Трамп решил возобновить военную и разведывательную помощь Киеву
США немедленно возобновляют военную и разведывательную помощь Киеву
21:34 11.03.2025 (обновлено: 21:40 11.03.2025)
© AP Photo Sgt. 1st Class Andrew DicksonПогрузка армейской тактической ракетной системы (ATACMS) на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS)
© AP Photo Sgt. 1st Class Andrew Dickson
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. США немедленно возобновляют военную и разведывательную помощь Киеву. Об этом завил советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц по итогам переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.
"Президент принял решение отменить приостановку на оказание Украине помощи в сфере безопасности, решение вступает в силу немедленно", – сказал он.
Как сообщалось, Украина в ходе переговоров в Судовской Аравии согласилась принять предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня.
Мир могут ожидать "фантастические новости" итогам встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, ход которые Вашингтон оценивает оптимистично, заявляла ранее во вторник официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.
Переговоры проходили в городе Джидда в Саудовской Аравии и продолжались около 9 часов. С американской стороны в них участвуют госсекретарь Марко Рубио и, с украинской – министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил о намерении Киева обсудить в рамках этой встречи сделку по полезным ископаемым, военную помощь и формат диалога с Россией.
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