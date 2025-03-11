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Трамп решил возобновить военную и разведывательную помощь Киеву

Трамп решил возобновить военную и разведывательную помощь Киеву - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Трамп решил возобновить военную и разведывательную помощь Киеву

США немедленно возобновляют военную и разведывательную помощь Киеву. Об этом завил советник американского президента Дональда Трампа по национальной... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T21:34

2025-03-11T21:34

2025-03-11T21:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. США немедленно возобновляют военную и разведывательную помощь Киеву. Об этом завил советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц по итогам переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.Как сообщалось, Украина в ходе переговоров в Судовской Аравии согласилась принять предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня.Мир могут ожидать "фантастические новости" итогам встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, ход которые Вашингтон оценивает оптимистично, заявляла ранее во вторник официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.Переговоры проходили в городе Джидда в Саудовской Аравии и продолжались около 9 часов. С американской стороны в них участвуют госсекретарь Марко Рубио и, с украинской – министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил о намерении Киева обсудить в рамках этой встречи сделку по полезным ископаемым, военную помощь и формат диалога с Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский заявил о готовности к переговорам – ТрампУкраина не вернется к границам 2014 года – Белый домТрамп анонсировал "историческое решение"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сша, новости, политика, переговоры, саудовская аравия, украина