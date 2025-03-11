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Капремонт в школе искусств Симферополя – когда закончат - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Капремонт в школе искусств Симферополя – когда закончат
Капремонт в школе искусств Симферополя – когда закончат - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Капремонт в школе искусств Симферополя – когда закончат
В Симферополе капитально ремонтируют здание детской школы искусств на проспекте Кирова. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T22:04
2025-03-11T22:04
симферополь
новости крыма
городская среда
благоустройство
культура
искусство
нацпроект "семья"
михаил афанасьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе капитально ремонтируют здание детской школы искусств на проспекте Кирова. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.Подрядчик уже закончил демонтаж облицовки стен. Также строители убрали напольное покрытие и старые коммуникации. Работы, по словам Афанасьева, идут по графику. На объекте трудятся больше 10 специалистов.Сделать капремонт планируют до 1 августа. После – в обновленных помещениях будут проводиться музыкальные занятия.Около 150 наших юных симферопольцев будут заниматься творчеством в комфортных и современных условиях, добавил глава администрации.Ранее сообщали, что строительство нового детского сада на 260 мест на улице Вакуленчука в Севастополе планируют завершить в 2025 году. В новом дошкольном учреждении на 260 мест смогут заниматься двенадцать групп, для каждой из которых здесь предусмотрены раздевалки, игровые и учебные комнаты, а также спальни, столовые, буфеты и туалеты, отметил глава города.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В детских лагерях отремонтируют спортзалы и кабинеты для кружковВ 2025 году в Крыму капитально отремонтируют 16 школВ детских лагерях Крыма построили шесть новых корпусов на 300 мест
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РИА Новости Крым
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симферополь, новости крыма, городская среда, благоустройство, культура, искусство , нацпроект "семья", михаил афанасьев
Капремонт в школе искусств Симферополя – когда закончат

В Симферополе капитально ремонтируют детскую школу искусств

22:04 11.03.2025
 
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Симферополе капитально ремонтируют детскую школу искусств
В Симферополе капитально ремонтируют детскую школу искусств
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе капитально ремонтируют здание детской школы искусств на проспекте Кирова. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.
"Ремонт осуществляется в рамках регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" в составе нацпроекта "Семья", – уточнил мэр.
Подрядчик уже закончил демонтаж облицовки стен. Также строители убрали напольное покрытие и старые коммуникации. Работы, по словам Афанасьева, идут по графику. На объекте трудятся больше 10 специалистов.
Сделать капремонт планируют до 1 августа. После – в обновленных помещениях будут проводиться музыкальные занятия.
Около 150 наших юных симферопольцев будут заниматься творчеством в комфортных и современных условиях, добавил глава администрации.
Ранее сообщали, что строительство нового детского сада на 260 мест на улице Вакуленчука в Севастополе планируют завершить в 2025 году. В новом дошкольном учреждении на 260 мест смогут заниматься двенадцать групп, для каждой из которых здесь предусмотрены раздевалки, игровые и учебные комнаты, а также спальни, столовые, буфеты и туалеты, отметил глава города.
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СимферопольНовости КрымаГородская средаБлагоустройствоКультураИскусствоНацпроект "Семья"Михаил Афанасьев
 
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