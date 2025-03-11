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Украина готова к введению 30-дневного режима прекращения огня - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Украина готова к введению 30-дневного режима прекращения огня
Украина готова к введению 30-дневного режима прекращения огня - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Украина готова к введению 30-дневного режима прекращения огня
Украина готова принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T21:31
2025-03-11T21:36
новости
сша
переговоры
политика
в мире
саудовская аравия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Украина готова принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном киевскими властями по результатам переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости, сша, переговоры, политика, в мире, саудовская аравия, украина
Материал дополняется
Украина готова к введению 30-дневного режима прекращения огня

Украина готова к немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня

21:31 11.03.2025 (обновлено: 21:36 11.03.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБлок-посты Вооруженных сил Украины в Донецкой области
Блок-посты Вооруженных сил Украины в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Украина готова принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном киевскими властями по результатам переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.
 
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