Рейтинг@Mail.ru
Массовая атака на регионы РФ и переговоры США и Украины – главное за день - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250311/massovaya-ataka-na-regiony-rf-i-peregovory-ssha-i-ukrainy--glavnoe-za-den-1144841924.html
Массовая атака на регионы РФ и переговоры США и Украины – главное за день
Массовая атака на регионы РФ и переговоры США и Украины – главное за день - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Массовая атака на регионы РФ и переговоры США и Украины – главное за день
Массированная атака украинских беспилотников на Москву, Подмосковье и другие регионы России. В Саудовской Аравии прошли переговоры американской и украинской... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T23:02
2025-03-11T23:02
главное за день
новости
новости крыма
крым
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144826091_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b34d7c4b6723e365fc5f234e003bfb50.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников на Москву, Подмосковье и другие регионы России. В Саудовской Аравии прошли переговоры американской и украинской делегаций. Приостановка поставок нефти из РФ в Венгрию из-за атаки украинского дрона на станцию "Дружба". Освобождение двенадцати населенных пунктов в Курской области и одного в Донбассе. Нападение школьника на сверстников в Нижнем Новгороде. Отставка первого замминистра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединовой. Миллиарды рублей на реализацию национальных проектов в Крыму. Разрушение недавно отреставрированной Митридатской лестницы. Штормовое предупреждение из-за сильного ветра в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Массированный удар по регионам РФ337 беспилотников уничтожены над Россией в ночь на вторник, сообщили утром в Минобороны РФ. В частности, дроны рухнули на жилые дома в Калужской области, в Липецкой области при падении БПЛА на трассу М-4 ранен человек и повреждены 4 авто. Также отражена массированная атака более 90 вражеских беспилотников на Москву и область. Трое мирных жителей погибли, пострадали 18 человек, в том числе трое маленьких детей. БПЛА несли заряды с поражающими элементами. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Россию. Возбуждено уголовное дело о теракте.Украинские войска нанесли массированный удар по Москве, Подмосковью и другим регионам России для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий. Такое заявление сделали в Минобороны. Генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву и другие регионы России, выразив надежду на скорое завершение конфликта.Переговоры США и Украины в Саудовской АравииВо вторник в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и Украины, по итогам которых представители делегаций сделали ряд заявлений по теме урегулирования украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп принял решение отменить приостановку на оказание Украине помощи в сфере безопасности. В совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном офисом главы киевского режима Владимира Зеленского, сказано, что Украина согласилась принять предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня. Зеленский заявил, что Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, если на это согласится Россия, и со своей стороны предлагает произвести обмен пленными "для установления доверия ко всей ситуации".Успехи армии РоссииРоссийские военные освободили населенный пункт Горького в Донбассе. Потери вооруженных сил Украины в зоне СВО за сутки составили более 1200 боевиков и около 100 единиц техники, в том числе шесть танков. В Курской области освобождены 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный, 270 боевиков уничтожены и 12 сдались в плен.Атака ВСУ на нефтепровод "Дружба"Поставки нефти из России в Венгрию были приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба", заявил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что Венгрия считает неприемлемыми атаки на критическую для энергобезопасности инфраструктуру.ЧП в нижегородской школеВ Нижнем Новгороде школьник напал на учеников с ножом – ранены два восьмиклассника. ЧП произошло в школе №117. В настоящее время подросток задержан. Инцидент случился в результате конфликта между учениками. Пострадавшие подростки госпитализированы, угрозы жизни и здоровью детей нет. Следователем СК России возбуждено уголовное дело.Отставка замминистра в КрымуПервый заместитель министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова отправлена в отставку. Соответствующее распоряжение председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка опубликовано на портале правительства. Уточняется, что решение принято по представлению главы минсельхоза Крыма Дениса Кратюка.Нацпроекты в КрымуКрым занимает первое место в Южном федеральном округе и входит в десятку лучших регионов России по освоению средств национальных проектов в 2024 году. Объем финансового обеспечения реализации национальных проектов в Крыму в этом году составит порядка 18,5 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщила начальник главного управления по реализации нацпроектов аппарата Совета министров республики Дарья Попова.Разрушение Митридатской лестницыМитридатскую лестницу в Керчи ждет новый ремонт, в ходе обследования достопримечательности выявили дефекты, сообщил 11 марта глава администрации Керчи Олег Каторгин. В течение двух недель будет составлен дефектный акт, сформулированы предложения по восстановлению лестницы и ее дальнейшему содержанию. Реставрационные работы на объекте были завершены в 2020 году, итоге сметная стоимость проекта превысила 1,1 млрд рублей.Штормовое предупреждение в КрымуВ Крыму усилился ветер, на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение, предупредили во вторник в крымском главке МЧС России. В частности, в течение суток 12 марта в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 17-22. Есть риски возникновения чрезвычайных ситуаций – аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250311/uvelichilos-chislo-pogibshikh-pri-udare-vsu-po-tts-v-kurskoy-oblasti-1144841335.html
https://crimea.ria.ru/20250311/tretya-mirovaya-po-oshibke-naskolko-veroyaten-vsemirnyy-konflikt-1144836088.html
https://crimea.ria.ru/20250311/v-krymu-startovali-neskolko-programm-dlya-uchastnikov-svo-i-ikh-semey-1144834376.html
https://crimea.ria.ru/20250311/stoletniy-front-krymskogo-veterana-aleksandra-ryzhenko-1144842110.html
https://crimea.ria.ru/20250311/troikh-krymchan-budut-sudit-za-organizatsiyu-podpolnykh-igrovykh-zalov-1144838940.html
https://crimea.ria.ru/20250311/pylevaya-burya-nakryla-poselok-v-krymu-1144832679.html
https://crimea.ria.ru/20250311/v-krymu-na-den-perekroyut-vezd-i-vyezd-v-odnom-iz-sel-1144818224.html
https://crimea.ria.ru/20250311/sezon-protekaet-netipichno-ekspert-o-zabolevaemosti-orvi-v-krymu-1144818021.html
https://crimea.ria.ru/20250311/kak-v-krymu-idet-remont-beregoukrepitelnykh-sooruzheniy-posle-shtorma-veka-1144812315.html
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144826091_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_517094a18c3bde7f53c08ee75bfa805d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, новости крыма, крым, россия
Массовая атака на регионы РФ и переговоры США и Украины – главное за день

