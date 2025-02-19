https://crimea.ria.ru/20250219/v-krymu-predlagayut-vvesti-obrazovanie-v-detdomakh-dlya-osobennykh-detey-1144274572.html
В Крыму предлагают ввести образование в детдомах для особенных детей
В Крыму предлагают ввести образование в детдомах для особенных детей - РИА Новости Крым, 19.02.2025
В Крыму предлагают ввести образование в детдомах для особенных детей
В крымском республиканском специализированном Доме ребенка "Елочка" намерены сертифицировать собственные уникальные методики занятий с детьми как... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T09:13
2025-02-19T09:13
2025-02-19T08:56
радио "спутник в крыму"
уполномоченный по правам ребенка в республике крым светлана савченко
дети
дом ребенка "елочка"
образование в крыму и севастополе
госсовет рф
общество
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В крымском республиканском специализированном Доме ребенка "Елочка" намерены сертифицировать собственные уникальные методики занятий с детьми как образовательные программы. Такой опыт можно будет масштабировать на подобные учреждения по всей России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила уполномоченный по правам ребенка в РК Светлана Савченко, отметив, что работа над законодательной инициативой уже в процессе.Республиканский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики "Елочка" – единственное в Крыму госучреждение, где оказывают помощь оставшимся без попечения родителей детям и сиротам, в том числе имеющим проблемы со здоровьем.На днях здесь состоялось заседание попечительского совета, на котором говорили о планах развития учреждения на 2025 год. В числе инициатив – работа над законодательной инициативой, которая должна позволить разработанным уникальным методикам занятий с особенными детьми превратиться в сертифицированные образовательные программы, рассказала Савченко.Чтобы воплотить идею в жизнь, требуется законодательное урегулирование. Этим вопросом уполномоченный занимается сегодня совместно с депутатом Госсовета Крыма."Уполномоченный по права ребенка не обладает законодательной инициативой. Но с главой попечительского совета Оксаной Доброрез мы условились, что создадим рабочую группу, внесем предложения и сделаем правовые изменения, которые необходимы. Чтобы наш Дом ребенка работал на благо детей, Крыма и вообще всей России, потому что есть вещи, которые у нас уникальны", – сказала Савченко.По ее мнению, официальный запуск образовательных программ в "Елочке" может стать своего рода пилотным проектом, механизм работы которого можно будет использовать в подобных учреждениях по всей стране. В некоторых случаях адаптация может даже не понадобиться, считает она."Есть вещи, которые могут быть универсальными для всех учреждений. Посмотрим, как будет работать в данном, а потом масштабировать и распространять опыт. Это было бы очень здорово. И, я думаю, результат будет хорошим", – заключила Савченко.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют областной дом ребенка на Херсонщине Пропуская боль через себя: кто в Крыму работает с особенными детьми Детский хоспис в Крыму – что сделано за год работы с паллиативными детьми
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уполномоченный по правам ребенка в республике крым светлана савченко, дети, дом ребенка "елочка", образование в крыму и севастополе, госсовет рф, общество, мнения
В Крыму предлагают ввести образование в детдомах для особенных детей
В Крыму хотят сертифицировать образовательные программы для особенных детей в детдомах
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым
. В крымском республиканском специализированном Доме ребенка "Елочка" намерены сертифицировать собственные уникальные методики занятий с детьми как образовательные программы. Такой опыт можно будет масштабировать на подобные учреждения по всей России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила уполномоченный по правам ребенка в РК Светлана Савченко, отметив, что работа над законодательной инициативой уже в процессе.
Республиканский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики "Елочка" – единственное в Крыму госучреждение, где оказывают помощь оставшимся без попечения родителей детям и сиротам, в том числе имеющим проблемы со здоровьем.
На днях здесь состоялось заседание попечительского совета, на котором говорили о планах развития учреждения на 2025 год. В числе инициатив – работа над законодательной инициативой, которая должна позволить разработанным уникальным методикам занятий с особенными детьми превратиться в сертифицированные образовательные программы, рассказала Савченко.
"То есть это будет не просто дом, где детей кормят и воспитывают, но и где их еще и обучают. И сейчас есть эти процессы. Есть замечательные тренажеры. Есть занятия с педагогами, психологами, которые проходят в некой игровой форме. Интересные методики применяются, когда ребенка учат познавать окружающий мир, даже тех, кто ограничен в своих возможностях. Надо, чтобы они были сертифицированными", – поделилась Савченко.
Чтобы воплотить идею в жизнь, требуется законодательное урегулирование. Этим вопросом уполномоченный занимается сегодня совместно с депутатом Госсовета Крыма.
"Уполномоченный по права ребенка не обладает законодательной инициативой. Но с главой попечительского совета Оксаной Доброрез мы условились, что создадим рабочую группу, внесем предложения и сделаем правовые изменения, которые необходимы. Чтобы наш Дом ребенка работал на благо детей, Крыма и вообще всей России, потому что есть вещи, которые у нас уникальны", – сказала Савченко.
По ее мнению, официальный запуск образовательных программ в "Елочке" может стать своего рода пилотным проектом, механизм работы которого можно будет использовать в подобных учреждениях по всей стране. В некоторых случаях адаптация может даже не понадобиться, считает она.
"Есть вещи, которые могут быть универсальными для всех учреждений. Посмотрим, как будет работать в данном, а потом масштабировать и распространять опыт. Это было бы очень здорово. И, я думаю, результат будет хорошим", – заключила Савченко.
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