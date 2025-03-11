https://crimea.ria.ru/20250311/v-krymu-kalina-vrezalas-v-trolleybus-voditel-legkovushki-pogib-1144849194.html

В Крыму "Калина" врезалась в троллейбус: водитель легковушки погиб

В Крыму "Калина" врезалась в троллейбус: водитель легковушки погиб - РИА Новости Крым, 11.03.2025

В Крыму "Калина" врезалась в троллейбус: водитель легковушки погиб

В Крыму при столкновении автомобиля с троллейбусом погиб водитель легковушки. Об этом сообщает ГАИ Крыма. РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T22:12

2025-03-11T22:12

2025-03-11T22:15

происшествия

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симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Крыму при столкновении автомобиля с троллейбусом погиб водитель легковушки. Об этом сообщает ГАИ Крыма.По предварительной информации ведомства, вечером во вторник на 120 км автодороги "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта" 40-летний водитель автомобиля "Лада Калина", двигаясь со стороны Симферополя в направлении Джанкоя сместился вправо, где столкнулся с троллейбусом, который выезжал с остановки общественного транспорта.Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Симферопольском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферопольский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новости крыма, симферопольский район, прокуратура республики крым, госавтоинспекция крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе