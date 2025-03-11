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Переговоры США и Украины: Госдеп пообещал фантастические новости - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Переговоры США и Украины: Госдеп пообещал фантастические новости
Переговоры США и Украины: Госдеп пообещал фантастические новости - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Переговоры США и Украины: Госдеп пообещал фантастические новости
Мир могут ожидать "фантастические новости" итогам встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, ход которых Вашингтон оценивает оптимистично. Такое... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T21:04
2025-03-11T21:04
новости
госдепартамент сша
сша
переговоры
андрей ермак
рустем умеров
политика
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Мир могут ожидать "фантастические новости" итогам встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, ход которых Вашингтон оценивает оптимистично. Такое заявление во вторник сделала официальный представитель Госдепартамента Тэмми БрюсКак пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times, США и Украина представят совместное заявление с пересказом переговоров в Саудовской Аравии согласно плану.Переговоры проходили в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвуют госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской – министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил о намерении Киева обсудить в рамках этой встречи сделку по полезным ископаемым, военную помощь и формат диалога с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тектонический сдвиг: как в мире отреагировали на переговоры России и США"Держим ушки на макушке": военный эксперт об остановке США помощи КиевуКиев подпишет сырьевой договор и сядет за стол переговоров – Медведев
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новости, госдепартамент сша, сша, переговоры, андрей ермак, рустем умеров, политика, в мире, украина
Переговоры США и Украины: Госдеп пообещал фантастические новости

Вашингтон оптимистично настроен в рамках встречи делегаций США и Украины – Госдеп

21:04 11.03.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗначки с флагами США и Украины на лацкане пиджака президента Джо Байдена.
Значки с флагами США и Украины на лацкане пиджака президента Джо Байдена. - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Мир могут ожидать "фантастические новости" итогам встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, ход которых Вашингтон оценивает оптимистично. Такое заявление во вторник сделала официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс
"Фантастические новости для человечества могут появиться. Так что мы очень оптимистичны. Я знаю, что и госсекретарь тоже, потому что мы понимаем, что находится на кону", – отметила Брюс в соцсети Х.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times, США и Украина представят совместное заявление с пересказом переговоров в Саудовской Аравии согласно плану.
Переговоры проходили в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвуют госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской – министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил о намерении Киева обсудить в рамках этой встречи сделку по полезным ископаемым, военную помощь и формат диалога с Россией.
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НовостиГосдепартамент СШАСШАПереговорыАндрей ЕрмакРустем УмеровПолитикаВ миреУкраина
 
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