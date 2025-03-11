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Главное по итогам переговоров США и Украины - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Главное по итогам переговоров США и Украины
Главное по итогам переговоров США и Украины - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Главное по итогам переговоров США и Украины
Во вторник в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись девятичасовые переговоры делегаций США и Украины, по итогам которых представители делегаций сделали... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T22:21
2025-03-11T22:30
новости
сша
политика
переговоры
в мире
саудовская аравия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Во вторник в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись девятичасовые переговоры делегаций США и Украины, по итогам которых представители делегаций сделали ряд заявлений по теме урегулирования украинского конфликта. Главные заявления – в материале РИА Новости Крым.Также Уолтц заявил, что Киев продемонстрировал готовность к миру, делегация Украины на переговорах представила шаги и предложения по завершению конфликта и поддержала предложения США о прекращении огня и немедленном переходе к началу переговоров. Он подчеркнул, что в ближайшие дни переговорит с представителем России.Госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что Трамп хочет прекращения огня, Украина готова на это, США ждут ответа России.Также Рубио заявил, что Штаты дали понять Киеву, что сделка по полезным ископаемым сохраняет значение, но главное – добиться мира на Украине. Вопросы обмена пленными и гуманитарная ситуация должны стать частью переговоров о прекращении украинского конфликта, сказал он.В совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном офисом главы киевского режима Владимира Зеленского, сказано, что Украина согласилась принять предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня.В переговорах в Саудовской Аравии 11 марта участие со стороны США приняли госсекретарь Марко Рубио и советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской стороны – министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будут обсуждать делегации США и Украины в Саудовской АравииТрамп обсудил со Стармером передачу разведданных КиевуТрамп опроверг слухи об остановке сделки с Украиной по ресурсам
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новости, сша, политика, переговоры, в мире, саудовская аравия, украина
Главное по итогам переговоров США и Украины

Совместное заявление США и Украины – главное по итогам встречи

22:21 11.03.2025 (обновлено: 22:30 11.03.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Во вторник в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись девятичасовые переговоры делегаций США и Украины, по итогам которых представители делегаций сделали ряд заявлений по теме урегулирования украинского конфликта. Главные заявления – в материале РИА Новости Крым.

"Президент принял решение отменить приостановку на оказание Украине помощи в сфере безопасности, решение вступает в силу немедленно", – такое заявление сделал представитель американской делегации, советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц.

Также Уолтц заявил, что Киев продемонстрировал готовность к миру, делегация Украины на переговорах представила шаги и предложения по завершению конфликта и поддержала предложения США о прекращении огня и немедленном переходе к началу переговоров. Он подчеркнул, что в ближайшие дни переговорит с представителем России.
Госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что Трамп хочет прекращения огня, Украина готова на это, США ждут ответа России.
"Мы надеемся, что русские ответят "да" как можно скорее, и тогда мы сможем перейти ко второй фазе, которая представляет собой настоящие переговоры, а не бесконечные диалоги… Настоящие переговоры, которые положат конец этому конфликту таким образом, который будет приемлемым для обеих сторон, устойчивым и который обеспечит стабильность и безопасность Украины в долгосрочной перспективе", – сообщил Рубио журналистам на брифинге.
Также Рубио заявил, что Штаты дали понять Киеву, что сделка по полезным ископаемым сохраняет значение, но главное – добиться мира на Украине. Вопросы обмена пленными и гуманитарная ситуация должны стать частью переговоров о прекращении украинского конфликта, сказал он.
В совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном офисом главы киевского режима Владимира Зеленского, сказано, что Украина согласилась принять предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня.
В переговорах в Саудовской Аравии 11 марта участие со стороны США приняли госсекретарь Марко Рубио и советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской стороны – министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
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