https://crimea.ria.ru/20250312/bolshe-chem-novosti-podrazdeleniyu-rossiya-segodnya-v-krymu-10-let-1144838225.html

Больше, чем новости: подразделению "Россия сегодня" в Крыму 10 лет

Больше, чем новости: подразделению "Россия сегодня" в Крыму 10 лет - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Больше, чем новости: подразделению "Россия сегодня" в Крыму 10 лет

Крымскому подразделению международной медиагруппы "Россия сегодня" исполняется 10 лет. 12 марта 2015 года в Симферополе открылось региональное подразделение,... РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T08:00

2025-03-12T08:00

2025-03-12T08:00

крым

риа новости крым

новости крыма

миа "россия сегодня"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Крымскому подразделению международной медиагруппы "Россия сегодня" исполняется 10 лет. 12 марта 2015 года в Симферополе открылось региональное подразделение, включающее сайт РИА Новости Крым, радио "Спутник в Крыму" и мультимедийный пресс-центр.За эти годы произошло множество важных и поистине исторических событий, которые мы оперативно освещали и держали вас в курсе главного.Сайт РИА Новости Крым сегодня - один из ведущих информационных ресурсов на территории Крыма и Севастополя. Журналисты пишут новости, репортажи и интервью, снимают фотоленты, видеосюжеты и другой мультимедийный контент. Сайт имеет корпункты в Феодосии, Керчи и Севастополе.За 10 лет на страницах сайта опубликовано более 165 тысяч материалов. Ежемесячная аудитория составляет более 3 млн человек – это сравнимо с населением Крыма. Нас читают не только в России, но и в Белоруссии, Германии, Казахстане, США и других странах. Журналисты РИА Новости Крым оперативно реагируют на информационные тренды и запросы общества, совершенствуют свою работу, ведут социальные сети и верифицированный Telegram-канал РИА Новости Крым. Аудитория наших подписчиков в соцсетях превышает 100 тысяч.Радиостанция "Спутник в Крыму" занимает первое место в Медиалогии по цитируемости в Крыму и Севастополе среди радиостанций разговорного жанра. Ее слушают по всему полуострову, а в интернете – и далеко за его пределами. Общее количество эфиров за 10 лет – свыше 45 тысяч. А это – более 22,5 тысяч часов вещания.Мультимедийный пресс-центр РИА Новости Крым – это ключевая площадка для пресс-мероприятий в республике. За 10 лет их здесь прошло около 1800, в том числе видеомостов и пресс-конференций. В 2025 году здесь запущены новые форматы – круглые столы и брифинги, которые пользуются спросом у руководителей крымских подразделений ключевых федеральных ведомств.Работа подразделения направлена и на информационное просвещение. Мастер-классы и уроки, лекции и практики проводятся сотрудниками на регулярной основе.Отдельно стоит отметить еще одного нашего уникального сотрудника – кота Мостика. Он и почетный экскурсовод, и почетный строитель, а главное – редактор котоновостей с широкой аудиторией поклонников из разных регионов России.Мы были первыми и сегодня мы стали лучшими. Оставайтесь с нами!

https://crimea.ria.ru/20241213/zhurnalisty-ria-novosti-krym-poluchili-premii-zhurnalist-goda-1142594254.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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