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Украина готова к введению 30-дневного режима прекращения огня
Украина готова к введению 30-дневного режима прекращения огня - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Украина готова к введению 30-дневного режима прекращения огня
Украина готова принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T21:31
2025-03-11T21:31
2025-03-11T21:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Украина готова принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном киевскими властями по результатам переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, сша, переговоры, политика, в мире, саудовская аравия, украина
Материал дополняется
Украина готова к введению 30-дневного режима прекращения огня
Украина готова к немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня
21:31 11.03.2025 (обновлено: 21:36 11.03.2025)