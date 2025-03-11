https://crimea.ria.ru/20250311/peregovory-ssha-i-ukrainy-gosdep-poobeschal-fantasticheskie-novosti-1144847542.html
Переговоры США и Украины: Госдеп пообещал фантастические новости
Переговоры США и Украины: Госдеп пообещал фантастические новости - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Переговоры США и Украины: Госдеп пообещал фантастические новости
Мир могут ожидать "фантастические новости" итогам встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, ход которых Вашингтон оценивает оптимистично. Такое... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T21:04
2025-03-11T21:04
2025-03-11T21:04
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сша
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политика
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Мир могут ожидать "фантастические новости" итогам встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, ход которых Вашингтон оценивает оптимистично. Такое заявление во вторник сделала официальный представитель Госдепартамента Тэмми БрюсКак пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times, США и Украина представят совместное заявление с пересказом переговоров в Саудовской Аравии согласно плану.Переговоры проходили в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвуют госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской – министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил о намерении Киева обсудить в рамках этой встречи сделку по полезным ископаемым, военную помощь и формат диалога с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тектонический сдвиг: как в мире отреагировали на переговоры России и США"Держим ушки на макушке": военный эксперт об остановке США помощи КиевуКиев подпишет сырьевой договор и сядет за стол переговоров – Медведев
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новости, госдепартамент сша, сша, переговоры, андрей ермак, рустем умеров, политика, в мире, украина
Переговоры США и Украины: Госдеп пообещал фантастические новости
Вашингтон оптимистично настроен в рамках встречи делегаций США и Украины – Госдеп