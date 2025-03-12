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В репертуаре театра Табакова появился спектакль об участнике СВО из Крыма - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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В репертуаре театра Табакова появился спектакль об участнике СВО из Крыма
В репертуаре театра Табакова появился спектакль об участнике СВО из Крыма - РИА Новости Крым, 12.03.2025
В репертуаре театра Табакова появился спектакль об участнике СВО из Крыма
История добровольца из Крыма, которая вдохновила режиссера Московского театра Олега Табакова, нашла в сердцах зрителей настолько сильный отклик, что спектакль о РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T08:16
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культура
эксклюзивы риа новости крым
москва
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герои сво
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московский театр олега табакова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. История добровольца из Крыма, которая вдохновила режиссера Московского театра Олега Табакова, нашла в сердцах зрителей настолько сильный отклик, что спектакль о крымчанине включили в постоянный репертуар театра. Об этом РИА Новости Крым рассказал главный герой документальной драмы "Позывной "Тишина" Артем Василюк.Ветеран СВО, лейтенант запаса Артем Василюк воевал на Запорожском направлении с 2022 года. В одном из боев он подбил вражеский танк и получил тяжелое увечье. Во время лечения в главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко он не только познакомился с будущей женой Екатериной – волонтером от фонда "Своих не бросаем", но сумел вдохновить историей своего подвига двух режиссеров: в Томском драмтеатре рассказали его историю в постановке "Братское сердце", а в Московском театре Олега Табакова поставили документальную драму "Позывной "Тишина".После премьеры художественный руководитель театра Владимир Машков подошел к герою спецоперации и сказал: "Ты наш, а мы твои. Мы друзья", вспомнил герой.Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал, что в конце 2024 года Артем Василюк стал победителем Всероссийского "Кубка Защитников Отечества" по настольному теннису. Сегодня Артем активно участвует в мероприятиях фонда "Защитники Отечества".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фильмы об СВО произвели революцию в документальном кино в России"Мы все победим": поэт из Крыма стала призером всероссийского конкурсаНа Украине Владимира Машкова заочно приговорили к 10 годам тюрьмы
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культура, москва, крым, герои сво, театр, московский театр олега табакова
В репертуаре театра Табакова появился спектакль об участнике СВО из Крыма

Спектакль о участнике СВО из Крыма Артеме Василюке включили в репертуар театра Табакова

08:16 12.03.2025
 
© Московский театр Олега ТабаковаСпектакль о участнике СВО из Крыма Артеме Василюке
Спектакль о участнике СВО из Крыма Артеме Василюке
© Московский театр Олега Табакова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. История добровольца из Крыма, которая вдохновила режиссера Московского театра Олега Табакова, нашла в сердцах зрителей настолько сильный отклик, что спектакль о крымчанине включили в постоянный репертуар театра. Об этом РИА Новости Крым рассказал главный герой документальной драмы "Позывной "Тишина" Артем Василюк.
Ветеран СВО, лейтенант запаса Артем Василюк воевал на Запорожском направлении с 2022 года. В одном из боев он подбил вражеский танк и получил тяжелое увечье. Во время лечения в главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко он не только познакомился с будущей женой Екатериной – волонтером от фонда "Своих не бросаем", но сумел вдохновить историей своего подвига двух режиссеров: в Томском драмтеатре рассказали его историю в постановке "Братское сердце", а в Московском театре Олега Табакова поставили документальную драму "Позывной "Тишина".

"Премьера в Москве состоялась 22 февраля. И сейчас спектакль еще идет, он находит в сердцах зрителей сильный отклик. Спектакль теперь внесли в репертуар театра. Теперь он там будет идти постоянно", – рассказал Василюк корреспонденту РИА Новости Крым.

© Московский театр Олега ТабаковаСпектакль о участнике СВО из Крыма Артеме Василюке
Спектакль о участнике СВО из Крыма Артеме Василюке
1 из 4
Спектакль о участнике СВО из Крыма Артеме Василюке
© Московский театр Олега Табакова
© Московский театр Олега ТабаковаСпектакль о участнике СВО из Крыма Артеме Василюке
Спектакль о участнике СВО из Крыма Артеме Василюке
2 из 4
Спектакль о участнике СВО из Крыма Артеме Василюке
© Московский театр Олега Табакова
© Московский театр Олега ТабаковаСпектакль о участнике СВО из Крыма Артеме Василюке
Спектакль о участнике СВО из Крыма Артеме Василюке
3 из 4
Спектакль о участнике СВО из Крыма Артеме Василюке
© Московский театр Олега Табакова
© Московский театр Олега ТабаковаСпектакль о участнике СВО из Крыма Артеме Василюке
Спектакль о участнике СВО из Крыма Артеме Василюке
4 из 4
Спектакль о участнике СВО из Крыма Артеме Василюке
© Московский театр Олега Табакова
1 из 4
Спектакль о участнике СВО из Крыма Артеме Василюке
© Московский театр Олега Табакова
2 из 4
Спектакль о участнике СВО из Крыма Артеме Василюке
© Московский театр Олега Табакова
3 из 4
Спектакль о участнике СВО из Крыма Артеме Василюке
© Московский театр Олега Табакова
4 из 4
Спектакль о участнике СВО из Крыма Артеме Василюке
© Московский театр Олега Табакова
После премьеры художественный руководитель театра Владимир Машков подошел к герою спецоперации и сказал: "Ты наш, а мы твои. Мы друзья", вспомнил герой.
Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал, что в конце 2024 года Артем Василюк стал победителем Всероссийского "Кубка Защитников Отечества" по настольному теннису. Сегодня Артем активно участвует в мероприятиях фонда "Защитники Отечества".
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