https://crimea.ria.ru/20250219/v-krymu-predlagayut-vvesti-obrazovanie-v-detdomakh-dlya-osobennykh-detey-1144274572.html

В Крыму предлагают ввести образование в детдомах для особенных детей

В Крыму предлагают ввести образование в детдомах для особенных детей - РИА Новости Крым, 19.02.2025

В Крыму предлагают ввести образование в детдомах для особенных детей

В крымском республиканском специализированном Доме ребенка "Елочка" намерены сертифицировать собственные уникальные методики занятий с детьми как... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T09:13

2025-02-19T09:13

2025-02-19T08:56

радио "спутник в крыму"

уполномоченный по правам ребенка в республике крым светлана савченко

дети

дом ребенка "елочка"

образование в крыму и севастополе

госсовет рф

общество

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В крымском республиканском специализированном Доме ребенка "Елочка" намерены сертифицировать собственные уникальные методики занятий с детьми как образовательные программы. Такой опыт можно будет масштабировать на подобные учреждения по всей России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила уполномоченный по правам ребенка в РК Светлана Савченко, отметив, что работа над законодательной инициативой уже в процессе.Республиканский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики "Елочка" – единственное в Крыму госучреждение, где оказывают помощь оставшимся без попечения родителей детям и сиротам, в том числе имеющим проблемы со здоровьем.На днях здесь состоялось заседание попечительского совета, на котором говорили о планах развития учреждения на 2025 год. В числе инициатив – работа над законодательной инициативой, которая должна позволить разработанным уникальным методикам занятий с особенными детьми превратиться в сертифицированные образовательные программы, рассказала Савченко.Чтобы воплотить идею в жизнь, требуется законодательное урегулирование. Этим вопросом уполномоченный занимается сегодня совместно с депутатом Госсовета Крыма."Уполномоченный по права ребенка не обладает законодательной инициативой. Но с главой попечительского совета Оксаной Доброрез мы условились, что создадим рабочую группу, внесем предложения и сделаем правовые изменения, которые необходимы. Чтобы наш Дом ребенка работал на благо детей, Крыма и вообще всей России, потому что есть вещи, которые у нас уникальны", – сказала Савченко.По ее мнению, официальный запуск образовательных программ в "Елочке" может стать своего рода пилотным проектом, механизм работы которого можно будет использовать в подобных учреждениях по всей стране. В некоторых случаях адаптация может даже не понадобиться, считает она."Есть вещи, которые могут быть универсальными для всех учреждений. Посмотрим, как будет работать в данном, а потом масштабировать и распространять опыт. Это было бы очень здорово. И, я думаю, результат будет хорошим", – заключила Савченко.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют областной дом ребенка на Херсонщине Пропуская боль через себя: кто в Крыму работает с особенными детьми Детский хоспис в Крыму – что сделано за год работы с паллиативными детьми

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уполномоченный по правам ребенка в республике крым светлана савченко, дети, дом ребенка "елочка", образование в крыму и севастополе, госсовет рф, общество, мнения