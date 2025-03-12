https://crimea.ria.ru/20250312/v-repertuare-teatra-tabakova-poyavilsya-spektakl-ob-uchastnike-svo-iz-kryma-1144841197.html

В репертуаре театра Табакова появился спектакль об участнике СВО из Крыма

В репертуаре театра Табакова появился спектакль об участнике СВО из Крыма - РИА Новости Крым, 12.03.2025

В репертуаре театра Табакова появился спектакль об участнике СВО из Крыма

История добровольца из Крыма, которая вдохновила режиссера Московского театра Олега Табакова, нашла в сердцах зрителей настолько сильный отклик, что спектакль о РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T08:16

2025-03-12T08:16

2025-03-12T07:07

культура

эксклюзивы риа новости крым

москва

крым

герои сво

театр

московский театр олега табакова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144846246_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d7ab644c4a66d094ccec6b5a60a0cfe9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. История добровольца из Крыма, которая вдохновила режиссера Московского театра Олега Табакова, нашла в сердцах зрителей настолько сильный отклик, что спектакль о крымчанине включили в постоянный репертуар театра. Об этом РИА Новости Крым рассказал главный герой документальной драмы "Позывной "Тишина" Артем Василюк.Ветеран СВО, лейтенант запаса Артем Василюк воевал на Запорожском направлении с 2022 года. В одном из боев он подбил вражеский танк и получил тяжелое увечье. Во время лечения в главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко он не только познакомился с будущей женой Екатериной – волонтером от фонда "Своих не бросаем", но сумел вдохновить историей своего подвига двух режиссеров: в Томском драмтеатре рассказали его историю в постановке "Братское сердце", а в Московском театре Олега Табакова поставили документальную драму "Позывной "Тишина".После премьеры художественный руководитель театра Владимир Машков подошел к герою спецоперации и сказал: "Ты наш, а мы твои. Мы друзья", вспомнил герой.Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал, что в конце 2024 года Артем Василюк стал победителем Всероссийского "Кубка Защитников Отечества" по настольному теннису. Сегодня Артем активно участвует в мероприятиях фонда "Защитники Отечества".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фильмы об СВО произвели революцию в документальном кино в России"Мы все победим": поэт из Крыма стала призером всероссийского конкурсаНа Украине Владимира Машкова заочно приговорили к 10 годам тюрьмы

https://crimea.ria.ru/20250311/stoletniy-front-krymskogo-veterana-aleksandra-ryzhenko-1144842110.html

москва

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, москва, крым, герои сво, театр, московский театр олега табакова