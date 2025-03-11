https://crimea.ria.ru/20250311/peregovory-ssha-i-ukrainy-gosdep-poobeschal-fantasticheskie-novosti-1144847542.html

Переговоры США и Украины: Госдеп пообещал фантастические новости

Переговоры США и Украины: Госдеп пообещал фантастические новости - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Переговоры США и Украины: Госдеп пообещал фантастические новости

Мир могут ожидать "фантастические новости" итогам встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, ход которых Вашингтон оценивает оптимистично. Такое... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T21:04

2025-03-11T21:04

2025-03-11T21:04

новости

госдепартамент сша

сша

переговоры

андрей ермак

рустем умеров

политика

в мире

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Мир могут ожидать "фантастические новости" итогам встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, ход которых Вашингтон оценивает оптимистично. Такое заявление во вторник сделала официальный представитель Госдепартамента Тэмми БрюсКак пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times, США и Украина представят совместное заявление с пересказом переговоров в Саудовской Аравии согласно плану.Переговоры проходили в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвуют госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской – министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил о намерении Киева обсудить в рамках этой встречи сделку по полезным ископаемым, военную помощь и формат диалога с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тектонический сдвиг: как в мире отреагировали на переговоры России и США"Держим ушки на макушке": военный эксперт об остановке США помощи КиевуКиев подпишет сырьевой договор и сядет за стол переговоров – Медведев

сша

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, госдепартамент сша, сша, переговоры, андрей ермак, рустем умеров, политика, в мире, украина