Ушаков рассказал о возможности трехсторонней встречи РФ с Украиной и США - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Ушаков рассказал о возможности трехсторонней встречи РФ с Украиной и США
Ушаков рассказал о возможности трехсторонней встречи РФ с Украиной и США - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Ушаков рассказал о возможности трехсторонней встречи РФ с Украиной и США
Возможная трехсторонняя встреча представителей США, России и Украины в настоящее время не находится в проработке, сообщает помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости Крым, 21.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Возможная трехсторонняя встреча представителей США, России и Украины в настоящее время не находится в проработке, сообщает помощник президента РФ Юрий Ушаков.Ушаков также сообщил, что пока не видел документов США по мирному урегулированию после обсуждений с Европой и Киевом. Но, по его словам, положения, которые европейские страны совместно с Украиной пытаются внести в мирный план, не способствуют достижению долгосрочного мира.Кроме того, помощник президента сообщил, что глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев находится в командировке в Майами и встречается с рядом коллег. При этом Ушаков отметил, что ему неизвестно, присутствуют ли украинские делегаты в Майами.Дмитриев прибыл в Майами ранее в субботу и сразу из аэропорта отправился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые состоялись в гольф-клубе.Ранее президент России Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что Москва хочет завершить конфликт мирными средствами на основе ранее изложенных принципов и при устранении первопричин. Однако, хотя некоторые сигналы со стороны Украины о готовности к диалогу есть, пока Киев фактически отказывается от завершения этого конфликта мирными средствами.Также Путин отметил, что президент США Дональд Трамп делает большие усилия по урегулированию на Украине. На встрече в Анкоридже Москва практически согласилась с его предложениями по мирному урегулированию. Мяч на стороне киевского режима и его европейских спонсоров, подчеркнул глава государства.Российский лидер также заявил, что РФ готова рассмотреть возможность обеспечения безопасности в случае проведения выборов на Украине, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории страны.
Ушаков рассказал о возможности трехсторонней встречи РФ с Украиной и США

Трехсторонняя встреча России с Украиной и США пока не прорабатывается – Ушаков

11:47 21.12.2025 (обновлено: 11:52 21.12.2025)
 
© РИА Новости КрымФлаги России, США и Украины
Флаги России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Возможная трехсторонняя встреча представителей США, России и Украины в настоящее время не находится в проработке, сообщает помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Пока никто серьезно об этой инициативе не говорил, и она не находится в проработке", – цитирует слова помощника президента РФ РИА Новости.

Ушаков также сообщил, что пока не видел документов США по мирному урегулированию после обсуждений с Европой и Киевом. Но, по его словам, положения, которые европейские страны совместно с Украиной пытаются внести в мирный план, не способствуют достижению долгосрочного мира.
"Я более чем уверен, что те положения, которые внесли и пытаются вносить европейцы вместе с украинцами, они точно нарушают документы и нарушают возможности достичь долгосрочного мира", – подчеркнул он.
Кроме того, помощник президента сообщил, что глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев находится в командировке в Майами и встречается с рядом коллег. При этом Ушаков отметил, что ему неизвестно, присутствуют ли украинские делегаты в Майами.
Дмитриев прибыл в Майами ранее в субботу и сразу из аэропорта отправился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые состоялись в гольф-клубе.
Ранее президент России Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что Москва хочет завершить конфликт мирными средствами на основе ранее изложенных принципов и при устранении первопричин. Однако, хотя некоторые сигналы со стороны Украины о готовности к диалогу есть, пока Киев фактически отказывается от завершения этого конфликта мирными средствами.
Также Путин отметил, что президент США Дональд Трамп делает большие усилия по урегулированию на Украине. На встрече в Анкоридже Москва практически согласилась с его предложениями по мирному урегулированию. Мяч на стороне киевского режима и его европейских спонсоров, подчеркнул глава государства.
Российский лидер также заявил, что РФ готова рассмотреть возможность обеспечения безопасности в случае проведения выборов на Украине, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории страны.
