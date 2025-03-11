Массовая атака на регионы РФ и переговоры США и Украины – главное за день
Массированная атака на регионы РФ и переговоры США и Украины – главное за день
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников на Москву, Подмосковье и другие регионы России. В Саудовской Аравии прошли переговоры американской и украинской делегаций. Приостановка поставок нефти из РФ в Венгрию из-за атаки украинского дрона на станцию "Дружба". Освобождение двенадцати населенных пунктов в Курской области и одного в Донбассе. Нападение школьника на сверстников в Нижнем Новгороде. Отставка первого замминистра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединовой. Миллиарды рублей на реализацию национальных проектов в Крыму. Разрушение недавно отреставрированной Митридатской лестницы. Штормовое предупреждение из-за сильного ветра в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Массированный удар по регионам РФ
337 беспилотников уничтожены над Россией в ночь на вторник, сообщили утром в Минобороны РФ. В частности, дроны рухнули на жилые дома в Калужской области, в Липецкой области при падении БПЛА на трассу М-4 ранен человек и повреждены 4 авто. Также отражена массированная атака более 90 вражеских беспилотников на Москву и область. Трое мирных жителей погибли, пострадали 18 человек, в том числе трое маленьких детей. БПЛА несли заряды с поражающими элементами. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Россию. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Украинские войска нанесли массированный удар по Москве, Подмосковью и другим регионам России для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий. Такое заявление сделали в Минобороны. Генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву и другие регионы России, выразив надежду на скорое завершение конфликта.
Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии
Во вторник в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и Украины, по итогам которых представители делегаций сделали ряд заявлений по теме урегулирования украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп принял решение отменить приостановку на оказание Украине помощи в сфере безопасности. В совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном офисом главы киевского режима Владимира Зеленского, сказано, что Украина согласилась принять предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня. Зеленский заявил, что Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, если на это согласится Россия, и со своей стороны предлагает произвести обмен пленными "для установления доверия ко всей ситуации".
Успехи армии России
Российские военные освободили населенный пункт Горького в Донбассе. Потери вооруженных сил Украины в зоне СВО за сутки составили более 1200 боевиков и около 100 единиц техники, в том числе шесть танков. В Курской области освобождены 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный, 270 боевиков уничтожены и 12 сдались в плен.
Атака ВСУ на нефтепровод "Дружба"
Поставки нефти из России в Венгрию были приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба", заявил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что Венгрия считает неприемлемыми атаки на критическую для энергобезопасности инфраструктуру.
ЧП в нижегородской школе
В Нижнем Новгороде школьник напал на учеников с ножом – ранены два восьмиклассника. ЧП произошло в школе №117. В настоящее время подросток задержан. Инцидент случился в результате конфликта между учениками. Пострадавшие подростки госпитализированы, угрозы жизни и здоровью детей нет. Следователем СК России возбуждено уголовное дело.
Отставка замминистра в Крыму
Первый заместитель министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова отправлена в отставку. Соответствующее распоряжение председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка опубликовано на портале правительства. Уточняется, что решение принято по представлению главы минсельхоза Крыма Дениса Кратюка.
Нацпроекты в Крыму
Крым занимает первое место в Южном федеральном округе и входит в десятку лучших регионов России по освоению средств национальных проектов в 2024 году. Объем финансового обеспечения реализации национальных проектов в Крыму в этом году составит порядка 18,5 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщила начальник главного управления по реализации нацпроектов аппарата Совета министров республики Дарья Попова.
Разрушение Митридатской лестницы
Митридатскую лестницу в Керчи ждет новый ремонт, в ходе обследования достопримечательности выявили дефекты, сообщил 11 марта глава администрации Керчи Олег Каторгин. В течение двух недель будет составлен дефектный акт, сформулированы предложения по восстановлению лестницы и ее дальнейшему содержанию. Реставрационные работы на объекте были завершены в 2020 году, итоге сметная стоимость проекта превысила 1,1 млрд рублей.
Штормовое предупреждение в Крыму
В Крыму усилился ветер, на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение, предупредили во вторник в крымском главке МЧС России. В частности, в течение суток 12 марта в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 17-22. Есть риски возникновения чрезвычайных ситуаций – аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.