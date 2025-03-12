Больше, чем новости: подразделению "Россия сегодня" в Крыму 10 лет
Региональное подразделение медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму отмечает 10 лет
© РИА Новости КрымРегиональному подразделению Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе - 10 лет
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Крымскому подразделению международной медиагруппы "Россия сегодня" исполняется 10 лет. 12 марта 2015 года в Симферополе открылось региональное подразделение, включающее сайт РИА Новости Крым, радио "Спутник в Крыму" и мультимедийный пресс-центр.
За эти годы произошло множество важных и поистине исторических событий, которые мы оперативно освещали и держали вас в курсе главного.
"Мы были первым федеральным СМИ, которое зашло в наш российский Крым. Все эти годы мы четко, оперативно и объективно рассказывали о жизни полуострова и всей нашей большой страны. Мы освещали все блокады со стороны Украины, ни на минуту не прекращали работать в блэкаут и пандемию коронавируса, одними из первых были в новых российских регионах и зоне СВО. Нам 10 лет – и это только начало большого пути", - рассказала руководитель регионального подразделения Елена Черышева.
Сайт РИА Новости Крым сегодня - один из ведущих информационных ресурсов на территории Крыма и Севастополя. Журналисты пишут новости, репортажи и интервью, снимают фотоленты, видеосюжеты и другой мультимедийный контент. Сайт имеет корпункты в Феодосии, Керчи и Севастополе.
© РИА Новости Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов в пресс-центре РИА Новости Крым
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Глава Крыма Сергей Аксенов в пресс-центре РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКоллектив регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе
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Коллектив регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе
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Журналист года
© Галина Амарандо
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРадио "Спутник в Крыму"
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Радио "Спутник в Крыму"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым
Фотовыставка военкоров РИА Новости Крым в Ялте
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Фотовыставка военкоров РИА Новости Крым в Ялте
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым
Учащиеся на проекте "Детям интересно" в пресс-центре РИА Новости Крым
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Учащиеся на проекте "Детям интересно" в пресс-центре РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Военкор Дмитрий Макеев
7 из 8
Военкор Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев
Редактор котоновостей Мостик
8 из 8
Редактор котоновостей Мостик
© Дмитрий Макеев
1 из 8
Глава Крыма Сергей Аксенов в пресс-центре РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым
2 из 8
Коллектив регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе
© РИА Новости Крым
3 из 8
Журналист года
© Галина Амарандо
4 из 8
Радио "Спутник в Крыму"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 8
Фотовыставка военкоров РИА Новости Крым в Ялте
© РИА Новости Крым
6 из 8
Учащиеся на проекте "Детям интересно" в пресс-центре РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым
7 из 8
Военкор Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 8
Редактор котоновостей Мостик
© Дмитрий Макеев
За 10 лет на страницах сайта опубликовано более 165 тысяч материалов. Ежемесячная аудитория составляет более 3 млн человек – это сравнимо с населением Крыма. Нас читают не только в России, но и в Белоруссии, Германии, Казахстане, США и других странах.
Журналисты РИА Новости Крым оперативно реагируют на информационные тренды и запросы общества, совершенствуют свою работу, ведут социальные сети и верифицированный Telegram-канал РИА Новости Крым. Аудитория наших подписчиков в соцсетях превышает 100 тысяч.
Радиостанция "Спутник в Крыму" занимает первое место в Медиалогии по цитируемости в Крыму и Севастополе среди радиостанций разговорного жанра. Ее слушают по всему полуострову, а в интернете – и далеко за его пределами. Общее количество эфиров за 10 лет – свыше 45 тысяч. А это – более 22,5 тысяч часов вещания.
Мультимедийный пресс-центр РИА Новости Крым – это ключевая площадка для пресс-мероприятий в республике. За 10 лет их здесь прошло около 1800, в том числе видеомостов и пресс-конференций. В 2025 году здесь запущены новые форматы – круглые столы и брифинги, которые пользуются спросом у руководителей крымских подразделений ключевых федеральных ведомств.
Работа подразделения направлена и на информационное просвещение. Мастер-классы и уроки, лекции и практики проводятся сотрудниками на регулярной основе.
Отдельно стоит отметить еще одного нашего уникального сотрудника – кота Мостика. Он и почетный экскурсовод, и почетный строитель, а главное – редактор котоновостей с широкой аудиторией поклонников из разных регионов России.
Мы были первыми и сегодня мы стали лучшими. Оставайтесь с нами!
13 декабря 2024, 12:11Журналисты РИА Новости Крым получили премии "Журналист года"