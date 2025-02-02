https://crimea.ria.ru/20250202/putin-o-trampe-i-gibel-vitse-gubernatora-primorya-glavnoe-za-den-1143861114.html

Путин о Трампе и гибель вице-губернатора Приморья: главное за день

Путин о Трампе и гибель вице-губернатора Приморья: главное за день - РИА Новости Крым, 02.02.2025

Путин о Трампе и гибель вице-губернатора Приморья: главное за день

Следком России возбудил дело против приказавшего ударить по интернату в Судже. Пятый ребенок умер в отравившейся дихлофосом красноярской семье. РИА Новости Крым, 02.02.2025

2025-02-02T21:43

2025-02-02T21:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин высказался об отношениях американского лидера с европейскими политиками. Президент США Дональд Трамп ввел пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, подписав соответствующий указ. В зоне СВО погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов. Следком России возбудил дело против приказавшего ударить по интернату в Судже. Пятый ребенок умер в отравившейся дихлофосом красноярской семье.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин назвал Трампа "хозяином"Президент США Дональд Трамп, который отличается настойчивым характером, наведет порядок, европейские элиты "встанут у ноги хозяина и будут помахивать хвостиком". Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину сказал российский лидер Владимир Путин."Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, – это произойдет быстро, скоро – все они встанут у ноги хозяина и будут помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места", – сказал президент РФ.Трамп вводит пошлиныПрезидент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Об этом информирует телеканал CNN."Мы можем сказать всем сейчас, что объявленные Трампом новые пошлины вступили в силу", – говорится в сообщении.Импортные пошлины США на товары из Мексики и Канады составляют 25%, а на товары из КНР – 10%.Вице-губернатор Приморья погиб на СВОВ зоне проведения спецоперации погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко."Дорогие земляки, друзья! Сегодня у нас большое горе. Возвращаясь с боевого задания погиб командир Добровольского отряда "Тигр" Сергей Ефремов", – сказал Кожемяко в своем видеообращении.Дело против командира ракетной бригады ВСУСК России возбудил дело против командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, который приказ бить по школе-интернату в Судже."Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВФУ полковника Ростислава Карпуши, подозреваемого в совершении террористического акта в Суджанском районе Курской области (пункт "б" часть третья статьи 205 УК России)", – уточнили в ведомстве.Смерть младенца в КрасноярскеТрехмесячный ребенок умер в красноярской семье из села Красная Сопка, в которой осенью 2024 года от отравления дихлофосом погибли четверо детей. Об этом сообщает краевая прокуратура.Причиной гибели малыша могла стать асфиксия, уточнили в пресс-службе ведомства."Захлебнулся рвотными массами – первая причина. Насильственных следов на месте не обнаружено, точную причину смерти покажет экспертиза", – сказано в тексте сообщения.

https://crimea.ria.ru/20250202/zayavleniya-putina-o-peregovorakh-i-vaktsina-ot-raka-top-novostey-nedeli-1143829628.html

https://crimea.ria.ru/20250202/mediynaya-igra-zachem-v-ssha-zagovorili-o-vyborakh-na-ukraine-1143856981.html

https://crimea.ria.ru/20250202/putin-prokommentiroval-priglashenie-ukrainy-na-meropriyatiya-po-osventsimu-1143851927.html

https://crimea.ria.ru/20250202/vsu-nanesli-raketnyy-udar-po-internatu-v-sudzhe-kurskoy-oblasti-1143848385.html

https://crimea.ria.ru/20250202/v-krymu-legkovushka-rukhnula-v-7-metrovuyu-balku--est-postradavshie-1143854861.html

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