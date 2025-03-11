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Третья мировая "по ошибке": насколько вероятен всемирный конфликт - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Третья мировая "по ошибке": насколько вероятен всемирный конфликт
Третья мировая "по ошибке": насколько вероятен всемирный конфликт - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Третья мировая "по ошибке": насколько вероятен всемирный конфликт
Вероятность начала третьей мировой войны из-за ошибочного прочтения замыслов другой стороны достаточно высока. Такое мнение высказал первый зампредседателя... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T22:47
2025-03-11T22:47
мировая война
мнения
ядерное оружие
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Вероятность начала третьей мировой войны из-за ошибочного прочтения замыслов другой стороны достаточно высока. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По мнению сенатора, европейский обыватель в целом пока не боится третьей мировой войны, но "все-таки появились люди, которые стали думать об этом", в том числе причастные к центрам принятия гражданских, политических, военных, экономических решений в Европе.Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта сделал ряд резких и дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы. В частности, он заявил, что решил инициировать "стратегические дебаты об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" Франции и всех ее европейских союзников". Также он выступил против перемирия на Украине и заявил, что мир "не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины".Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что Макрон возомнил себя Наполеоном Бонапартом и "властелином вселенной", и от него исходит "реальная опасность третьей мировой войны".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шабаш в Европе: почему бюрократия ЕС рискнула бросить вызов ТрампуВ Кремле сделали заявление по ядерным арсеналам ЕвропыБлизнец Зеленского: в Крыму оценили курс Макрона
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РИА Новости Крым
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96
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мировая война, мнения, ядерное оружие, политика, в мире
Третья мировая "по ошибке": насколько вероятен всемирный конфликт

Вероятность начала третьей мировой войны из-за ошибки достаточно высока – мнение

22:47 11.03.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Вероятность начала третьей мировой войны из-за ошибочного прочтения замыслов другой стороны достаточно высока. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
По мнению сенатора, европейский обыватель в целом пока не боится третьей мировой войны, но "все-таки появились люди, которые стали думать об этом", в том числе причастные к центрам принятия гражданских, политических, военных, экономических решений в Европе.

"Это не значит, что третья мировая война неизбежна. Но вероятность начала ее, в том числе по ошибке, в результате, я бы так сказал, неправильного прочтения замыслов другой стороны, она достаточно высока", – считает Чижов.

Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта сделал ряд резких и дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы. В частности, он заявил, что решил инициировать "стратегические дебаты об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" Франции и всех ее европейских союзников". Также он выступил против перемирия на Украине и заявил, что мир "не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины".
Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что Макрон возомнил себя Наполеоном Бонапартом и "властелином вселенной", и от него исходит "реальная опасность третьей мировой войны".
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