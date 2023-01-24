https://crimea.ria.ru/20230124/propuskaya-bol-cherez-sebya-kto-v-krymu-rabotaet-s-osobennymi-detmi-1126560089.html

Пропуская боль через себя: кто в Крыму работает с особенными детьми

Пропуская боль через себя: кто в Крыму работает с особенными детьми - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Пропуская боль через себя: кто в Крыму работает с особенными детьми

Аутизм, ДПЦ, синдром Дауна, алалия (недоразвитость или полные отсутствие речи – ред.), нарушения слуха и зрения – узнать, что ребенку поставлен один из этих... РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T18:46

2023-01-24T18:46

2023-01-24T18:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Аутизм, ДПЦ, синдром Дауна, алалия (недоразвитость или полные отсутствие речи – ред.), нарушения слуха и зрения – узнать, что ребенку поставлен один из этих диагнозов, страшится любой родитель. Волнение подогревают заявления специалистов, что число таких детей в стране неуклонно растет, в первую очередь, это происходит по причине более качественной диагностики в послеродовой период и на первых годах жизни.По данным Пенсионного фонда России, в стране на начало 2022 года насчитывалось 729 тысяч детей-инвалидов. При этом не все из них, кто имеет ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), получают такой статус – многие ходят в детские сады, получают образование в общеобразовательных или специальных коррекционных школах. В 2020 году школьников с расстройствами аутического спектра составляло около 20 тысяч человек, не считая ребят с другими особенностями развития.Специалисты коррекционных центров уверены, что правильная и своевременно начатая реабилитация позволяет "запустить" речь, научить ребенка коммуницировать с окружающим миром, обслуживать себя, увеличивает шансы вывести его в так называемую адаптивную норму. Кто и как в Симферополе помогает особенным детям, почему родителям не надо бояться, но нужно бороться за будущее своих детей – в материале РИА Новости Крым.Мамы и папы детей с синдромомИстория работы с особенными детьми – это не про заработки, в один голос утверждают руководители и сотрудники центров реабилитации. Здесь нужен особый подход, терпение, доброта и невероятная самоотдача. Эти дети – как оголенные нервы, они гораздо острее "обычных" чувствуют происходящее вокруг и отношение к ним.Возможно, именно поэтому с такими мальчиками и девочками чаще работают люди, которые имеют непосредственное отношение к проблеме, у кого в семье уже есть такие дети. Они не понаслышке знают, как порой непросто растить ребенка с синдромом аутизма, гиперреактивностью, отставаниями речи и другими диагнозами. Они уже пропустили эту боль через себя, прошли все стадии принятия ситуации, но не отчаялись, не попытались сделать вид, что "ничего не происходит", а приняли решение бороться, а после – помогать бороться другим.Лучший социальный проектЧуть более 15 лет назад дочери Ирины и Владимира Мусиновых поставили диагноз аутизм. Девочка не говорила, совсем. Родители привлекали специалистов, много работали с ребенком дома, но этого было недостаточно."Тогда о проблеме не принято было говорить, информации почти не было. И действовать начинали вслепую – по крупицам собирали литературу, искали эффективные методики, чтобы иметь возможность помочь дочери", – вспоминает сотрудник Развивающего центра для детей Ирина Мусинова. Она постепенно погружалась в проблему, обучалась на курсах, общалась с мамочками похожих детей и специалистами. Муж Ирины – Владимир – признается, что сначала не понимал позицию супруги: "зачем рассказывать всем о нашей ситуации". Но выбранная тактика стала приносить результаты – ребенок начал говорить, а вскоре нагнал сверстников по динамике развития. Сейчас это обычный подросток, в поведении которого только родители и специалисты могут разглядеть нюансы поведения, подчеркнул Мусинов.Этот успех окрылил и дал Владимиру и Ирине силы стремиться помогать другим деткам с особенностями развития. Они открыли Развивающий центр для особенных детей."Специалисты центра занимаются коррекцией и запуском речи, работают с детьми с аутизмом, сенсорной недостаточностью (когда малыш боится дотронуться до песка и воды, прикоснуться к пушистым игрушкам), синдромом дефицита внимания, неврологическими и другими заболеваниями характерными для этой группы", – продолжает Владимир Мусинов.Центр стал победителем конкурса "Лучший социальный проект-2022", организованный центром "Мой бизнес" Республики Крым в номинации социальное предпринимательство, направленное на сопровождение детей с ОВЗ и их адаптации и получит грант на развитие деятельности.