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Больше, чем новости: подразделению "Россия сегодня" в Крыму 10 лет - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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Больше, чем новости: подразделению "Россия сегодня" в Крыму 10 лет
Больше, чем новости: подразделению "Россия сегодня" в Крыму 10 лет - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Больше, чем новости: подразделению "Россия сегодня" в Крыму 10 лет
Крымскому подразделению международной медиагруппы "Россия сегодня" исполняется 10 лет. 12 марта 2015 года в Симферополе открылось региональное подразделение,... РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T08:00
2025-03-12T08:00
крым
риа новости крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Крымскому подразделению международной медиагруппы "Россия сегодня" исполняется 10 лет. 12 марта 2015 года в Симферополе открылось региональное подразделение, включающее сайт РИА Новости Крым, радио "Спутник в Крыму" и мультимедийный пресс-центр.За эти годы произошло множество важных и поистине исторических событий, которые мы оперативно освещали и держали вас в курсе главного.Сайт РИА Новости Крым сегодня - один из ведущих информационных ресурсов на территории Крыма и Севастополя. Журналисты пишут новости, репортажи и интервью, снимают фотоленты, видеосюжеты и другой мультимедийный контент. Сайт имеет корпункты в Феодосии, Керчи и Севастополе.За 10 лет на страницах сайта опубликовано более 165 тысяч материалов. Ежемесячная аудитория составляет более 3 млн человек – это сравнимо с населением Крыма. Нас читают не только в России, но и в Белоруссии, Германии, Казахстане, США и других странах. Журналисты РИА Новости Крым оперативно реагируют на информационные тренды и запросы общества, совершенствуют свою работу, ведут социальные сети и верифицированный Telegram-канал РИА Новости Крым. Аудитория наших подписчиков в соцсетях превышает 100 тысяч.Радиостанция "Спутник в Крыму" занимает первое место в Медиалогии по цитируемости в Крыму и Севастополе среди радиостанций разговорного жанра. Ее слушают по всему полуострову, а в интернете – и далеко за его пределами. Общее количество эфиров за 10 лет – свыше 45 тысяч. А это – более 22,5 тысяч часов вещания.Мультимедийный пресс-центр РИА Новости Крым – это ключевая площадка для пресс-мероприятий в республике. За 10 лет их здесь прошло около 1800, в том числе видеомостов и пресс-конференций. В 2025 году здесь запущены новые форматы – круглые столы и брифинги, которые пользуются спросом у руководителей крымских подразделений ключевых федеральных ведомств.Работа подразделения направлена и на информационное просвещение. Мастер-классы и уроки, лекции и практики проводятся сотрудниками на регулярной основе.Отдельно стоит отметить еще одного нашего уникального сотрудника – кота Мостика. Он и почетный экскурсовод, и почетный строитель, а главное – редактор котоновостей с широкой аудиторией поклонников из разных регионов России.Мы были первыми и сегодня мы стали лучшими. Оставайтесь с нами!
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
крым, риа новости крым, новости крыма, миа "россия сегодня"
Больше, чем новости: подразделению "Россия сегодня" в Крыму 10 лет

Региональное подразделение медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму отмечает 10 лет

08:00 12.03.2025
 
© РИА Новости КрымРегиональному подразделению Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе - 10 лет
Региональному подразделению Международной медиагруппы Россия сегодня в Симферополе - 10 лет - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Крымскому подразделению международной медиагруппы "Россия сегодня" исполняется 10 лет. 12 марта 2015 года в Симферополе открылось региональное подразделение, включающее сайт РИА Новости Крым, радио "Спутник в Крыму" и мультимедийный пресс-центр.
За эти годы произошло множество важных и поистине исторических событий, которые мы оперативно освещали и держали вас в курсе главного.
"Мы были первым федеральным СМИ, которое зашло в наш российский Крым. Все эти годы мы четко, оперативно и объективно рассказывали о жизни полуострова и всей нашей большой страны. Мы освещали все блокады со стороны Украины, ни на минуту не прекращали работать в блэкаут и пандемию коронавируса, одними из первых были в новых российских регионах и зоне СВО. Нам 10 лет – и это только начало большого пути", - рассказала руководитель регионального подразделения Елена Черышева.
Сайт РИА Новости Крым сегодня - один из ведущих информационных ресурсов на территории Крыма и Севастополя. Журналисты пишут новости, репортажи и интервью, снимают фотоленты, видеосюжеты и другой мультимедийный контент. Сайт имеет корпункты в Феодосии, Керчи и Севастополе.
© РИА Новости Крым

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Глава Крыма Сергей Аксенов в пресс-центре РИА Новости Крым

© РИА Новости Крым
2 из 8
Коллектив регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе
© РИА Новости Крым
3 из 8
Журналист года
© Галина Амарандо
4 из 8
Радио "Спутник в Крыму"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 8

Фотовыставка военкоров РИА Новости Крым в Ялте

© РИА Новости Крым
6 из 8

Учащиеся на проекте "Детям интересно" в пресс-центре РИА Новости Крым

© РИА Новости Крым
7 из 8

Военкор Дмитрий Макеев

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 8

Редактор котоновостей Мостик

© Дмитрий Макеев
За 10 лет на страницах сайта опубликовано более 165 тысяч материалов. Ежемесячная аудитория составляет более 3 млн человек – это сравнимо с населением Крыма. Нас читают не только в России, но и в Белоруссии, Германии, Казахстане, США и других странах.
Журналисты РИА Новости Крым оперативно реагируют на информационные тренды и запросы общества, совершенствуют свою работу, ведут социальные сети и верифицированный Telegram-канал РИА Новости Крым. Аудитория наших подписчиков в соцсетях превышает 100 тысяч.
Радиостанция "Спутник в Крыму" занимает первое место в Медиалогии по цитируемости в Крыму и Севастополе среди радиостанций разговорного жанра. Ее слушают по всему полуострову, а в интернете – и далеко за его пределами. Общее количество эфиров за 10 лет – свыше 45 тысяч. А это – более 22,5 тысяч часов вещания.
Мультимедийный пресс-центр РИА Новости Крым – это ключевая площадка для пресс-мероприятий в республике. За 10 лет их здесь прошло около 1800, в том числе видеомостов и пресс-конференций. В 2025 году здесь запущены новые форматы – круглые столы и брифинги, которые пользуются спросом у руководителей крымских подразделений ключевых федеральных ведомств.
Работа подразделения направлена и на информационное просвещение. Мастер-классы и уроки, лекции и практики проводятся сотрудниками на регулярной основе.
Отдельно стоит отметить еще одного нашего уникального сотрудника – кота Мостика. Он и почетный экскурсовод, и почетный строитель, а главное – редактор котоновостей с широкой аудиторией поклонников из разных регионов России.
Мы были первыми и сегодня мы стали лучшими. Оставайтесь с нами!
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