Массированная атака на регионы РФ и переговоры США и Украины – главное за день

23:02 11.03.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников на Москву, Подмосковье и другие регионы России. В Саудовской Аравии прошли переговоры американской и украинской делегаций. Приостановка поставок нефти из РФ в Венгрию из-за атаки украинского дрона на станцию "Дружба". Освобождение двенадцати населенных пунктов в Курской области и одного в Донбассе. Нападение школьника на сверстников в Нижнем Новгороде. Отставка первого замминистра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединовой. Миллиарды рублей на реализацию национальных проектов в Крыму. Разрушение недавно отреставрированной Митридатской лестницы. Штормовое предупреждение из-за сильного ветра в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Массированный удар по регионам РФ

337 беспилотников уничтожены над Россией в ночь на вторник, сообщили утром в Минобороны РФ. В частности, дроны рухнули на жилые дома в Калужской области, в Липецкой области при падении БПЛА на трассу М-4 ранен человек и повреждены 4 авто. Также отражена массированная атака более 90 вражеских беспилотников на Москву и область. Трое мирных жителей погибли, пострадали 18 человек, в том числе трое маленьких детей. БПЛА несли заряды с поражающими элементами. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Россию. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Украинские войска нанесли массированный удар по Москве, Подмосковью и другим регионам России для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий. Такое заявление сделали в Минобороны. Генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву и другие регионы России, выразив надежду на скорое завершение конфликта.
Капельница - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
18:15
Увеличилось число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области

Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

Во вторник в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и Украины, по итогам которых представители делегаций сделали ряд заявлений по теме урегулирования украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп принял решение отменить приостановку на оказание Украине помощи в сфере безопасности. В совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном офисом главы киевского режима Владимира Зеленского, сказано, что Украина согласилась принять предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня. Зеленский заявил, что Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, если на это согласится Россия, и со своей стороны предлагает произвести обмен пленными "для установления доверия ко всей ситуации".
Тренировки стратегических сил сдерживания РФ
22:47
Третья мировая "по ошибке": насколько вероятен всемирный конфликт

Успехи армии России

Российские военные освободили населенный пункт Горького в Донбассе. Потери вооруженных сил Украины в зоне СВО за сутки составили более 1200 боевиков и около 100 единиц техники, в том числе шесть танков. В Курской области освобождены 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный, 270 боевиков уничтожены и 12 сдались в плен.
В Крыму презентовали календарь Время героев с портретами ветеранов боевых действий - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
17:17
В Крыму стартовали несколько программ для участников СВО и их семей

