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Капремонт в школе искусств Симферополя – когда закончат

Капремонт в школе искусств Симферополя – когда закончат - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Капремонт в школе искусств Симферополя – когда закончат

В Симферополе капитально ремонтируют здание детской школы искусств на проспекте Кирова. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T22:04

2025-03-11T22:04

2025-03-11T22:04

симферополь

новости крыма

городская среда

благоустройство

культура

искусство

нацпроект "семья"

михаил афанасьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе капитально ремонтируют здание детской школы искусств на проспекте Кирова. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.Подрядчик уже закончил демонтаж облицовки стен. Также строители убрали напольное покрытие и старые коммуникации. Работы, по словам Афанасьева, идут по графику. На объекте трудятся больше 10 специалистов.Сделать капремонт планируют до 1 августа. После – в обновленных помещениях будут проводиться музыкальные занятия.Около 150 наших юных симферопольцев будут заниматься творчеством в комфортных и современных условиях, добавил глава администрации.Ранее сообщали, что строительство нового детского сада на 260 мест на улице Вакуленчука в Севастополе планируют завершить в 2025 году. В новом дошкольном учреждении на 260 мест смогут заниматься двенадцать групп, для каждой из которых здесь предусмотрены раздевалки, игровые и учебные комнаты, а также спальни, столовые, буфеты и туалеты, отметил глава города.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В детских лагерях отремонтируют спортзалы и кабинеты для кружковВ 2025 году в Крыму капитально отремонтируют 16 школВ детских лагерях Крыма построили шесть новых корпусов на 300 мест

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, новости крыма, городская среда, благоустройство, культура, искусство , нацпроект "семья", михаил афанасьев