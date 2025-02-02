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Путин о Трампе и гибель вице-губернатора Приморья: главное за день - РИА Новости Крым, 02.02.2025
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Путин о Трампе и гибель вице-губернатора Приморья: главное за день
Путин о Трампе и гибель вице-губернатора Приморья: главное за день - РИА Новости Крым, 02.02.2025
Путин о Трампе и гибель вице-губернатора Приморья: главное за день
Следком России возбудил дело против приказавшего ударить по интернату в Судже. Пятый ребенок умер в отравившейся дихлофосом красноярской семье. РИА Новости Крым, 02.02.2025
2025-02-02T21:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин высказался об отношениях американского лидера с европейскими политиками. Президент США Дональд Трамп ввел пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, подписав соответствующий указ. В зоне СВО погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов. Следком России возбудил дело против приказавшего ударить по интернату в Судже. Пятый ребенок умер в отравившейся дихлофосом красноярской семье.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин назвал Трампа "хозяином"Президент США Дональд Трамп, который отличается настойчивым характером, наведет порядок, европейские элиты "встанут у ноги хозяина и будут помахивать хвостиком". Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину сказал российский лидер Владимир Путин."Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, – это произойдет быстро, скоро – все они встанут у ноги хозяина и будут помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места", – сказал президент РФ.Трамп вводит пошлиныПрезидент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Об этом информирует телеканал CNN."Мы можем сказать всем сейчас, что объявленные Трампом новые пошлины вступили в силу", – говорится в сообщении.Импортные пошлины США на товары из Мексики и Канады составляют 25%, а на товары из КНР – 10%.Вице-губернатор Приморья погиб на СВОВ зоне проведения спецоперации погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко."Дорогие земляки, друзья! Сегодня у нас большое горе. Возвращаясь с боевого задания погиб командир Добровольского отряда "Тигр" Сергей Ефремов", – сказал Кожемяко в своем видеообращении.Дело против командира ракетной бригады ВСУСК России возбудил дело против командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, который приказ бить по школе-интернату в Судже."Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВФУ полковника Ростислава Карпуши, подозреваемого в совершении террористического акта в Суджанском районе Курской области (пункт "б" часть третья статьи 205 УК России)", – уточнили в ведомстве.Смерть младенца в КрасноярскеТрехмесячный ребенок умер в красноярской семье из села Красная Сопка, в которой осенью 2024 года от отравления дихлофосом погибли четверо детей. Об этом сообщает краевая прокуратура.Причиной гибели малыша могла стать асфиксия, уточнили в пресс-службе ведомства."Захлебнулся рвотными массами – первая причина. Насильственных следов на месте не обнаружено, точную причину смерти покажет экспертиза", – сказано в тексте сообщения.
https://crimea.ria.ru/20250202/zayavleniya-putina-o-peregovorakh-i-vaktsina-ot-raka-top-novostey-nedeli-1143829628.html
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Путин о Трампе и гибель вице-губернатора Приморья: главное за день

Высказывание Путина о Трампе и гибель вице-губернатора Приморья: главное за день

21:43 02.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин высказался об отношениях американского лидера с европейскими политиками. Президент США Дональд Трамп ввел пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, подписав соответствующий указ. В зоне СВО погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов. Следком России возбудил дело против приказавшего ударить по интернату в Судже. Пятый ребенок умер в отравившейся дихлофосом красноярской семье.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин назвал Трампа "хозяином"

Президент США Дональд Трамп, который отличается настойчивым характером, наведет порядок, европейские элиты "встанут у ноги хозяина и будут помахивать хвостиком". Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину сказал российский лидер Владимир Путин.
"Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, – это произойдет быстро, скоро – все они встанут у ноги хозяина и будут помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места", – сказал президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин
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Заявления Путина о переговорах и вакцина от рака: топ новостей недели

Трамп вводит пошлины

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Об этом информирует телеканал CNN.
"Мы можем сказать всем сейчас, что объявленные Трампом новые пошлины вступили в силу", – говорится в сообщении.
Импортные пошлины США на товары из Мексики и Канады составляют 25%, а на товары из КНР – 10%.
Флаг Украины. Архивное фото
17:39Эксклюзивы РИА Новости Крым
Медийная игра: зачем в США заговорили о выборах на Украине

Вице-губернатор Приморья погиб на СВО

В зоне проведения спецоперации погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
"Дорогие земляки, друзья! Сегодня у нас большое горе. Возвращаясь с боевого задания погиб командир Добровольского отряда "Тигр" Сергей Ефремов", – сказал Кожемяко в своем видеообращении.
Президент Владимир Путин
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Дело против командира ракетной бригады ВСУ

СК России возбудил дело против командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, который приказ бить по школе-интернату в Судже.
"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВФУ полковника Ростислава Карпуши, подозреваемого в совершении террористического акта в Суджанском районе Курской области (пункт "б" часть третья статьи 205 УК России)", – уточнили в ведомстве.
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ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже Курской области

Смерть младенца в Красноярске

Трехмесячный ребенок умер в красноярской семье из села Красная Сопка, в которой осенью 2024 года от отравления дихлофосом погибли четверо детей. Об этом сообщает краевая прокуратура.
Причиной гибели малыша могла стать асфиксия, уточнили в пресс-службе ведомства.
"Захлебнулся рвотными массами – первая причина. Насильственных следов на месте не обнаружено, точную причину смерти покажет экспертиза", – сказано в тексте сообщения.
ДТП под Судаком
14:20Ситуация на дорогах Крыма
В Крыму легковушка рухнула в 7-метровую балку – есть пострадавшие
 
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Заголовок открываемого материала
21:43Путин о Трампе и гибель вице-губернатора Приморья: главное за день
21:16Какие страны "прижмут к ногтю" американские пошлины
20:47В Крыму возник дефицит молодых аккредитованных экскурсоводов
20:11В Севастополе из-за ремонта ограничат движение транспорта – список улиц
19:37Говорящие на языке Христа: крымская ассирийка хранит традиции предков
19:10Заявления Путина о переговорах и вакцина от рака: топ новостей недели
18:34ВСУ атаковали два сельхозпредприятия в Белгородской области
18:06Мало не покажется: в Крым идут морозы с метелью и гололедом
17:39Медийная игра: зачем в США заговорили о выборах на Украине
17:16ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области
16:45В озерах Антарктики под двухметровым слоем льда нашли живые организмы
16:15Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
15:53ПВО отработала у побережья Крыма
15:31Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области
14:48В ДТП в Крыму на трассе Судак - Грушевка пострадал человек
14:20В Крыму легковушка рухнула в 7-метровую балку – есть пострадавшие
14:04Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
13:48В зоне СВО погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов
13:22Трамп хочет пошатнуть позицию Китая – эксперт о введении пошлин США
13:09Новости СВО: сколько украинских боевиков уничтожено за сутки
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