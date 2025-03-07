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В Кремле сделали заявление по ядерным арсеналам Европы
В Кремле сделали заявление по ядерным арсеналам Европы - РИА Новости Крым, 07.03.2025
В Кремле сделали заявление по ядерным арсеналам Европы
В ходе диалога по разоружению российская сторона не может не учитывать европейские ядерные арсеналы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T13:37
2025-03-07T13:37
2025-03-07T13:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В ходе диалога по разоружению российская сторона не может не учитывать европейские ядерные арсеналы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что они должны быть в зоне внимания в процессе обсуждения Москвой и Вашингтоном вопросов ядерного вооружения.В четверг президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с Россией."Абстрагироваться в ходе этого диалога (о ядерном разоружении с США) от европейских ядерных арсеналов невозможно, мы по-прежнему в этом убеждены", - сказал Песков журналистам, поинтересовавшимся, могут ли ядерные державы Франция и Великобритания стать частью подобных переговоров.По словам представителя Кремля, внимание к европейским ядерным арсеналам выросло из-за резких заявлений французского лидера Эммануэля Макрона.Также он напомнил, что ряд стран в Европе поддержали эту идею Макрона."Европейские ядерные арсеналы не могут не быть в зоне внимания в ходе таких контактов", - резюмировал Песков.Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта сделал ряд резких и дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы. В частности, он заявил, что решил инициировать "стратегические дебаты об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" Франции и всех ее европейских союзников". Также он выступил против перемирия на Украине и заявил, что мир "не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины".Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Кремль считает слова президента Франции о ядерном оружии угрозой в адрес России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Истерика в Европе: Володин оценил "ядерные" заявления МакронаБлизнец Зеленского: в Крыму оценили курс Макрона"Всадник без головы": зачем Европа добивается у Трампа войны с Россией
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дмитрий песков, кремль, ядерное оружие, европа, франция, великобритания, россия, сша, новости
В Кремле сделали заявление по ядерным арсеналам Европы
Ядерные арсеналы в Европе нужно учитывать в диалоге по разоружению – Песков
13:37 07.03.2025 (обновлено: 13:39 07.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В ходе диалога по разоружению российская сторона не может не учитывать европейские ядерные арсеналы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что они должны быть в зоне внимания в процессе обсуждения Москвой и Вашингтоном вопросов ядерного вооружения.
В четверг президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с Россией.
"Абстрагироваться в ходе этого диалога (о ядерном разоружении с США) от европейских ядерных арсеналов невозможно, мы по-прежнему в этом убеждены", - сказал Песков журналистам, поинтересовавшимся, могут ли ядерные державы Франция и Великобритания стать частью подобных переговоров.
По словам представителя Кремля, внимание к европейским ядерным арсеналам выросло из-за резких заявлений французского лидера Эммануэля Макрона.
"Актуальность принятия во внимание этих арсеналов сейчас еще выше, чем она была раньше, учитывая совсем недавнее заявление господина Макрона про намерение Франции, собственно, обеспечить свой ядерный зонтик для обеспечения безопасности европейских государств", - сказал Песков.
Также он напомнил, что ряд стран в Европе поддержали эту идею Макрона.
"Европейские ядерные арсеналы не могут не быть в зоне внимания в ходе таких контактов", - резюмировал Песков.
Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта сделал ряд резких и дерзких заявлений
по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы. В частности, он заявил, что решил инициировать "стратегические дебаты об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" Франции и всех ее европейских союзников". Также он выступил против перемирия
на Украине и заявил, что мир "не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины".
Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Кремль считает слова президента Франции о ядерном оружии угрозой в адрес России
.
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