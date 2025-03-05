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Обращение Макрона к нации: главные заявления
Обращение Макрона к нации: главные заявления - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Обращение Макрона к нации: главные заявления
Президент Франции Эммануэль Макрон в среду выступил с обращением к нации, в котором сделал ряд резких и дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T23:06
2025-03-05T23:06
2025-03-05T23:07
эммануэль макрон
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политика
франция
европейский союз (ес)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон в среду выступил с обращением к нации, в котором сделал ряд резких и дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы. Основные заявления французского лидера – в подборке РИА Новости Крым.О применении ядерного оружияМакрон заявил, что решил инициировать "стратегические дебаты об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" Франции и всех ее европейских союзников.При этом он отметил: "что бы ни случилось, решение о его использовании всегда останется за президентом республики.Макрон добавил, что Франция "имеет особый статус в европейской обороне".О РоссииВ своей речи политик назвал Россию "угрозой для Франции и Европы". Французский лидер заявил, что РФ якобы "представляет угрозу для Франции и Европы в воздухе, социальных сетях и киберпространстве".Россия, по словам Макрона, "нарушает наши границы, чтобы убивать противников, манипулирует выборами в Румынии, Молдове, она организует цифровые атаки на наши больницы, чтобы заблокировать их работу".Москве, по его словам, "нельзя доверять".О конфликте на УкраинеПрезидент Франции заявил, что мирное соглашение по Украине "не может быть достигнут любой ценой и под российским диктатом и не может быть капитуляцией Украины".Он не исключил, что для достижения мира на Украине потребуется развертывание европейских войск, но они "не пойдут воевать на линию фронта сегодня, однако будут там, когда мир будет подписан, чтобы гарантировать его полное соблюдение.Макрон также заявил, что на следующей неделе соберет начальников штабов вооруженных сил тех стран, которые "готовы гарантировать будущий мир на Украине".О ЕвропеПо словам президента Франции, независимо от того, в какие сроки будет достигнут мир на Украине, Европа должна обеспечить себе лучшую оборону.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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эммануэль макрон, украина, политика, франция, европейский союз (ес), новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым.
Президент Франции Эммануэль Макрон в среду выступил с обращением к нации, в котором сделал ряд резких и дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы. Основные заявления французского лидера – в подборке РИА Новости Крым
.
О применении ядерного оружия
Макрон заявил, что решил инициировать "стратегические дебаты об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" Франции и всех ее европейских союзников.
При этом он отметил: "что бы ни случилось, решение о его использовании всегда останется за президентом республики.
Макрон добавил, что Франция "имеет особый статус в европейской обороне".
О России
В своей речи политик назвал Россию "угрозой для Франции и Европы". Французский лидер заявил, что РФ якобы "представляет угрозу для Франции и Европы в воздухе, социальных сетях и киберпространстве".
Россия, по словам Макрона, "нарушает наши границы, чтобы убивать противников, манипулирует выборами в Румынии, Молдове, она организует цифровые атаки на наши больницы, чтобы заблокировать их работу".
Москве, по его словам, "нельзя доверять".
О конфликте на Украине
Президент Франции заявил, что мирное соглашение по Украине "не может быть достигнут любой ценой и под российским диктатом и не может быть капитуляцией Украины".
Он не исключил, что для достижения мира на Украине потребуется развертывание европейских войск, но они "не пойдут воевать на линию фронта сегодня, однако будут там, когда мир будет подписан, чтобы гарантировать его полное соблюдение.
Макрон также заявил, что на следующей неделе соберет начальников штабов вооруженных сил тех стран, которые "готовы гарантировать будущий мир на Украине".
О Европе
По словам президента Франции, независимо от того, в какие сроки будет достигнут мир на Украине, Европа должна обеспечить себе лучшую оборону.
"Будущее Европы не должно решаться в Вашингтоне и Москве", - заявил он и добавил, что нужно предпринимать шаги, чтобы гарантировать безопасность Франции, ЕС и Украины.
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