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Украина готова к введению 30-дневного режима прекращения огня

Украина готова к введению 30-дневного режима прекращения огня - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Украина готова к введению 30-дневного режима прекращения огня

Украина готова принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T21:31

2025-03-11T21:31

2025-03-11T21:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Украина готова принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном киевскими властями по результатам переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сша, переговоры, политика, в мире, саудовская аравия, украина