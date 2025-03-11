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В Крыму "Калина" врезалась в троллейбус: водитель легковушки погиб - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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В Крыму "Калина" врезалась в троллейбус: водитель легковушки погиб
В Крыму "Калина" врезалась в троллейбус: водитель легковушки погиб - РИА Новости Крым, 11.03.2025
В Крыму "Калина" врезалась в троллейбус: водитель легковушки погиб
В Крыму при столкновении автомобиля с троллейбусом погиб водитель легковушки. Об этом сообщает ГАИ Крыма. РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T22:12
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Крыму при столкновении автомобиля с троллейбусом погиб водитель легковушки. Об этом сообщает ГАИ Крыма.По предварительной информации ведомства, вечером во вторник на 120 км автодороги "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта" 40-летний водитель автомобиля "Лада Калина", двигаясь со стороны Симферополя в направлении Джанкоя сместился вправо, где столкнулся с троллейбусом, который выезжал с остановки общественного транспорта.Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Симферопольском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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происшествия, новости крыма, симферопольский район, прокуратура республики крым, госавтоинспекция крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе
В Крыму "Калина" врезалась в троллейбус: водитель легковушки погиб

В Крыму в смертельном столкновении легковушки с троллейбусом погиб водитель

22:12 11.03.2025 (обновлено: 22:15 11.03.2025)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП в Симферопольском районе Крыма
ДТП в Симферопольском районе Крыма
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар РИА Новости Крым. В Крыму при столкновении автомобиля с троллейбусом погиб водитель легковушки. Об этом сообщает ГАИ Крыма.
По предварительной информации ведомства, вечером во вторник на 120 км автодороги "Граница с Херсонской областью Симферополь Алушта Ялта" 40-летний водитель автомобиля "Лада Калина", двигаясь со стороны Симферополя в направлении Джанкоя сместился вправо, где столкнулся с троллейбусом, который выезжал с остановки общественного транспорта.
"В результате происшествия водитель автомобиля "Лада Калина" смертельно травмирован. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются", – сказано в сообщении ГАИ.
Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Симферопольском районе.
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ПроисшествияНовости КрымаСимферопольский районПрокуратура Республики КрымГосавтоинспекция КрымаСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и Севастополе
 
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