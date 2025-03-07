https://crimea.ria.ru/20250307/v-kremle-sdelali-zayavlenie-po-yadernym-arsenalam-evropy-1144735507.html

В Кремле сделали заявление по ядерным арсеналам Европы

В Кремле сделали заявление по ядерным арсеналам Европы - РИА Новости Крым, 07.03.2025

В Кремле сделали заявление по ядерным арсеналам Европы

В ходе диалога по разоружению российская сторона не может не учитывать европейские ядерные арсеналы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T13:37

2025-03-07T13:37

2025-03-07T13:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В ходе диалога по разоружению российская сторона не может не учитывать европейские ядерные арсеналы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что они должны быть в зоне внимания в процессе обсуждения Москвой и Вашингтоном вопросов ядерного вооружения.В четверг президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с Россией."Абстрагироваться в ходе этого диалога (о ядерном разоружении с США) от европейских ядерных арсеналов невозможно, мы по-прежнему в этом убеждены", - сказал Песков журналистам, поинтересовавшимся, могут ли ядерные державы Франция и Великобритания стать частью подобных переговоров.По словам представителя Кремля, внимание к европейским ядерным арсеналам выросло из-за резких заявлений французского лидера Эммануэля Макрона.Также он напомнил, что ряд стран в Европе поддержали эту идею Макрона."Европейские ядерные арсеналы не могут не быть в зоне внимания в ходе таких контактов", - резюмировал Песков.Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта сделал ряд резких и дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы. В частности, он заявил, что решил инициировать "стратегические дебаты об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" Франции и всех ее европейских союзников". Также он выступил против перемирия на Украине и заявил, что мир "не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины".Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Кремль считает слова президента Франции о ядерном оружии угрозой в адрес России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Истерика в Европе: Володин оценил "ядерные" заявления МакронаБлизнец Зеленского: в Крыму оценили курс Макрона"Всадник без головы": зачем Европа добивается у Трампа войны с Россией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, ядерное оружие, европа, франция, великобритания, россия, сша, новости