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Трамп решил возобновить военную и разведывательную помощь Киеву - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Трамп решил возобновить военную и разведывательную помощь Киеву
Трамп решил возобновить военную и разведывательную помощь Киеву - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Трамп решил возобновить военную и разведывательную помощь Киеву
США немедленно возобновляют военную и разведывательную помощь Киеву. Об этом завил советник американского президента Дональда Трампа по национальной... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T21:34
2025-03-11T21:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. США немедленно возобновляют военную и разведывательную помощь Киеву. Об этом завил советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц по итогам переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.Как сообщалось, Украина в ходе переговоров в Судовской Аравии согласилась принять предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня.Мир могут ожидать "фантастические новости" итогам встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, ход которые Вашингтон оценивает оптимистично, заявляла ранее во вторник официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.Переговоры проходили в городе Джидда в Саудовской Аравии и продолжались около 9 часов. С американской стороны в них участвуют госсекретарь Марко Рубио и, с украинской – министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил о намерении Киева обсудить в рамках этой встречи сделку по полезным ископаемым, военную помощь и формат диалога с Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский заявил о готовности к переговорам – ТрампУкраина не вернется к границам 2014 года – Белый домТрамп анонсировал "историческое решение"
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новости, сша, новости, политика, переговоры, саудовская аравия, украина
Трамп решил возобновить военную и разведывательную помощь Киеву

США немедленно возобновляют военную и разведывательную помощь Киеву

21:34 11.03.2025 (обновлено: 21:40 11.03.2025)
 
© AP Photo Sgt. 1st Class Andrew DicksonПогрузка армейской тактической ракетной системы (ATACMS) на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS)
Погрузка армейской тактической ракетной системы (ATACMS) на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo Sgt. 1st Class Andrew Dickson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. США немедленно возобновляют военную и разведывательную помощь Киеву. Об этом завил советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц по итогам переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.
"Президент принял решение отменить приостановку на оказание Украине помощи в сфере безопасности, решение вступает в силу немедленно", – сказал он.
Как сообщалось, Украина в ходе переговоров в Судовской Аравии согласилась принять предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня.
Мир могут ожидать "фантастические новости" итогам встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, ход которые Вашингтон оценивает оптимистично, заявляла ранее во вторник официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.
Переговоры проходили в городе Джидда в Саудовской Аравии и продолжались около 9 часов. С американской стороны в них участвуют госсекретарь Марко Рубио и, с украинской – министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил о намерении Киева обсудить в рамках этой встречи сделку по полезным ископаемым, военную помощь и формат диалога с Россией.
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