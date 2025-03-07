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Шабаш в Европе: почему бюрократия ЕС рискнула бросить вызов Трампу - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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Шабаш в Европе: почему бюрократия ЕС рискнула бросить вызов Трампу
Шабаш в Европе: почему бюрократия ЕС рискнула бросить вызов Трампу - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Шабаш в Европе: почему бюрократия ЕС рискнула бросить вызов Трампу
ЕС становится почти неотличимым от НАТО в своем стремлении раскрутить свою оборонную промышленность, чтобы конкурировать с США, но эти мечты несбыточны. Такое... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T15:46
2025-03-07T15:46
радио "спутник в крыму"
европа
франция
эммануэль макрон
сша
россия
нато
политика
мнения
юрий светов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. ЕС становится почти неотличимым от НАТО в своем стремлении раскрутить свою оборонную промышленность, чтобы конкурировать с США, но эти мечты несбыточны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.По его словам, все происходящее сегодня в Европе ярко указывает на то, что европейская бюрократия не просто бросает вызов Трампу – ЕС и Великобритания пытаются противопоставить себя США в целом.Иллюстрацией этому откровенному "шабашу", по словам Светова, стали заявления и действия президента Франции Эммануэля Макрона, который пытается выступать от имени объединенной Европы."Это сочетание комплекса неполноценности, обиды и претензии на место в истории", – заметил Светов.Об этом же, считает он, свидетельствует и заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, который назвал Европу "проснувшимся гигантом" и заявил об абсурдности самого факта того, что "500 миллионов европейцев просят 300 миллионов американцев защитить их от 140 миллионов русских".По его словам, в своем стремлении конкурировать с Америкой Евросоюз становится уже почти неотличимым от НАТО, и "им логично вообще просто слиться", считает Светов."Потому что все разговоры и программы связаны с войной и оборонной промышленностью. И в этой роли они выступают конкурентами США. Европа хочет раскрутить свою оборонную промышленность и конкурировать с американцами", – сказал эксперт.Не случайно европейскими лидерами, в частности Макроном, подогреваются темы и ядерных сил, и сильных армий, которые могут противостоять России."Но создать новую военную технику, отвечающую тем требованиям, которые стали понятны в ходе специальной военной операции, Европа без помощи американцев не сможет", – считает Светов.Европе не выиграть у России в гонке вооружений – Кремль &gt;&gt;&gt;Как не сможет Франция восполнить зияющий пробел, что образовался после отказа США делиться информацией своих спецслужб с Киевом, отметил он."Франция петушится, что американцы разведданные не будут поставлять Украине, и они их заменят. Только частично они это могут, но не полностью. Такой комплексной системы сбора информации, ее обработки и использования, как у США, пока нет ни у одной страны. Мы продвигаемся в этом направлении, и Китай это делает", – прокомментировал Светов.Что же касается в целом "лучшей армии в Европе", как назвал войска Франции Макрон, то "она ничто по сравнению с российской", заметил эксперт."Количество, может быть да, больше. Но армия, которая не воевала, корой приходится уходить из Африки, ибо африканские государства обвиняют французов в неспособности защитить их суверенитет и безопасность, – она ничто по сравнению с российской, которая прошла три года реальных боевых действий, извлекла из этого уроки, перестроила свою оборонную промышленность и обрела гигантский опыт", – констатировал политолог.И на самом деле члены антитрампистской коалиции в Европе очень хорошо это осознают, именно потому "последовательно и настойчиво хотят иметь в качестве тарана против России Украину, чтобы безумцы, которые находятся там у власти, выполняли их приказы", подытожил эксперт.Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в администрации США сообщили, что Трамп может отказаться защищать партнеров по НАТО.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны Европы планировали создать базы НАТО в Крыму – Лавров Истерика в Европе: Володин оценил "ядерные" заявления Макрона Коллективное самоубийство Европы: почему для ЕС мир на Украине хуже войны
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европа, франция, эммануэль макрон, сша, россия, нато, политика, мнения, юрий светов
Шабаш в Европе: почему бюрократия ЕС рискнула бросить вызов Трампу

Европа бросает вызов Трампу в стремлении конкурировать с США в сфере вооружений - мнение

15:46 07.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. ЕС становится почти неотличимым от НАТО в своем стремлении раскрутить свою оборонную промышленность, чтобы конкурировать с США, но эти мечты несбыточны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.
По его словам, все происходящее сегодня в Европе ярко указывает на то, что европейская бюрократия не просто бросает вызов Трампу – ЕС и Великобритания пытаются противопоставить себя США в целом.
Иллюстрацией этому откровенному "шабашу", по словам Светова, стали заявления и действия президента Франции Эммануэля Макрона, который пытается выступать от имени объединенной Европы.
"Это сочетание комплекса неполноценности, обиды и претензии на место в истории", – заметил Светов.
Об этом же, считает он, свидетельствует и заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, который назвал Европу "проснувшимся гигантом" и заявил об абсурдности самого факта того, что "500 миллионов европейцев просят 300 миллионов американцев защитить их от 140 миллионов русских".
"То есть они убеждены, что Европа равна США, а может, в чем-то и превосходит. Они требуют место на переговорах (по Украине – ред.), потому что считают себя полюсом нового мира. И их зацепило, когда была наша встреча в Эр-Рияде и было сказано, что там Европе делать нечего", – сказал Светов.
По его словам, в своем стремлении конкурировать с Америкой Евросоюз становится уже почти неотличимым от НАТО, и "им логично вообще просто слиться", считает Светов.
"Потому что все разговоры и программы связаны с войной и оборонной промышленностью. И в этой роли они выступают конкурентами США. Европа хочет раскрутить свою оборонную промышленность и конкурировать с американцами", – сказал эксперт.
Не случайно европейскими лидерами, в частности Макроном, подогреваются темы и ядерных сил, и сильных армий, которые могут противостоять России.
"Но создать новую военную технику, отвечающую тем требованиям, которые стали понятны в ходе специальной военной операции, Европа без помощи американцев не сможет", – считает Светов.
Европе не выиграть у России в гонке вооружений – Кремль >>>
Как не сможет Франция восполнить зияющий пробел, что образовался после отказа США делиться информацией своих спецслужб с Киевом, отметил он.
"Франция петушится, что американцы разведданные не будут поставлять Украине, и они их заменят. Только частично они это могут, но не полностью. Такой комплексной системы сбора информации, ее обработки и использования, как у США, пока нет ни у одной страны. Мы продвигаемся в этом направлении, и Китай это делает", – прокомментировал Светов.
Что же касается в целом "лучшей армии в Европе", как назвал войска Франции Макрон, то "она ничто по сравнению с российской", заметил эксперт.
"Количество, может быть да, больше. Но армия, которая не воевала, корой приходится уходить из Африки, ибо африканские государства обвиняют французов в неспособности защитить их суверенитет и безопасность, – она ничто по сравнению с российской, которая прошла три года реальных боевых действий, извлекла из этого уроки, перестроила свою оборонную промышленность и обрела гигантский опыт", – констатировал политолог.
И на самом деле члены антитрампистской коалиции в Европе очень хорошо это осознают, именно потому "последовательно и настойчиво хотят иметь в качестве тарана против России Украину, чтобы безумцы, которые находятся там у власти, выполняли их приказы", подытожил эксперт.
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в администрации США сообщили, что Трамп может отказаться защищать партнеров по НАТО.
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Радио "Спутник в Крыму"ЕвропаФранцияЭммануэль МакронСШАРоссияНАТОПолитикаМненияЮрий Светов
 
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