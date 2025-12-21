https://crimea.ria.ru/20251221/ushakov-rasskazal-o-vozmozhnosti-trekhstoronney-vstrechi-rf-s-ukrainoy-i-ssha-1151857458.html
Ушаков рассказал о возможности трехсторонней встречи РФ с Украиной и США
Ушаков рассказал о возможности трехсторонней встречи РФ с Украиной и США - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Ушаков рассказал о возможности трехсторонней встречи РФ с Украиной и США
Возможная трехсторонняя встреча представителей США, России и Украины в настоящее время не находится в проработке, сообщает помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости Крым, 21.12.2025
2025-12-21T11:47
2025-12-21T11:47
2025-12-21T11:52
юрий ушаков
новости
россия
сша
переговоры
политика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146624627_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_fdf7a0180820a4f1214f755e8632ea08.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Возможная трехсторонняя встреча представителей США, России и Украины в настоящее время не находится в проработке, сообщает помощник президента РФ Юрий Ушаков.Ушаков также сообщил, что пока не видел документов США по мирному урегулированию после обсуждений с Европой и Киевом. Но, по его словам, положения, которые европейские страны совместно с Украиной пытаются внести в мирный план, не способствуют достижению долгосрочного мира.Кроме того, помощник президента сообщил, что глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев находится в командировке в Майами и встречается с рядом коллег. При этом Ушаков отметил, что ему неизвестно, присутствуют ли украинские делегаты в Майами.Дмитриев прибыл в Майами ранее в субботу и сразу из аэропорта отправился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые состоялись в гольф-клубе.Ранее президент России Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что Москва хочет завершить конфликт мирными средствами на основе ранее изложенных принципов и при устранении первопричин. Однако, хотя некоторые сигналы со стороны Украины о готовности к диалогу есть, пока Киев фактически отказывается от завершения этого конфликта мирными средствами.Также Путин отметил, что президент США Дональд Трамп делает большие усилия по урегулированию на Украине. На встрече в Анкоридже Москва практически согласилась с его предложениями по мирному урегулированию. Мяч на стороне киевского режима и его европейских спонсоров, подчеркнул глава государства.Российский лидер также заявил, что РФ готова рассмотреть возможность обеспечения безопасности в случае проведения выборов на Украине, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп как явление: Европа и Зеленский ищут шанс сорвать мирные переговорыМирного соглашения по Украине может не быть – ЗеленскийПоловина Украины готова признать суверенитет России над занятыми землями
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146624627_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_75fd6d6d7b29a022f161297f33fb7b16.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий ушаков, новости, россия, сша, переговоры, политика, украина
Ушаков рассказал о возможности трехсторонней встречи РФ с Украиной и США
Трехсторонняя встреча России с Украиной и США пока не прорабатывается – Ушаков
11:47 21.12.2025 (обновлено: 11:52 21.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Возможная трехсторонняя встреча представителей США, России и Украины в настоящее время не находится в проработке, сообщает помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Пока никто серьезно об этой инициативе не говорил, и она не находится в проработке", – цитирует слова помощника президента РФ РИА Новости.
Ушаков также сообщил, что пока не видел документов США по мирному урегулированию после обсуждений с Европой и Киевом. Но, по его словам, положения, которые европейские страны совместно с Украиной пытаются внести в мирный план, не способствуют достижению долгосрочного мира.
"Я более чем уверен, что те положения, которые внесли и пытаются вносить европейцы вместе с украинцами, они точно нарушают документы и нарушают возможности достичь долгосрочного мира", – подчеркнул он.
Кроме того, помощник президента сообщил, что глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев находится в командировке в Майами и встречается с рядом коллег. При этом Ушаков отметил, что ему неизвестно, присутствуют ли украинские делегаты в Майами.
Дмитриев прибыл в Майами ранее в субботу и сразу из аэропорта отправился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые состоялись в гольф-клубе.
Ранее президент России Владимир Путин на "Итогах года" заявил
, что Москва хочет завершить конфликт мирными средствами на основе ранее изложенных принципов и при устранении первопричин. Однако, хотя некоторые сигналы со стороны Украины о готовности к диалогу есть, пока Киев фактически отказывается от завершения этого конфликта мирными средствами.
Также Путин отметил, что президент США Дональд Трамп делает большие усилия по урегулированию на Украине. На встрече в Анкоридже Москва практически согласилась с его предложениями по мирному урегулированию. Мяч на стороне киевского режима и его европейских спонсоров, подчеркнул глава государства.
Российский лидер также заявил
, что РФ готова рассмотреть возможность обеспечения безопасности в случае проведения выборов на Украине, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории страны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: