стороной в качестве представителя в переговорной группе
по урегулированию украинского конфликта. Он будет вести переговоры с Киевом и Европой, а для диалога с Москвой Вашингтон назначит отдельного представителя.
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