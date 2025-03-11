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Перемирие на 30 дней – Зеленский назвал условия Украины
Перемирие на 30 дней – Зеленский назвал условия Украины - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Перемирие на 30 дней – Зеленский назвал условия Украины
Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, если на это согласится Россия, и со своей стороны предлагает произвести обмен пленными "для... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T22:32
2025-03-11T22:32
2025-03-11T22:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, если на это согласится Россия, и со своей стороны предлагает произвести обмен пленными "для установления доверия ко всей ситуации". Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам по итогам встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.По его словам, американская сторона "понимает аргументы" Киева, за что глава киевского режима выразил благодарность американскому президенту Дональду Трампу. Также Зеленский подтвердил готовность Киева принять американское предложение по остановке боевых действий на 30 дней в небе, на море и по всей линии фронта.Во вторник в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись девятичасовые переговоры делегаций США и Украины, по итогам которых представители делегаций сделали ряд заявлений по теме урегулирования украинского конфликта. В частности, американские представители заявили, что Трамп принял решение отменить приостановку вооружений и предоставления разведданных Украине и что Киев якобы продемонстрировал готовность к миру, дал конкретные предложения со своей стороны и принял предложения Вашингтона.О готовности к немедленному 30-дневному прекращению огня сказано в совместном заявлении сторон, опубликованном офисом главы киевского режима Владимира Зеленского, сказано, что Украина согласилась принять предложение СШАВ переговорах в Саудовской Аравии 11 марта участие со стороны США приняли госсекретарь Марко Рубио и советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской стороны – министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры США и Украины: Госдеп пообещал фантастические новостиТрамп обсудил со Стармером передачу разведданных КиевуТрамп опроверг слухи об остановке сделки с Украиной по ресурсам
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Перемирие на 30 дней – Зеленский назвал условия Украины
Режим тишины на Украине на 30 дней – Зеленский назвал условия
22:32 11.03.2025 (обновлено: 22:37 11.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, если на это согласится Россия, и со своей стороны предлагает произвести обмен пленными "для установления доверия ко всей ситуации". Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам по итогам встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.
"Нашим украинским предложением на эту встречу с американцами было три вещи: это тишина в небе – ракеты, бомбы, дальнобойные дроны, и тишина на море, и реальные меры установления доверия ко всей ситуации, в которой продолжается дипломатия, прежде всего – это освобождение пленных", – написал Зеленский своем Telegram-канале по итогам встречи двух делегаций.
По его словам, американская сторона "понимает аргументы" Киева, за что глава киевского режима выразил благодарность американскому президенту Дональду Трампу. Также Зеленский подтвердил готовность Киева принять американское предложение по остановке боевых действий на 30 дней в небе, на море и по всей линии фронта.
"То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся – в тот момент тишина заработает. Важным элементом разговора сегодня является готовность Америки восстановить оборонную помощь Украине, а также помощь разведданными", – написал Зеленский.
Во вторник в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись девятичасовые переговоры делегаций США и Украины, по итогам которых представители делегаций сделали ряд заявлений по теме урегулирования украинского конфликта. В частности, американские представители заявили, что Трамп принял решение отменить приостановку
вооружений и предоставления разведданных Украине и что Киев якобы продемонстрировал готовность к миру, дал конкретные предложения со своей стороны и принял предложения Вашингтона.
О готовности к немедленному 30-дневному прекращению огня
сказано в совместном заявлении сторон, опубликованном офисом главы киевского режима Владимира Зеленского, сказано, что Украина согласилась принять предложение США
В переговорах в Саудовской Аравии 11 марта участие со стороны США приняли госсекретарь Марко Рубио и советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской стороны – министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
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