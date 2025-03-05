https://crimea.ria.ru/20250305/makron-vystupil-protiv-peremiriya-na-ukraine-1144688670.html

Макрон выступил против перемирия на Украине

Макрон выступил против перемирия на Украине - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Макрон выступил против перемирия на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против перемирия на Украине. Он заявил, что мир "не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T22:24

2025-03-05T22:24

2025-03-05T23:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против перемирия на Украине. Он заявил, что мир "не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины".Россия стала "угрозой" для Франции и Европы, заявил Макрон во время выступления, которое транслировалось по каналу BFMTV."Агрессия России не знает границ, она представляет угрозу для Франции и Европы", - сказал он.Макрон добавил, что Россия, по его мнению, представляет угрозу для Европы в воздухе, в социальных сетях и в киберпространстве."Россия укрепляет свою армию. К 2030 году она планирует усилить свою армию еще 300 тысячами солдат, 3 тысячами танков и 300 самолетами", - заявил он.Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250305/makron-khochet-ispolzovat-yadernoe-oruzhie-frantsii-dlya-zaschity-vsego-es-1144688523.html

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эммануэль макрон, франция, политика, в мире, новости