Арт-терапия как заменитель речи"Развитие мелкой моторики дает очень сильный ресурс. Возможность творить – это то, что особенно не говорящим детям позволяет выразить себя. Посредством краски и фактур они могут не только найти дело для души, но и "говорить", – рассказывает специалист по особому творчеству и арт-терапии школы "Территория речи" Александра Абросимова.В кабинете, где идет занятие, играет тихая музыка, за столом сидит девочка лет 12 и сосредоточенно украшает заготовку из пластилина разноцветными звездочками. Каждое движение дается непросто – непослушным пальцам тяжело брать мелкие предметы и крепить их на каркас. Однако увлеченность, с которой ребенок продолжает работать, красноречиво говорит, насколько по душе ей это занятие."Один из наших воспитанников, который начинал рисовать у нас, недавно открыл пятую персональную выставку. Он говорит языком красок", – делится радостью Абросимова. И добавляет, что ребенку в первую очередь нужно поверить, что у него получится. Для этого специалист применяет технику трафаретов и оттисков. Занятия проходят как лично, так и онлайн. Задача в рамках онлайн-курса – показать, что для занятий с особенными детьми не обязательно нужны супер дорогие специальные материалы. Можно использовать все, что есть под рукой, подчеркивает арт-терапевт."Трафареты из губок для посуды в форме рыб и животных используют в штамповой технике. Фигурку прикладывают к песку, манке или другому сыпучему материалу. Его можно обмакнуть в краску и получить штамп. Таким образом дети видят свои первые результаты – нарисованную рыбку или зайчика - и у них появляется интерес к творчеству", – поясняет Абросимова.Штамповая техника – весьма завораживающее занятие: на песке появляется сначала "шапочка", потом ножки, глазки. Еще несколько движений – и взгляду предстает осьминожек в окружении водорослей. Картина достаточно реалистична. Но внимание привлекает другое – это то, с каким удовольствием ребенок, который испытывает очень серьезные сложности в вербальном общении, погружается в работу, как радуется полученному результату. Развитие таких навыков специалисты называют решением доречевых задач.Ключи к особенным детямЗадержка речевого и психо-речевого развития, умственная отсталость, ДЦП и ряд других неврологических и психиатрических диагнозов влияют не только на речь, но и на социализацию ребенка. Поэтому коррекционная работа в школе начинается с экспресс диагностики."На протяжении пяти дней с ребенком работают специалист по игровой и классической логопедии, нейропсихолог, специалист по развитию эмоций, по творчеству и арт-терапии, выявляется степень сенсорной интеграции", – объясняет основатель школы и мама двух особенных детей Оксана Исакова. По результатам специалисты устанавливают, по какой причине ребенок не говорит, определяют его слабые и сильные стороны и, основываясь на них, составляют индивидуальную программу.Путь Оксаны в коррекционном направлении начался 17 лет назад, когда родилась старшая дочь. Врачи поставили диагноз "расстройство аутического спектра". Второй ребенок также родился с особенностями. Но благодаря многолетнему труду мамы дети пошли в обычные школы, а старшая уже успешно учится в колледже. Это обычные подростки, которые ничем не отличаются от своих сверстников, не скрывает радости собеседница."Каждый особенный ребенок уникален. К каждому нужно подобрать ключи. Одна из задач коррекционной школы – помочь ребенку понять, что он может коммуницировать посредством движений и речи. Что его руки, ноги и язык - не просто автоматически двигаются, а с их помощью он может "управлять" окружающим миром", – подчеркивает Исакова.В ходе работы ребенок начинает произносить первые звуки. Из них ему помогают собрать, как конструктор, слова. Их собирают в первые фразы и вопросы."В результате из "полевого" – который изъясняется отдельными слогами или окончаниями (ко - вместо "молоко", "ать" вместо спать и т.д.), – он становится полноценным членом общества, может общаться, может вести обычный образ жизни", – подытожила Исакова.За время работы коррекционной школы здесь проконсультировали около пяти тысяч детей, более 200 вывели в адаптивную норму. На сегодня школу на регулярной основе посещают более 150 детей, еще свыше 300 получают онлайн-помощь. Оксана Исакова не собирается останавливаться на достигнутом, став победителем конкурса "Лучший социальный проект-2022", организованного центром "Мой бизнес" Республики Крым в номинации социальный предприниматель в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями, она планирует расширить школу, чтобы иметь возможность оказать помощь еще большему числу особенных деток.

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