Атака ВСУ на нефтепровод "Дружба"

Поставки нефти из России в Венгрию были приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба", заявил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что Венгрия считает неприемлемыми атаки на критическую для энергобезопасности инфраструктуру.
Александр Рыженко - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
19:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
Столетний фронт крымского ветерана Александра Рыженко

ЧП в нижегородской школе

В Нижнем Новгороде школьник напал на учеников с ножом – ранены два восьмиклассника. ЧП произошло в школе №117. В настоящее время подросток задержан. Инцидент случился в результате конфликта между учениками. Пострадавшие подростки госпитализированы, угрозы жизни и здоровью детей нет. Следователем СК России возбуждено уголовное дело.
Зал для игры в рулетку - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
18:07
Троих крымчан будут судить за организацию подпольных игровых залов

Отставка замминистра в Крыму

Первый заместитель министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова отправлена в отставку. Соответствующее распоряжение председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка опубликовано на портале правительства. Уточняется, что решение принято по представлению главы минсельхоза Крыма Дениса Кратюка.
Пыльная буря в Первомайском районе Крыма
15:49
Пылевая буря накрыла поселок в Крыму

Нацпроекты в Крыму

Крым занимает первое место в Южном федеральном округе и входит в десятку лучших регионов России по освоению средств национальных проектов в 2024 году. Объем финансового обеспечения реализации национальных проектов в Крыму в этом году составит порядка 18,5 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщила начальник главного управления по реализации нацпроектов аппарата Совета министров республики Дарья Попова.
Совместные учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым, Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
09:43
В Крыму на день перекроют въезд и выезд в одном из сел

Разрушение Митридатской лестницы

Митридатскую лестницу в Керчи ждет новый ремонт, в ходе обследования достопримечательности выявили дефекты, сообщил 11 марта глава администрации Керчи Олег Каторгин. В течение двух недель будет составлен дефектный акт, сформулированы предложения по восстановлению лестницы и ее дальнейшему содержанию. Реставрационные работы на объекте были завершены в 2020 году, итоге сметная стоимость проекта превысила 1,1 млрд рублей.
Ртутный градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
09:33Радио "Спутник в Крыму"
Сезон протекает нетипично: эксперт о заболеваемости ОРВИ в Крыму

Штормовое предупреждение в Крыму

В Крыму усилился ветер, на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение, предупредили во вторник в крымском главке МЧС России. В частности, в течение суток 12 марта в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 17-22. Есть риски возникновения чрезвычайных ситуаций – аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения.
В Алуште для ускорения ремонта берегоукрепительных сооружений увеличат количество рабочих и техники
08:56Радио "Спутник в Крыму"
Как в Крыму идет ремонт берегоукрепительных сооружений после шторма века
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньНовостиНовости КрымаКрымРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:02Массовая атака на регионы РФ и переговоры США и Украины – главное за день
22:47Третья мировая "по ошибке": насколько вероятен всемирный конфликт
22:32Перемирие на 30 дней – Зеленский назвал условия Украины
22:21Главное по итогам переговоров США и Украины
22:12В Крыму "Калина" врезалась в троллейбус: водитель легковушки погиб
22:04Капремонт в школе искусств Симферополя – когда закончат
21:46В Крыму появилось новое оборудование для проверки состояния костей
21:34Трамп решил возобновить военную и разведывательную помощь Киеву
21:31Украина готова к немедленному 30-дневному режиму прекращения огня
21:04Переговоры США и Украины: Госдеп пообещал фантастические новости
20:54В нескольких районах Симферополя ограничат подачу воды почти на два дня
20:33Древние моллюски и ежи: в Крыму нашли окаменелости возрастом 127 млн лет
20:11Открыта продажа льготных билетов на поезда в Крым для детей
19:45Столетний фронт крымского ветерана Александра Рыженко
19:31Истинные патриоты России: Севастополь простился с героями спецоперации
19:10Крымский мост после открытия движения: сколько машин в очереди
18:5212 трансформаторных подстанций обесточены в Симферополе
18:37Крымский мост открыт
18:34Рейд в Севастополе открыт
18:15Увеличилось число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области
Лента новостейМолния